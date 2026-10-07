Transportatorii cer suspendarea amenzilor pentru TollRo. Sancțiunile ar putea declanșa mai multe proteste: Lumea este disperată

Transportatorii susțin că sistemul TollRo nu funcționează corespunzător în prezent și solicită suspendarea sancțiunilor până când acesta va deveni matur și funcțional sau până la 1 aprilie. Reprezentanții industriei cer, de asemenea, introducerea unei proceduri de reconciliere prin care transportatorii să poată explica situațiile în care nu au reușit să își îndeplinească obligațiile din cauza unor probleme ale sistemului, în loc să fie sancționați direct.

Potrivit secretarului general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Radu Dinescu, TollRo prezintă în acest moment mai multe probleme pe care transportatorii le consideră grave. Printre acestea se numără drumuri care nu apar pe hartă, restricții de greutate introduse greșit și situații în care traseul din aplicație nu permite ajungerea la autobaza unde trebuie să ajungă în realitate.

Radu Dinescu susține că funcționarea sistemului este percepută diferit în funcție de interlocutor. În timp ce furnizorul tehnologiei consideră că sistemul funcționează, transportatorii reclamă numeroase probleme care le afectează utilizarea platformei.

Potrivit reprezentantului UNTRR, există situații în care anumite drumuri nu sunt afișate pe hartă, iar unele restricții de greutate sunt introduse în mod greșit. De asemenea, aplicația poate indica trasee care nu permit utilizatorului să ajungă la destinația reală, inclusiv la autobaza la care trebuie să ajungă.

În aceste condiții, transportatorii solicită suspendarea sancțiunilor până când sistemul TollRo va fi matur și funcțional sau până la 1 aprilie.

UNTRR consideră că este necesar ca mediul politic, care a susținut implementarea sistemului TollRo la 1 octombrie, să transmită un semnal clar privind sprijinul acordat industriei transportului rutier din România.

Transportatorii precizează că solicitarea de suspendare a amenzilor nu înseamnă că nu vor să achite taxa. Aceștia susțin că sunt de acord să plătească pentru ceea ce folosesc, însă nu consideră justificată sancționarea în situațiile în care, de exemplu, nu au putut alimenta contul din cauza unor probleme ale sistemului.

O altă problemă este determinarea traseului. În situația în care traseul nu poate fi determinat, amenda poate ajunge la 2.000 de lei, potrivit informațiilor prezentate de secretarul general al UNTRR.

„Ne dorim ca acelaşi mediu politic care a fost atât de ferm în implementarea sistemului (n.red. TollRo) la 1 octombrie să transmită un semn clar că îi pasă de industria transportului rutier din România. Solicităm suspendarea sancţiunilor până când sistemul este matur şi funcţional sau până la 1 aprilie. Acesta este principalul lucru pe care ni-l dorim. Şi repet: faptul că solicităm suspendarea amenzilor nu înseamnă că solicităm să nu plătim taxa. Plătim ceea ce folosim. Dar nu vrem să fim amendaţi pentru că, de exemplu, nu am putut alimenta contul din cauza sistemului. Dacă traseul nu poate fi determinat, amenda poate ajunge la 2.000 de lei. Ar trebui să existe o procedură de reconciliere. Dacă poliţia identifică o problemă, ar trebui să existe o procedură similară celei prin care o persoană juridică este întrebată cine a condus un anumit autovehicul. Ar trebui să fii întrebat şi să ai posibilitatea să clarifici situaţia, nu să primeşti direct o amendă de 2.000 de lei. Odată primită amenda, ai practic două opţiuni: o plăteşti şi cazul se închide sau o conteşti şi rişti costuri mai mari. Dacă sistemul stabileşte că parcursul nu a fost achitat, sancţiunea poate ajunge la un multiplu al valorii datorate”, a transmis Radu Dinescu.

Transportatorii solicită și introducerea unei proceduri de reconciliere pentru situațiile în care sunt identificate probleme.

Potrivit lui Radu Dinescu, dacă poliția identifică o neregulă, transportatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a fi întrebat și de a clarifica situația înainte de aplicarea directă a unei amenzi de 2.000 de lei.

În prezent, după primirea unei amenzi, transportatorul are practic două opțiuni: să achite sancțiunea, caz în care situația este închisă, sau să o conteste, asumându-și riscul unor costuri mai mari.

În cazul în care sistemul stabilește că parcursul nu a fost achitat, sancțiunea poate ajunge la un multiplu al valorii datorate.

„Toată lumea întreabă: “Merge sau nu merge sistemul?” Depinde pe cine întrebi. Dacă întrebi furnizorul de tehnologie, răspunsul este: “Merge”. Dacă ne întrebaţi pe noi, vă spunem că există drumuri care nu apar pe hartă, există restricţii de greutate introduse greşit şi sunt situaţii în care nu poţi ajunge, în aplicaţie, până la autobaza unde trebuie să ajungi în realitate. Sunt foarte multe asemenea probleme”, a subliniat Radu Dinescu.

Secretarul general al UNTRR a explicat și că primele amenzi aplicate în cadrul sistemului TollRo ar putea declanșa proteste ale transportatorilor rutieri, în condițiile în care sistemul nu este încă funcțional în totalitate, iar în anumite situații sancțiunile pot ajunge la 2.000 de lei.

Radu Dinescu a precizat că există o stare de nemulțumire puternică în rândul transportatorilor și că au avut deja loc proteste spontane. În opinia sa, primul val de amenzi ar putea determina o reacție din partea industriei, având în vedere că există companii pentru care două amenzi de acest tip aplicate unui camion într-o singură lună reprezintă o sumă foarte mare în raport cu veniturile.

Secretarul general al UNTRR a explicat că o amendă de 2.000 de lei aplicată la 12 ore, în cazul unei flote formate din câteva camioane, poate avea consecințe semnificative pentru o companie. El a menționat că 80% dintre operatori lucrează cu flote de cel mult cinci camioane și a susținut că, în cazul unor astfel de firme, acumularea sancțiunilor pe parcursul celor două luni rămase până la sfârșitul anului ar putea duce chiar la insolvență.

Radu Dinescu a mai arătat că, în condițiile în care firmele ajung să fie puse în situația de a alege între închiderea activității și încercarea de a-și obține drepturile, protestul reprezintă o posibilitate reală. El a precizat că această perspectivă nu este prezentată drept o amenințare, ci ca o consecință posibilă a situației în care transportatorii consideră că sunt afectați în mod nedrept și încearcă să își manifeste nemulțumirea.

„Lumea este disperată, pot să vă zic. Au fost și protestele astea spontane. Nu vreau să zic că o să iasă lumea, dar în final, când va veni primul val de amenzi, putem să ne așteptăm la o reacție din partea industriei, pentru că sunt companii care nu câștigă cât înseamnă două amenzi de astea pe camion într-o lună de zile. Să iei 2.000 de lei la 12 ore și să ai o flotă de câteva camioane, 80% operează până la 5 camioane, înseamnă, în două luni de zile până la sfârșitul anului, insolvență. Între a muri și a încerca să îți obții drepturile, să protestezi e o abordare foarte reală. N-am vrut să o folosim, că nu e o amenințare. Dar e o realitate. Adică dacă simți că ești sugrumat și pe nedrept, atunci încerci să te manifești”, a susținut Radu Dinescu.

La rândul său, Daniel Niculescu, președintele Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), a afirmat că un eventual protest ar putea fi similar celui organizat în cazul RCA, când transportatorii au ieșit cu camioanele în stradă.

Poziția transportatorilor este diferită de cea a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

CNAIR susține că incidentele tehnice constatate la data de 1 octombrie au fost remediate, iar platforma TollRo funcționează în parametrii normali. Compania precizează însă că nu poate fi exclusă apariția unor incidente tehnice sporadice care ar putea afecta utilizarea platformei.

Pentru evitarea aplicării amenzilor, CNAIR transmite că, înainte de efectuarea deplasării, conducătorii auto au obligația să acceseze platforma TollRo, să se înroleze și să achiziționeze rovinieta și/sau TollRo.