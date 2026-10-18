MAE, atenționare de călătorie pentru Chile. Autoritățile au declarat stare de urgență în șapte regiuni, inclusiv în Santiago

Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Chile sau intenționează să ajungă în această țară. Autoritățile chiliene au declarat stare de urgență preventivă în șapte regiuni, în perioada 18–23 octombrie 2026, din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Inundațiile, alunecările de teren și furtunile puternice pot afecta siguranța populației, infrastructura și rețelele de comunicații.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Chile că autoritățile locale au instituit stare de urgență preventivă în mai multe regiuni ale țării.

Măsura este valabilă în perioada 18–23 octombrie 2026, inclusiv, și vizează regiunile Coquimbo, Valparaiso, Metropolitana din Santiago, Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Nuble și Biobio.

Potrivit comunicatului transmis duminică de MAE, decizia a fost adoptată după ce mai multe zone ale țării au fost afectate de fenomene meteorologice severe.

Printre acestea se numără inundațiile, căderile de grindină, surpările de teren și viiturile.

Autoritățile chiliene au luat în considerare și prognozele meteorologice pentru zilele următoare, care indică posibilitatea producerii unor noi fenomene extreme.

Condițiile meteorologice nefavorabile sunt așteptate să continue în perioada pentru care a fost declarată starea de urgență preventivă.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, prognozele indică precipitații abundente, furtuni însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt de mare intensitate.

Aceste fenomene pot pune în pericol siguranța populației și pot provoca avarii infrastructurii.

Ministerul avertizează că există inclusiv riscul întreruperii rețelelor de telefonie și internet.

Avertizarea se adresează atât românilor care se află deja pe teritoriul statului Chile, cât și celor care urmează să tranziteze țara sau au programate călătorii în regiunile afectate.

Cetățenii români care au nevoie de sprijin pot contacta Ambasada României la Santiago de Chile.

Pentru solicitările de asistență consulară este disponibil numărul de telefon +56 2 223 23441.

Apelurile efectuate la acest număr sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că persoanele care se confruntă cu situații dificile, speciale sau care au caracter de urgență pot apela numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Santiago de Chile.

Telefonul de urgență este +56 981397856.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să consulte informațiile publicate pe paginile oficiale ale instituției și ale misiunii diplomatice din Chile.

Informațiile sunt disponibile pe site-ul Ambasadei României la Santiago de Chile, la adresa santiagodechile.mae.ro, precum și pe pagina Ministerului Afacerilor Externe, mae.ro.

MAE reamintește că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție și aplicația „Călătorește informat”.

Aceasta oferă informații și sfaturi de călătorie pentru cetățenii români care se deplasează în afara țării.