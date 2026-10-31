Vinted și OLX. Când trebuie să declari veniturile la ANAF și să plătești impozit pentru obiectele vândute?

Ai haine, încălțăminte, electronice sau mobilier pe care nu le mai folosești și vrei să le vinzi pe Vinted ori OLX? Banii încasați nu sunt automat impozabili, însă anumite tranzacții pot atrage obligații fiscale. Avocatul Radu Pavel ne explică ce verifică ANAF, ce praguri prevede directiva DAC7 și când trebuie depusă Declarația unică.

Persoanele care vând haine, accesorii sau alte bunuri pe platforme precum Vinted și OLX nu sunt obligate automat să declare veniturile la ANAF sau să plătească impozit. Obligațiile fiscale pot apărea însă atunci când tranzacțiile depășesc sfera vânzării ocazionale a unor obiecte personale și reprezintă, în realitate, o activitate comercială.

Avocatul Radu Pavel a explicat, pentru DigiEconomic, în ce condiții veniturile obținute din vânzări online devin impozabile, ce tranzacții pot fi raportate către ANAF și care sunt obligațiile fiscale ale vânzătorilor.

Potrivit articolului 62 litera m) din Codul Fiscal, veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal sunt, în principiu, neimpozabile, cu excepțiile prevăzute expres de lege. Prin urmare, persoanele care își vând hainele pe care nu le mai folosesc, mobilierul sau alte obiecte cumpărate pentru uz personal nu datorează automat impozit pentru banii încasați.

Potrivit avocatului, stabilirea regimului fiscal depinde de mai multe criterii, care trebuie analizate împreună, în funcție de circumstanțele fiecărei situații. Unul dintre acestea este diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare. Comercializarea unui obiect la un preț mai mic sau egal cu suma plătită inițial poate indica faptul că acesta a fost cumpărat pentru uz personal, și nu în scopul obținerii unui profit.

Totuși, nici vânzarea unui bun la un preț mai mare decât cel de achiziție nu înseamnă automat că venitul devine impozabil. Radu Pavel precizează că trebuie analizate toate împrejurările tranzacției, în special dacă bunul respectiv a făcut parte din patrimoniul personal.

Un alt criteriu important este frecvența tranzacțiilor, alături de perioada în care bunurile au fost deținute, numărul produselor comercializate și existența unor achiziții repetate în scopul revânzării. Astfel, intervalul mai lung dintre cumpărarea și vânzarea unui obiect poate susține concluzia că acesta a fost destinat inițial utilizării personale. În schimb, achiziționarea și revânzarea repetată a unor produse poate indica desfășurarea unei activități economice.

Avocatul atrage atenția că și valoarea tranzacțiilor poate fi luată în considerare în cadrul unei analize fiscale. Cu toate acestea, o sumă ridicată încasată dintr-o singură vânzare nu transformă, prin ea însăși, venitul obținut din valorificarea unui bun din patrimoniul personal într-un venit impozabil.

Codul Fiscal nu prevede un plafon valoric general sub care veniturile obținute din vânzarea bunurilor mobile din patrimoniul personal sunt neimpozabile. Potrivit avocatului Radu Pavel, regimul fiscal nu este stabilit exclusiv în funcție de suma încasată, ci ține cont de natura bunurilor și de caracterul activității desfășurate.

Astfel, o persoană poate vinde un obiect personal de valoare ridicată fără să datoreze impozit pentru suma obținută. În schimb, chiar și tranzacțiile cu valori individuale reduse pot necesita o analiză fiscală dacă fac parte dintr-o activitate comercială desfășurată în mod repetat.

Un alt aspect important este raportarea tranzacțiilor în baza directivei europene DAC7, care obligă anumiți operatori de platforme digitale să colecteze și să transmită autorităților fiscale informații despre activitățile comerciale desfășurate prin intermediul acestora.

Declarația DAC7 nu este depusă de persoanele fizice care vând haine, accesorii sau alte obiecte pe Vinted și OLX. Această obligație revine operatorilor platformelor digitale, în condițiile prevăzute de lege.

Avocatul Radu Pavel precizează că raportarea unui vânzător în baza DAC7 nu înseamnă automat că veniturile obținute de acesta sunt impozabile. Directiva urmărește creșterea transparenței fiscale și oferirea accesului autorităților la informațiile necesare pentru verificarea obligațiilor de declarare și plată. Caracterul impozabil al veniturilor este stabilit separat, în funcție de natura activității și de prevederile Codului Fiscal.

În cazul vânzării de bunuri, legislația DAC7 prevede o excepție de la raportare pentru persoanele care îndeplinesc simultan două condiții într-un an calendaristic, pe aceeași platformă: realizează mai puțin de 30 de tranzacții și obțin venituri totale care nu depășesc echivalentul în lei a 2.000 de euro.

Prin urmare, persoanele care vând obiecte personale pe Vinted sau OLX și se încadrează în ambele limite nu sunt incluse în raportarea platformelor în baza acestor reguli. Depășirea unuia dintre praguri poate atrage obligația platformei de a transmite informațiile către autoritățile fiscale, dar nu determină automat apariția unor obligații de plată pentru vânzător.

Faptul că ANAF primește informații despre tranzacții nu înseamnă că persoana respectivă trebuie să depună Declarația unică sau să plătească impozit. Regimul fiscal depinde în primul rând de natura activității desfășurate, nu doar de numărul vânzărilor sau de valoarea sumelor încasate.

Astfel, veniturile obținute din vânzarea hainelor purtate, a încălțămintei, mobilierului, electronicelor sau a altor obiecte cumpărate inițial pentru uz personal sunt, în principiu, neimpozabile, potrivit articolului 62 litera m) din Codul Fiscal.

Obligațiile fiscale pot apărea însă atunci când tranzacțiile realizate prin Vinted, OLX sau alte platforme reprezintă o activitate economică. Potrivit avocatului, încadrarea fiscală presupune analizarea situației concrete, fiind relevante continuitatea activității, modul de organizare, scopul achiziționării bunurilor și caracterul repetitiv al operațiunilor de cumpărare și revânzare.

În situațiile în care vânzările reprezintă o activitate economică și există obligația declarării veniturilor, acestea se raportează la ANAF prin Declarația unică, formularul 212.

Persoanele care desfășoară o activitate economică impozabilă, dar nu își declară veniturile sau nu își achită obligațiile fiscale la termen, pot suporta costuri suplimentare. Potrivit articolului 173 din Codul Fiscal, neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale principale atrage calcularea dobânzilor și a penalităților de întârziere.

Dacă ANAF identifică obligații fiscale nedeclarate sau declarate incorect și le stabilește printr-o decizie de impunere, poate aplica, în condițiile articolului 181 din Codul Fiscal, o penalitate de nedeclarare de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere. Aceasta se calculează începând cu ziua următoare scadenței și până la stingerea obligației fiscale. În condițiile prevăzute de lege, penalitatea poate fi redusă cu 75%.

Avocatul Radu Pavel atrage atenția că nerespectarea obligațiilor de declarare poate avea și alte consecințe, în funcție de natura și gravitatea situației constatate.

Acesta precizează că simpla vânzare a unor produse prin Vinted sau OLX nu generează automat obligația de plată a impozitului. Este necesară diferențierea între valorificarea unor bunuri din patrimoniul personal și desfășurarea unei activități comerciale. Raportarea unui vânzător către ANAF în baza directivei DAC7 nu înseamnă automat că veniturile obținute sunt impozabile.

Informațiile transmise de platforme oferă autorităților fiscale posibilitatea de a verifica situația contribuabililor, însă stabilirea regimului fiscal se face separat, în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărei tranzacții și de natura activității desfășurate.