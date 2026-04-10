Surse apropiate de Kremlin au transmis că scenariul unei victorii pentru partidul Fidesz nu mai este considerat realist, potrivit informațiilor publicate de Meduza.

Una dintre surse a explicat că inițial existau speranțe că Viktor Orbán și echipa sa vor reuși să câștige alegerile pe liste de partid, apoi că ar putea obține victoria prin circumscripțiile uninominale, însă în prezent se admite că nici acest scenariu nu se va concretiza.

„La început existau speranțe că Orban și strategii săi vor reuși să răstoarne situația și să câștige [alegerile] pe liste de partid. Apoi, scenariul dorit a devenit victoria ținând cont de circumscripțiile uninominale. Acum [la Kremlin] se admite că nici acest lucru nu se va întâmpla”, a spus una dintre sursele publicației.

Alegerile sunt programate pentru 12 aprilie în Ungaria.

Publicații precum Financial Times și The Washington Post au scris că Rusia ar încerca să sprijine partidul lui Orbán în campania electorală.

Potrivit acestor informații, administrația lui Vladimir Putin ar fi aprobat un plan de creștere a popularității Fidesz, elaborat de politologi din cadrul unei structuri denumite Agenția de Proiectare Socială, asociată lui Ilia Gambashidze.

Planul ar fi inclus promovarea imaginii lui Orbán ca lider puternic și atacuri de imagine asupra principalului rival politic, partidul Tisza, condus de Péter Magyar, care urma să fie prezentat ca dependent de Uniunea Europeană.

Ambasada Rusiei a transmis că nu există implicare în campania electorală din Ungaria, iar Kremlinul a calificat informațiile apărute în presa occidentală drept false.

Totuși, una dintre sursele citate de Meduza a arătat că nu există o coordonare directă a campaniei de către administrația prezidențială rusă, dar ar exista o formă de susținere în mediul online.

Un specialist în tehnologie care ar lucra cu structuri apropiate Kremlinului a indicat că această susținere s-ar manifesta prin activitate pe rețelele sociale.

Potrivit acelorași surse, dacă Fidesz pierde alegerile, rezultatul ar putea fi prezentat în presa rusă controlată de stat ca o intervenție a Uniunii Europene.

Aceeași sursă a indicat că responsabilitatea pentru eșec ar urma să fie atribuită lui Orbán și echipei sale, chiar și în condițiile unui sprijin indirect.

„Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”, a spus una dintre sursele Meduza.

Datele recente arată că partidul Tisza se află înaintea Fidesz în sondaje, însă o parte semnificativă a alegătorilor nu și-a decis încă opțiunea de vot.

În acest context, rezultatul alegerilor rămâne deschis.

Donald Trump a transmis public că îl susține pe Viktor Orbán, pe care îl consideră un prieten și un lider puternic.

De asemenea, J.D. Vance a efectuat o vizită în Ungaria, gest interpretat ca un semn de susținere din partea administrației de la Washington.