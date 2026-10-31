Românii cumpără acum și plătesc mai târziu. Femeile fac mai multe cumpărături, dar bărbații cheltuiesc sume mai mari

Românii folosesc tot mai des soluțiile de plată amânată pentru cumpărăturile online, potrivit datelor publicate miercuri, 28 octombrie, de PayPo. Utilizatorii platformei efectuează, în medie, șase tranzacții pe an, iar peste 65% revin la această metodă după prima utilizare. Femeile realizează cele mai multe achiziții, însă bărbații înregistrează o valoare medie mai mare a coșului de cumpărături.

Soluțiile de tip Buy Now, Pay Later (BNPL), care permit cumpărarea produselor cu plata amânată sau eșalonată, câștigă teren în comerțul online din România.

Potrivit datelor prezentate de PayPo, companie care are aproximativ 300.000 de utilizatori pe piața locală, peste 65% dintre clienți folosesc din nou serviciul după prima tranzacție.

Frecvența medie de utilizare este de șase tranzacții pe an, iar peste 35% dintre utilizatorii activi au efectuat mai mult de cinci cumpărături prin intermediul acestei metode.

În același timp, între 20% și 30% dintre utilizatori au ales opțiunile de plată amânată sau în rate, asociate, de regulă, cu achiziții de valoare mai mare.

Raul Durma, General Manager PayPo România, consideră că evoluția reflectă schimbarea preferințelor consumatorilor, care se îndreaptă tot mai mult către metode de plată digitale.

„Piața din România evoluează pe măsură ce consumatorii devin mai deschiși către experiențe de cumpărare digitale, în detrimentul plății ramburs, și către soluții de plată care se adaptează ușor nevoilor lor. Flexibilitatea procesului de achiziție nu înseamnă doar posibilitatea de a amâna plata, ci și transparența și ușurința cu care o gestionezi. Așadar, dezvoltarea pieței BNPL în România va fi susținută de îmbunătățirea experienței digitale a utilizatorilor și de încrederea cu care aceștia vor adopta soluții de plată noi”, a declarat Raul Durma.

Datele companiei evidențiază diferențe importante între femei și bărbați în ceea ce privește utilizarea plăților amânate.

Femeile realizează 80% din totalul achizițiilor efectuate prin platforma PayPo, în timp ce bărbații generează restul de 20%.

Cu toate acestea, valoarea medie a coșului de cumpărături este mai ridicată în cazul bărbaților, ajungând la 312 lei, comparativ cu 285 de lei în cazul femeilor.

Diferența este de 27 de lei pentru fiecare tranzacție, ceea ce arată că bărbații tind să cumpere produse cu o valoare mai mare, chiar dacă utilizează mai rar această metodă de plată.

În privința categoriilor de produse, îmbrăcămintea și încălțămintea ocupă primele poziții atât în preferințele femeilor, cât și în cele ale bărbaților.

Urmează produsele de înfrumusețare, articolele destinate copiilor și produsele pentru animalele de companie.

Rezultatele se referă la tranzacțiile realizate prin platforma PayPo și nu reflectă automat comportamentul tuturor consumatorilor din România.

Comportamentul de cumpărare este influențat și de perioadele în care comercianții organizează campanii promoționale.

Black Friday și sărbătorile de iarnă sunt printre principalele momente de vârf pentru comerțul online, iar reprezentanții PayPo estimează că aceste perioade vor susține interesul pentru soluțiile de plată amânată și în 2026.

Potrivit companiei, utilizarea acestor metode poate influența și rezultatele comercianților care le integrează în procesul de vânzare.

În cazul unui comerciant partener analizat de PayPo, al doilea an de utilizare a serviciului a adus o creștere a veniturilor de 37,3% și un avans de 30,8% al numărului de tranzacții, comparativ cu primul an.

Totodată, valoarea medie a coșului de cumpărături a crescut cu 8,7%.

Aceste rezultate descriu evoluția comerciantului analizat și nu reprezintă o creștere garantată pentru toate magazinele care oferă plata amânată.

Potrivit estimărilor PayPo, soluțiile de tip Buy Now, Pay Later generează în prezent aproximativ 4% din volumul comerțului electronic din România, iar această pondere s-ar putea dubla în următorii trei ani.

Reprezentanții companiei consideră că dezvoltarea segmentului este susținută de interesul consumatorilor pentru flexibilitate în momentul achiziției și de integrarea unor metode alternative de plată în magazinele online.

„Pentru comercianți, integrarea unei soluții BNPL reprezintă o modalitate de a răspunde unor preferințe de cumpărare în schimbare și de a le oferi clienților mai multă flexibilitate chiar în momentul în care iau decizia de achiziție. Ținta noastră este să dezvoltăm parteneriate de lungă durată și să facem soluțiile de plată BNPL cât mai accesibile, atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți”, a adăugat Raul Durma.

Deși plata amânată permite efectuarea unei cumpărături fără achitarea imediată a întregii sume, consumatorii trebuie să verifice condițiile contractuale, eventualele costuri suplimentare și termenele de rambursare.

Datele publicate de PayPo arată o utilizare repetată a acestor metode de către clienții platformei, în special pentru cumpărăturile de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte produse de consum.