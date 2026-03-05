Nicușor Dan a anunțat că România și Polonia analizează posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune în domeniul industriei de apărare, în contextul actual de securitate regională și globală. Tema cooperării militare a fost una dintre principalele subiecte abordate în discuțiile oficiale purtate la Varșovia cu președintele polonez Karol Nawrocki.

Vizita oficială a avut loc într-un moment simbolic pentru relațiile dintre cele două state, la scurt timp după marcarea Zilei Solidarității româno-polone. Liderul de la București a subliniat importanța legăturilor istorice și a parteneriatului strategic dintre cele două țări.

„Am răspuns cu plăcere invitației Președintelui Karol Nawrocki de a efectua astăzi o vizită oficială în Polonia, într-un context special. Acum două zile, pe 3 martie, am sărbătorit Ziua Solidarității româno-polone, un moment de celebrare a legăturii istorice și de reafirmare a interesului reciproc de a dezvolta în continuare Parteneriatul Strategic solid dintre națiunile noastre. România și Polonia au foarte multe în comun. Sunt țări importante pe Flancul Estic, exemple de succes economic și social, din perspectiva parcursului european. Sunt țări care sprijină Parteneriatul transatlantic, înțelegând importanța sa de securitate pentru Europa și care au viziuni similare în cadrul Uniunii Europene”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

În cadrul discuțiilor oficiale, securitatea regională și rolul strategic al celor două state pe flancul estic al NATO au fost teme centrale. Liderul român a subliniat că România și Polonia se confruntă cu provocări similare în domeniul securității, iar acest lucru creează premise pentru proiecte comune.

„Prima temă abordată în dialogul cu Președintele Nawrocki a fost legată de colaborare și schimb de experiență din perspectiva securității, având în vedere că Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, la fel cum Marea Baltică este importantă pentru Polonia. Actualul context global complicat obligă industriile noastre de apărare să se dezvolte și aceasta este o oportunitate pentru statele noastre – achiziții și producție comună de echipamente militare. Bineînțeles, am discutat și despre situația internațională, despre cooperare economică și investiții, dar și despre organizarea Summitului B9, care va avea loc în luna mai, la București. România și Polonia rămân parteneri de încredere și aliați în NATO și UE. Relația noastră nu se bazează doar pe tratate, ci și pe legături interumane profunde și pe o prietenie puternică”, a transmis Nicușor Dan.

În timpul vizitei din Polonia, Nicușor Dan a abordat și situația de securitate din Orientul Mijlociu, unde conflictul regional generează îngrijorări la nivel internațional. Președintele a precizat că, în acest moment, România nu se confruntă cu un pericol direct care să impună convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Șeful statului a explicat că autoritățile române monitorizează evoluțiile din regiune, însă decizia de convocare a CSAT depinde de apariția unei amenințări imediate pentru securitatea națională.

„Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune și care a destabilizat regiunea ani la rând, care și-a terorizat propriul popor și care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaționale în problema nucleară și care, din aceste motive, a fost supus sancțiunilor europene”, a mai spus Nicușor.

Președintele a subliniat că, pentru moment, prioritatea autorităților române este sprijinirea cetățenilor români aflați în zona conflictului. Potrivit datelor prezentate de acesta, aproximativ 5.000 de români se află în diferite state din regiune, fără a avea statut de rezident.

„Și aici, cu totul, sunt cam 5.000 de români care nu sunt rezidenți în toate țările din regiune și ei sunt în contact cu Ministerul de Externe. Cei care sunt mai vulnerabili încep să fie aduși pe cheltuiala statului român. Cei care sunt în alte categorii sunt ajutați să vină pe cheltuiala lor proprie. Pe chestiunea asta suntem în control”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a mai declarat că nu a convocat până acum Consiliul Suprem de Apărare a Țării și că nici nu intenționează să facă acest lucru în lipsa unei amenințări directe pentru România.