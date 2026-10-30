Economia Franței a intrat în stagnare. Ministrul de Finanțe avertizează asupra riscului unei crize: Deficitul bugetar trebuie redus la 5% din PIB

Economia Franței pierde teren, după trei trimestre fără creștere și o contracție a PIB-ului în perioada iulie-septembrie. Ministrul Economiei, Roland Lescure, avertizează că țara riscă o criză dacă nu reduce deficitul bugetar.

Economia Franței traversează o perioadă de stagnare, iar relansarea acesteia depinde de redresarea economică estimată de Guvern pentru anul 2027, prin proiectul de buget, a avertizat, vineri, ministrul Economiei și Finanțelor din Franța, Roland Lescure.

Oficialul francez a declarat, într-un interviu acordat postului France Info, că economia franceză nu a înregistrat o creștere semnificativă în ultimele trei trimestre.

Potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică din Franța, Produsul Intern Brut (PIB) al țării s-a contractat cu 0,1% în trimestrul al treilea, după ce stagnase în trimestrul al doilea și scăzuse cu 0,2% în primele trei luni ale anului.

Lescure a apreciat că evoluția acestor indicatori arată că economia franceză a rămas practic pe loc în 2026. Oficialul francez a explicat că această situație este rezultatul unei combinații fără precedent de factori interni și externi. Printre aceștia a menționat valul de caniculă din timpul verii și tensiunile geopolitice din zona Strâmtorii Ormuz, care contribuie la creșterea prețurilor la combustibili.

„Sunt deja trei trimestre de când creşterea nu vine la întâlnire. Concluzia după toate acestea este că, în 2026, economia franceză stă pe loc”, a insistat Lescure.

Lescure a avertizat că Franța riscă să ajungă într-o situație economică dificilă dacă nu va aplica măsurile de consolidare fiscală prevăzute în proiectul de buget.

Oficialul francez a susținut că adoptarea unui buget și reducerea deficitului bugetar la cel mult 5% din PIB sunt esențiale pentru relansarea creșterii economice. Acesta a explicat că atingerea acestei ținte ar contribui la recâștigarea încrederii investitorilor și companiilor, oferindu-le garanții că Franța nu se îndreaptă spre o criză economică.

Proiectul de buget al Franței pentru 2027, aflat în prezent în dezbaterea Adunării Naționale, camera inferioară a Parlamentului, prevede reducerea deficitului bugetar la 5% din PIB, de la 5,4% în 2026.

Adoptarea documentului în forma propusă rămâne însă incertă, în condițiile în care Guvernul nu dispune de o majoritate parlamentară. Situația este complicată și de apropierea alegerilor prezidențiale, precum și de protestele de stradă provocate de creșterea costului vieții.