De câți bani ai nevoie lunar pentru a trăi confortabil în România. Diferențe uriașe față de restul Europei

Venitul necesar pentru un trai confortabil diferă considerabil de la o țară europeană la alta. În România, o persoană care locuiește singură ar avea nevoie de un venit net lunar de aproximativ 1.023 de euro pentru a atinge pragul de referință al clasei medii superioare, potrivit unei analize Euronews Business. La nivelul Uniunii Europene, suma ajunge la 2.867 de euro, în timp ce în unele state depășește 6.000 de euro. Specialiștii avertizează însă că venitul nu este singurul criteriu care determină nivelul de trai.

O analiză realizată de Euronews Business arată că România se află printre statele europene cu cele mai reduse praguri de venit necesare pentru a ajunge în categoria gospodăriilor cu venituri medii-superioare.

Potrivit calculelor, o persoană care locuiește singură în România ar avea nevoie de aproximativ 1.023 de euro net pe lună pentru a atinge 150% din venitul disponibil median național.

Acest nivel este considerat punctul de intrare în categoria clasei medii superioare, conform clasificării utilizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

La nivelul Uniunii Europene, venitul disponibil echivalent median a ajuns în 2025 la 22.939 de euro anual, respectiv aproximativ 1.912 euro lunar. Pentru atingerea pragului de 150% din această valoare, un adult care locuiește singur ar avea nevoie de aproximativ 2.867 de euro net pe lună.

Diferența dintre România și media europeană este semnificativă, însă sumele reflectă poziția relativă a veniturilor în fiecare economie, nu un buget minim garantat pentru un trai confortabil.

Sebastian Königs, economist senior în cadrul OCDE, a explicat pentru Euronews Business că acest prag poate fi utilizat ca reper orientativ.

„Dacă tot ce avem sunt informațiile despre venituri, probabil că s-ar putea presupune că majoritatea gospodăriilor cu un venit de peste 150% din mediană ar trebui să aibă un venit suficient pentru a trăi relativ confortabil”, a declarat acesta.

La nivel european, pragul de venit calculat pentru o persoană singură variază de la 603 euro net lunar în Macedonia de Nord până la 6.491 de euro în Elveția.

În Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai redus nivel din analiza prezentată, de 1.023 de euro, în timp ce Luxemburgul se află la polul opus, cu 6.256 de euro lunar.

Printre țările în care acest prag depășește 4.000 de euro se numără Norvegia, cu 5.240 de euro, Austria, cu 4.568 de euro, Danemarca, cu 4.524 de euro, Irlanda, cu 4.392 de euro, și Țările de Jos, cu 4.308 euro.

Diferențe importante există și între cele mai mari economii ale Uniunii Europene. În Germania, pragul este de 3.611 euro lunar, în Franța de 3.307 euro, în Italia de 2.758 de euro, iar în Spania de 2.546 de euro.

În schimb, mai multe state din Europa Centrală și de Est înregistrează valori considerabil mai mici. În Bulgaria, suma este de 1.108 euro, în Ungaria de 1.099 de euro, iar în Polonia de 1.799 de euro lunar.

Aceste diferențe sunt influențate de nivelul veniturilor naționale, dar și de costul vieții, care variază semnificativ între țări.

Analiza Euronews Business a luat în calcul și veniturile necesare pentru cuplurile fără copii și familiile cu doi copii cu vârste sub 14 ani.

Potrivit metodologiei Eurostat, un cuplu fără copii nu are nevoie de dublul venitului unei persoane singure pentru a atinge același nivel de trai, deoarece membrii gospodăriei împart anumite cheltuieli, precum locuința și energia.

Astfel, pentru un cuplu fără copii este utilizat un coeficient de 1,5, iar pentru o familie cu doi copii sub 14 ani, unul de 2,1.

La nivelul Uniunii Europene, un cuplu fără copii ar avea nevoie de aproximativ 4.301 euro net lunar pentru a atinge pragul analizat. Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, suma crește la aproximativ 6.021 de euro.

Aplicând aceiași coeficienți pragului din România, rezultă aproximativ 1.535 de euro lunar pentru un cuplu fără copii și 2.148 de euro pentru o familie cu doi copii sub 14 ani.

Aceste valori reprezintă veniturile nete totale ale gospodăriei, nu venitul pe care ar trebui să îl câștige fiecare adult în parte.

Experții atrag atenția că veniturile nu reflectă întotdeauna puterea reală de cumpărare. Chiar și persoanele care se încadrează în categoria clasei medii superioare pot întâmpina dificultăți financiare, în funcție de cheltuielile pentru locuință, datorii sau economiile disponibile.

Pentru comparații mai relevante între state, specialiștii utilizează standardul puterii de cumpărare (PPS), care elimină diferențele de nivel al prețurilor.

Potrivit analizei, pragul european pentru o persoană singură este de 2.830 PPS lunar. În Luxemburg, acesta ajunge la 4.709 PPS, în timp ce Ungaria înregistrează cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, de 1.495 PPS.

Profesorul Koen Caminada, de la Universitatea Leiden, a explicat că poziția unei gospodării în distribuția veniturilor nu reflectă automat nivelul bunurilor și serviciilor pe care și le poate permite.

„Aceeași poziție relativă în venit poate contribui, de asemenea, la standarde de viață foarte diferite între țări. A fi la 150% din mediană într-o țară nu implică aceeași putere de cumpărare ca a fi la 150% în altă parte”, a declarat acesta pentru Euronews Business.

Profesorul a subliniat și importanța diferențelor regionale, în special în ceea ce privește costurile locuințelor.

„Cifrele ajustate în funcție de puterea de cumpărare ar îmbunătăți comparația, însă mediile naționale ascund în continuare diferențele regionale, în special în ceea ce privește costurile locuințelor”, a explicat acesta.

Dincolo de venitul lunar, specialiștii consideră că siguranța financiară depinde și de economii, proprietăți și capacitatea de a face față cheltuielilor neprevăzute.

Sebastian Königs a explicat că o persoană cu venituri mai reduse poate avea un nivel de trai satisfăcător dacă deține o locuință și trăiește într-o regiune unde prețurile sunt mai mici.

„Unii oameni s-ar putea descurca foarte bine cu venituri mici, pentru că dețin o casă și poate locuiesc într-un loc unde prețurile sunt mai mici”, a declarat economistul OCDE.

La rândul său, Koen Caminada a susținut că un trai confortabil presupune mai mult decât acoperirea cheltuielilor lunare.

„O gospodărie ar trebui să își poată permite o locuință adecvată, hrană, energie și transport, să participe la viața socială, să se bucure de timp liber și să pună bani deoparte. Esențial este că ar trebui să poată absorbi o cheltuială neașteptată sau o pierdere temporară de venit fără a intra imediat în dificultăți financiare”, a explicat acesta.

Un punct de vedere similar a fost exprimat și de Markus M. Grabka, cercetător la Institutul German pentru Cercetări Economice (DIW Berlin).

„Un venit care depășește 150% din mediană oferă securitate financiară doar atunci când este combinat cu un anumit nivel de avere privată”, a declarat acesta.

Prin urmare, pragurile calculate de Euronews Business oferă o imagine asupra poziției veniturilor în fiecare țară, însă nu reprezintă o sumă universală care garantează un trai confortabil. Costurile locuințelor, economiile și situația financiară individuală rămân factori esențiali.