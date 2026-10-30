Aproape 14 milioane de europeni nu au un loc de muncă. Ce dezvăluie noile date despre România

Rata șomajului în zona euro a fost de 6,5% în septembrie 2026, menținându-se la același nivel ca în luna august, dar înregistrând o creștere față de perioada similară a anului trecut, când se situa la 6,3%. În Uniunea Europeană, rata șomajului a ajuns la 6,2%, fiind stabilă comparativ cu august 2026, dar mai mare decât cea de 6,0% consemnată în septembrie 2025.

Datele au fost publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, și reflectă evoluția pieței muncii în cele 27 de state membre, precum și în țările care fac parte din zona euro.

Potrivit estimărilor Eurostat, în septembrie 2026, aproximativ 13,773 milioane de persoane erau șomere la nivelul Uniunii Europene. Dintre acestea, 11,555 milioane se aflau în zona euro.

Comparativ cu luna august 2026, numărul persoanelor fără loc de muncă a crescut cu 105.000 în Uniunea Europeană și cu 122.000 în zona euro. Evoluția anuală indică, de asemenea, o majorare a șomajului. Față de septembrie 2025, numărul șomerilor a fost mai mare cu 471.000 la nivelul UE și cu 420.000 în zona euro.

Situația este reflectată și de datele privind șomajul în rândul tinerilor, categoria persoanelor cu vârsta sub 25 de ani. În septembrie 2026, aproximativ 3,022 milioane de tineri erau fără loc de muncă în Uniunea Europeană. Dintre aceștia, 2,469 milioane se aflau în zona euro.

Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 15,5% în UE, în creștere față de nivelul de 15,4% înregistrat în luna august. În zona euro, indicatorul a fost de 15,4%, comparativ cu 15,1% în august 2026.

În termeni absoluți, numărul tinerilor șomeri a crescut cu 44.000 în Uniunea Europeană și cu 69.000 în zona euro, față de luna precedentă. Datele arată o evoluție ascendentă și în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior.

Astfel, raportat la septembrie 2025, numărul tinerilor fără loc de muncă a crescut cu 45.000 la nivelul UE și cu 80.000 în zona euro. Evoluția ratei șomajului în această categorie indică o creștere atât față de luna precedentă, cât și în raport cu datele anuale privind piața muncii.

Rate (%) Numărul de persoane (în mii) 25 septembrie 26 iunie 26 iulie 26 august 26 septembrie 25 septembrie 26 iunie 26 iulie 26 august 26 septembrie Zona euro 15.0 15.2 15.1 15.1 15.4 2 389 2 429 2 411 2 400 2 469 UE 15.4 15,7 15.3 15.4 15,5 2 977 3 061 2 970 2 978 3 022 Belgia 18.4 19.1 18.0 18.0 18.0 88 94 84 84 84 Bulgaria 13.7 13.4 13.9 13.6 13.0 16 17 ani 17 ani 17 ani 16 Cehia 10.1 13.1 12.3 11.8 8.9 32 44 40 38 de ani 28 de ani Danemarca 14.4 15,8 10.8 14,8 16.2 74 82 57 75 83 Germania 7.1 7.6 7.6 7,5 7,5 319 336 337 337 338 Estonia 19,8 24.1 26,4 23,8 23,9 12 16 17 ani 15 15 Irlanda 12.2 11.7 12.4 12.4 12,5 45 de ani 43 45 de ani 45 de ani 46 Grecia 20.0 20,7 16,7 16.1 17.3 50 57 45 de ani 44 46 Spania 24,7 23.4 22,8 22,7 22,8 456 454 443 443 449 Franţa 20.3 21.4 21.0 20,8 21,9 697 730 714 706 755 Croaţia 18.4 16,5 16.1 16.1 16.1 21 de ani 19 18 ani 18 ani 18 ani Italia 20,5 19,6 19,8 20.3 19,9 261 248 247 256 253 Cipru 12.9 11.8 11.3 11.3 11.3 4 3 3 3 3 Letonia 12.3 14.2 15.4 16.1 16,5 8 10 11 12 12 Lituania 12.7 11,5 12.1 12,5 14.0 13 11 11 11 13 Luxemburg 20.0 20.1 20.3 20,9 22,0 5 5 5 5 6 Ungaria 14.4 13,5 15.2 15.4 14.6 42 40 45 de ani 44 42 Malta 8.4 9.3 9.6 9.6 9.6 2 3 3 3 3 Olanda 8.8 8,5 8.6 8.8 8.8 159 152 154 157 159 Austria 11,5 10.7 12.3 13.1 12,8 61 55 de ani 65 de ani 67 65 de ani Polonia 12.1 11.6 11.4 11.4 11.3 139 131 128 126 126 Portugalia 18,5 19,9 21.0 19,9 19.1 71 75 79 73 70 România 25,9 30,8 : : : 127 147 : : : Slovenia 13.3 14.4 14.6 14.6 14.6 10 13 11 11 11 Slovacia 15,8 18,5 18.0 17,5 17,7 21 de ani 24 23 de ani 22 22 Finlanda 22.2 23,6 23,6 23,6 23,7 74 77 77 78 79 Suedia 24.2 23,8 23,6 23.4 23.2 170 171 170 169 168 Islanda 10,5 12.4 12.4 12,5 12.6 4 5 5 5 5 Norvegia 14.3 14.1 11.7 14.2 16,7 63 65 de ani 53 66 82 Elveţia 8.6 9.0 : : : 51 54 : : :

Datele Eurostat pentru septembrie 2026 evidențiază și diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește rata șomajului. La nivelul Uniunii Europene, indicatorul a fost de 6,4% în cazul femeilor și de 6,0% în cazul bărbaților.

Ambele valori au rămas stabile comparativ cu luna august 2026, fără modificări ale ratelor înregistrate pentru cele două categorii. În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor a fost de 6,7%, menținându-se la același nivel ca în august. În cazul bărbaților, indicatorul a ajuns la 6,4%, în creștere față de 6,3% înregistrat în luna precedentă.

Prin urmare, în septembrie 2026, rata șomajului a fost mai ridicată în rândul femeilor decât în rândul bărbaților, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în zona euro. Diferența a fost de 0,4 puncte procentuale în UE și de 0,3 puncte procentuale în zona euro.

Estimările prezentate de Eurostat se bazează pe definiția standard a șomajului, utilizată la nivel internațional de Organizația Internațională a Muncii (OIM). Potrivit acestei metodologii, sunt considerate șomere persoanele care nu au un loc de muncă, au căutat în mod activ unul în ultimele patru săptămâni și sunt disponibile să înceapă activitatea profesională în următoarele două săptămâni.

Pentru o imagine mai amplă asupra situației de pe piața muncii, datele privind șomajul sunt completate cu o serie de indicatori suplimentari. Aceștia urmăresc și alte categorii de persoane care se confruntă cu dificultăți de ocupare, dar care nu sunt incluse în definiția standard a șomajului.

Printre indicatorii suplimentari se numără lucrătorii cu fracțiune de normă care ar dori să lucreze mai multe ore, persoanele care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile imediat pentru angajare, precum și cele care sunt disponibile să lucreze, însă nu caută activ un loc de muncă.

Aceste date sunt publicate împreună cu rezultatele Anchetei asupra forței de muncă a Uniunii Europene (EU-LFS), care oferă informații statistice despre ocuparea forței de muncă și situația persoanelor active pe piața muncii.

Datele EU-LFS pentru trimestrul al doilea din 2026 au fost utilizate pentru prezentarea indicatorilor suplimentari menționați în comunicatul Eurostat. Următoarea publicare a rezultatelor anchetei, aferente trimestrului al treilea din 2026, este programată pentru 11 decembrie 2026.