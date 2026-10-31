Joburi part-time pentru studenți. Unde poți lucra 4 sau 6 ore și ce salarii se oferă în 2026

Studenții care vor să câștige bani în timpul facultății pot găsi locuri de muncă cu program de 4 sau 6 ore pe zi, în domenii precum comerțul, serviciile, relațiile cu clienții sau marketingul. Ofertele publicate în octombrie 2026 arată că unele companii propun salarii de aproximativ 1.500–2.000 de lei net pe lună pentru anumite posturi part-time, în timp ce alte poziții pot fi remunerate mai bine, în funcție de responsabilități, experiență și program.

Un loc de muncă part-time poate reprezenta o soluție pentru studenții care doresc să își acopere o parte din cheltuielile lunare fără să renunțe la cursurile universitare. Programul redus permite, în anumite condiții, combinarea studiilor cu activitatea profesională și acumularea unei prime experiențe de muncă.

Printre domeniile în care sunt disponibile astfel de oportunități se numără comerțul, serviciile pentru clienți, activitățile administrative, marketingul și recrutarea.

Potrivit ofertelor consultate pe platforma de recrutare eJobs în octombrie 2026, există anunțuri pentru lucrători comerciali cu programe de 4, 6 sau 8 ore, consilieri de vânzări, recepționeri, operatori de call-center și asistenți în diverse activități de birou.

De exemplu, retailerul Action a publicat anunțuri pentru lucrători comerciali în Iași și Ploiești, cu variante de program de 4, 6 sau 8 ore pe zi și salarii afișate între 1.500 și 3.200 de lei net lunar. Sumele reprezintă intervalul comunicat pentru posturile cu mai multe variante de program, nu salariul garantat pentru fiecare normă de lucru.

În Brașov, un anunț ECCO pentru consilier de vânzări cu program de patru ore indica un salariu cuprins între 1.500 și 2.000 de lei net pe lună.

Salariile oferite pentru joburile part-time diferă în funcție de angajator, oraș, experiență și complexitatea activităților.

În anunțurile de recrutare consultate au fost identificate inclusiv poziții care nu necesită o experiență profesională îndelungată.

De exemplu, pentru un post de Recruitment Scout în București, compania FOYU LIVE afișa un salariu de 1.346 de lei net pe lună, postul fiind inclus printre rezultatele dedicate locurilor de muncă part-time pentru studenți.

În Cluj-Napoca, un post de Digital Marketing & Content destinat studenților era remunerat cu 1.400 de lei net lunar, iar un anunț pentru junior marketing/social media manager afișa un salariu de 2.000 de lei net.

Pentru un post de florar-decorator part-time într-un centru comercial din București, salariul anunțat era cuprins între 1.600 și 2.100 de lei net.

Aceste valori sunt exemple din anunțuri individuale, nu medii salariale naționale. De asemenea, nu toate ofertele precizează exact numărul de ore, motiv pentru care studenții trebuie să verifice programul înainte de a aplica.

Studenții care au un orar universitar mai flexibil pot opta și pentru un contract de șase ore pe zi, care reprezintă 75% dintr-o normă obișnuită de opt ore.

În octombrie 2026, platforma eJobs afișa anunțuri pentru posturi de asistent de vânzări cu program de șase ore, inclusiv în magazine din centre comerciale.

Printre exemple se numără o poziție de asistent de vânzări la CCC, în București, cu program part-time de șase ore, precum și posturi în rețeaua Action, unde angajatorii ofereau posibilitatea alegerii între programe de patru, șase și opt ore.

O altă categorie de locuri de muncă este reprezentată de activitățile de call-center. În București a fost publicat, de exemplu, un anunț pentru operator call-center destinat studenților la Medicină, cu program de șase sau opt ore.

Astfel de locuri de muncă pot fi atractive pentru persoanele care doresc să acumuleze experiență profesională într-un domeniu apropiat de studiile urmate.

Totuși, pentru fiecare ofertă trebuie verificat dacă orele de lucru sunt fixe, dacă există posibilitatea unor schimburi și dacă angajatorul acceptă adaptarea programului în perioada examenelor.

În România, contractele individuale de muncă cu timp parțial sunt reglementate de Codul muncii. Salariații încadrați în acest sistem beneficiază de drepturile prevăzute de lege, iar salariul se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei lunar pentru normă întreagă, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026.

Prin raportare proporțională la acest nivel, salariul minim brut pentru un program obișnuit de patru ore pe zi este de 2.162,50 lei lunar, iar pentru un program de șase ore ajunge la 3.243,75 lei lunar.

Aceste sume sunt brute, nu reprezintă salariul încasat efectiv de angajat. Venitul net depinde de contribuțiile sociale, impozitul aplicabil și eventualele facilități fiscale.

Un aspect important este că un contract part-time trebuie să precizeze durata muncii, repartizarea programului și condițiile în care acesta poate fi modificat.

Codul muncii interzice, de regulă, efectuarea orelor suplimentare de către salariații cu timp parțial, cu excepțiile expres prevăzute de legislație.

Studenții interesați de un program redus pot consulta platforme de recrutare precum eJobs și BestJobs, paginile de cariere ale companiilor sau anunțurile publicate de angajatorii locali.

La căutarea ofertelor, pot fi utilizate filtre precum „part-time”, „4 ore”, „6 ore”, „student”, „fără experiență” sau „entry-level”.

Este important ca înaintea semnării unui contract să fie clarificate salariul net, numărul efectiv de ore, programul de lucru și eventualele bonusuri. Unele anunțuri afișează intervale salariale care includ mai multe variante de program sau componente variabile ale remunerației.

De asemenea, studenții trebuie să țină cont de costurile de transport, timpul necesar deplasării și compatibilitatea programului de muncă cu orele de curs.

Un job part-time poate aduce atât un venit suplimentar, cât și experiență profesională utilă pentru angajările viitoare. Alegerea trebuie făcută însă în funcție de condițiile reale ale postului și de timpul disponibil pentru studiu.