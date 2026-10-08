UE aprobă 1.646 de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Pachetul vizează industria militară și producția de rachete

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat 1.646 de noi desemnări în cadrul regimului de sancțiuni al blocului comunitar împotriva Rusiei. Pachetul se concentrează în principal asupra complexului militar-industrial al Rusiei și asupra lanțurilor de aprovizionare utilizate pentru producția de rachete.

Potrivit unor surse diplomatice, pachetul reprezintă cea mai mare extindere individuală de până acum a listei negre de sancțiuni a Uniunii Europene. Măsurile vizează peste 1.570 de entități și persoane asociate aparatului rus de apărare, precum și mai mulți actori aflați în legătură cu Coreea de Nord și parlamentari ruși.

După aprobarea de către ambasadorii UE la Bruxelles, măsurile urmează să fie transmise miniștrilor de Externe ai statelor membre pentru adoptare formală la reuniunea programată la Luxemburg pe 12 octombrie. După adoptarea oficială, lista completă a persoanelor și entităților vizate va fi făcută publică, conform Brussels Morning.

Potrivit diplomaților europeni, pachetul cuprinde aproximativ 1.650 de desemnări menite să înăsprească în continuare restricțiile economice impuse Moscovei. Mai mult de jumătate dintre entitățile și persoanele vizate sunt implicate în mod specific în producția de rachete și în lanțul mai larg de aprovizionare al industriei militare ruse.

Noile desemnări sunt împărțite în mai multe categorii. Printre acestea se află 743 de persoane și 826 de entități acuzate că sprijină campania militară aflată în desfășurare în Ucraina.

Pachetul include, de asemenea, 77 de parlamentari ruși care au participat la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, desfășurate în teritoriile Ucrainei ocupate de Rusia.

Pe lista actualizată au fost incluse și alte entități și persoane care au legături cu Rusia prin intermediul unor cadre juridice distincte. Printre acestea se numără mai mulți actori aflați deja sub restricțiile Uniunii Europene asociate Coreei de Nord.

Propunerea pentru noul set de sancțiuni a fost prezentată inițial de Serviciul European de Acțiune Externă (EEAS) la 16 septembrie. Documentul prevedea inițial 1.576 de persoane și entități vizate pentru rolul lor în subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei.

După discuțiile purtate între reprezentanții statelor membre, ambasadorii Uniunii Europene au finalizat și aprobat acordul miercuri, 7 octombrie.

Textul va fi transmis acum miniștrilor de Externe ai statelor membre în cadrul reuniunii programate luni, 12 octombrie, la Luxemburg. După adoptarea oficială de către Consiliu, numele persoanelor, companiilor și organizațiilor incluse în pachet vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Persoanele și entitățile desemnate în cadrul noului pachet vor fi supuse unor măsuri restrictive severe. Acestea includ interdicții de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene și înghețarea tuturor activelor deținute în statele membre.

În același timp, cetățenilor și entităților corporative din Uniunea Europeană le este interzis să pună fonduri sau resurse economice la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă. Interdicția se aplică atât în mod direct, cât și indirect.

Prin adăugarea celor 1.646 de noi desemnări, principala listă de sancțiuni a Uniunii Europene împotriva Rusiei se va extinde semnificativ. Numărul total al persoanelor și entităților incluse pe lista neagră va ajunge la aproape 4.650.

Regulamentul central al Uniunii Europene privind sancțiunile împotriva Rusiei cuprindea anterior puțin peste 3.000 de entități supuse restricțiilor privind tranzacțiile și înghețării activelor.

Surse diplomatice citate de Brussels Morning au indicat că discuțiile purtate de statele membre pentru finalizarea acestor măsuri de amploare au fost susținute de evaluările aflate în desfășurare privind evoluțiile de securitate regională.