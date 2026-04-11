Alegătorii din Ungaria sunt chemați la urne într-un scrutin descris drept unul dintre cele mai disputate din ultimii ani, potrivit The Guardian. După 16 ani la putere, Viktor Orbán ar putea pierde alegerile, însă rezultatul final rămâne dificil de anticipat.

Principalul său rival, Péter Magyar, a câștigat rapid vizibilitate după intrarea în politică în 2024, pe fondul unui scandal care le-a implicat pe Katalin Novák și Judit Varga. Liderul partidului Tisza a reușit să capitalizeze nemulțumirile legate de economie, servicii publice și acuzații de corupție, urcând constant în sondaje.

Totuși, chiar dacă formațiunea sa are șanse reale, sistemul electoral este considerat dezechilibrat. De-a lungul anilor, partidul de guvernământ Fidesz a modificat regulile, inclusiv prin redesenarea circumscripțiilor și extinderea dreptului de vot pentru diaspora, măsuri criticate pentru impactul lor asupra rezultatului final.

În acest context, nu este sigur că un avantaj în voturi pentru Tisza se va transforma într-o majoritate parlamentară solidă. Fără o majoritate de două treimi, schimbarea structurii instituționale construite în ultimii ani ar fi dificilă.

Fidesz a consolidat controlul asupra instituțiilor-cheie, inclusiv asupra Curții Constituționale și a altor autorități importante. În plus, președintele Tamás Sulyok, considerat apropiat de partidul de guvernământ, ar putea influența procesul legislativ prin retrimiterea sau blocarea unor inițiative.

Situația este comparată cu cea din Polonia, unde guvernul condus de Donald Tusk s-a confruntat cu dificultăți în implementarea reformelor. Alegerea președintelui Karol Nawrocki a complicat procesul, prin blocarea unor inițiative legislative.

Chiar și în cazul unei victorii electorale, o schimbare ideologică majoră este considerată puțin probabilă pe termen scurt.

Péter Magyar provine dintr-un mediu conservator și a fost membru al Fidesz timp de peste două decenii, fiind apropiat ideologic de fostul său partid. Analizele privind activitatea formațiunii Tisza în Parlamentul European indică poziții similare cu cele ale Fidesz în teme precum migrația sau relația cu Ucraina.

În plan intern, chiar dacă o parte dintre susținători provin din zona liberală și de stânga, noul parlament ar putea rămâne dominat de partide de dreapta, inclusiv formațiuni radicale.

Alegerile au ecou și în România, unde există o comunitate maghiară numeroasă, iar mulți cetățeni au dublă cetățenie și drept de vot.

În Odorheiu Secuiesc, oraș considerat un centru al Ținutului Secuiesc, limba maghiară domină spațiul public, iar identitatea locală este vizibilă în viața de zi cu zi.

Cu toate acestea, discuțiile despre alegeri sunt adesea evitate. Mai multe persoane au refuzat să comenteze subiectul, răspunsurile fiind scurte și rezervate, potrivit RFI.

Printre puținii care au acceptat să vorbească se numără Wagner Áron, un tânăr de 27 de ani, care urmărește atent campania electorală și speră la o schimbare politică. El a explicat că urmărește surse independente și că intenționează să voteze, fiind convins că rezultatul va avea impact și asupra maghiarilor din Transilvania.

„Sper că o să fie o schimbare”, spune el. Urmărește campania electorală „foarte intens”, în special prin platforme independente de știri, printre care menționează Telex, 444.hu și canalul de Youtube, Partizán. Nu a votat încă, dar intenționează să o facă.

O perspectivă diferită a oferit Ágota Petroczki, jurnalistă locală, care a arătat că în Secuime majoritatea ar putea vota în continuare cu Fidesz, deoarece este un partid cunoscut pentru electorat.

„Cei din secuime foarte probabil o să voteze majoritatea cu Fidesz, pentru că Fidesz deja cunoaștem”, spune Petroczki.

Aceasta a atras atenția și asupra polarizării puternice din societate, atât în Ungaria, cât și în comunitățile maghiare din afara granițelor, și a menționat că există temeri legate de posibile tensiuni între alegători, în funcție de rezultatul votului.