SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina. Contractul valorează 2,1 miliarde de dolari

Ucraina primește un nou sprijin militar din partea SUA, în timp ce încearcă să convingă mai multe state europene să îi pună la dispoziție o parte din propriile rezerve de muniție antiaeriană.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea a 500 de rachete interceptoare Patriot PAC-3 către Ucraina, într-o tranzacție estimată la 2,1 miliarde de dolari. Rachetele sunt destinate apărării antiaeriene a țării.

Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Stat, Ucraina va achita contravaloarea acestora cu ajutorul contribuțiilor financiare oferite de Canada, Germania și Norvegia, prin intermediul programului american JUMPSTART. Finanțarea va include și fonduri naționale susținute prin împrumutul acordat de Uniunea Europeană pentru sprijinirea Ucrainei.

Compania Lockheed Martin a fost desemnată contractor principal pentru această tranzacție.

În paralel, Ucraina a solicitat mai multor parteneri europeni să transfere 10% din stocurile lor de rachete interceptoare destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și IRIS-T, pentru a contribui la protejarea țării în fața bombardamentelor rusești. Solicitarea a fost adresată Regatului Unit, Franței, Germaniei, Italiei și Poloniei, a declarat oficialul ucrainean din domeniul Apărării, Ievhen Hmara.

Potrivit acestuia, Kievul propune un mecanism de schimb prin care partenerii europeni să transfere o parte din rachetele pe care le au deja în stoc, urmând să primească ulterior cantitățile corespunzătoare din livrările contractate de Ucraina. Hmara a precizat că autoritățile ucrainene au deja încheiate contracte pentru achiziția unor rachete interceptoare care urmează să fie livrate în viitor.

În același timp, forțele armate ucrainene se confruntă și cu o lipsă de sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS), necesare pentru interceptarea amenințărilor aeriene la distanțe mai mici.