Schimbări în modul în care călătorim cu avionul. Europenii sunt reticenți la pașaportul digital. Ce arată un sondaj IATA

Europenii sunt cei mai precauți călători în privința utilizării pașapoartelor digitale și a datelor biometrice în aeroporturi, potrivit Sondajului Global al Pasagerilor din 2026, realizat de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA). Deși tehnologia este folosită tot mai des pentru simplificarea călătoriilor, preocupările privind protecția datelor personale rămân ridicate. Studiul arată și că aproape jumătate dintre pasagerii chestionați folosesc inteligența artificială pentru planificarea călătoriilor, în timp ce cerințele de imigrare îi determină pe mulți să renunțe la anumite destinații.

Călătorii europeni manifestă cea mai mare reticență față de adoptarea noilor tehnologii digitale în aeroporturi, arată rezultatele sondajului IATA publicate miercuri, 28 octombrie 2026.

Cercetarea, realizată pe baza a peste 10.000 de răspunsuri din peste 200 de țări, evidențiază diferențe importante între regiunile lumii în ceea ce privește utilizarea documentelor digitale și a informațiilor biometrice.

În Europa, 70% dintre respondenți s-au declarat dispuși să partajeze date biometrice pentru simplificarea procedurilor aeroportuare, comparativ cu media globală de 78%.

În Orientul Mijlociu, disponibilitatea este de 84%, iar în Africa ajunge la 82%.

Diferențe există și în privința pașapoartelor digitale. Aproximativ 79% dintre europeni s-au declarat interesați să utilizeze un astfel de document pentru efectuarea check-in-ului online, față de 84% la nivel mondial.

Totodată, numai 47% dintre călătorii europeni au utilizat date biometrice în aeroporturi în ultimele 12 luni, comparativ cu 58% la nivel global.

Rezultatele indică faptul că, deși majoritatea europenilor sunt interesați de utilizarea documentelor digitale, adoptarea acestor tehnologii rămâne sub media mondială.

Reticența față de utilizarea tehnologiilor biometrice este legată și de temerile privind securitatea informațiilor personale.

La nivel global, 59% dintre participanții la sondaj au declarat că sunt îngrijorați de posibilitatea producerii unor breșe de securitate a datelor.

Alți 49% se tem că informațiile personale ar putea fi transmise către alte organizații, în timp ce 41% consideră că nu există suficientă transparență privind modul în care acestea sunt gestionate.

Cu toate acestea, utilizarea datelor biometrice a crescut considerabil în ultimii ani. Dacă în 2022 numai 34% dintre respondenți declarau că au folosit această tehnologie în timpul unei călătorii, procentul a ajuns la 58% în 2026.

Nick Careen, vicepreședinte senior pentru operațiuni, siguranță și securitate în cadrul IATA, consideră că beneficiile tehnologiei sunt importante atât pentru pasageri, cât și pentru operatorii aerieni.

„Tot mai mulți pasageri folosesc date biometrice în timpul călătoriilor. Sunt mulțumiți de această experiență și își doresc mai mult. Este o veste bună, deoarece beneficiile sunt considerabile: călătorii mai simple pentru pasageri și procese mai eficiente și mai sigure pentru guverne și companiile aeriene”, a declarat Nick Careen.

Acesta a subliniat că extinderea utilizării pașapoartelor digitale la nivel internațional depinde de stabilirea unor reguli comune pentru emiterea și acceptarea documentelor.

Inteligența artificială devine un instrument tot mai utilizat pentru organizarea călătoriilor cu avionul.

Conform sondajului IATA, 49% dintre respondenți au folosit inteligența artificială pentru planificarea unei călătorii.

Dintre utilizările menționate, 21% dintre pasageri au apelat la aceste instrumente pentru a căuta zboruri către o anumită destinație, iar 19% pentru a identifica cele mai ieftine bilete de avion.

În același timp, 17% au folosit inteligența artificială pentru a descoperi destinații și pentru a găsi inspirație în organizarea vacanțelor.

În Europa, procentul celor care utilizează inteligența artificială pentru planificarea călătoriilor este de 35%, sub media globală.

La polul opus se află Orientul Mijlociu, unde 72% dintre respondenți au declarat că folosesc această tehnologie.

„Oamenii folosesc inteligența artificială pentru a-și planifica călătoriile. Este important ca operatorii aerieni nu doar să se asigure că ofertele lor apar în rezultatele generate de inteligența artificială, ci și să dezvolte modalități convenabile de a transforma o conversație cu un astfel de instrument într-o rezervare efectivă”, a explicat Nick Careen.

Pe lângă preocupările privind datele personale, sondajul evidențiază și dificultățile întâmpinate de pasageri din cauza procedurilor de imigrare.

Aproximativ 43% dintre respondenți au declarat că cerințele de intrare într-o țară i-au descurajat să viziteze o anumită destinație, comparativ cu 33% în 2025.

În Africa, procentul ajunge la 52%, în timp ce în Europa este de 38%.

Dintre persoanele descurajate de aceste cerințe, 53% au indicat complexitatea procedurilor drept principalul motiv. Costurile și preocupările privind confidențialitatea au fost menționate fiecare de câte 17% dintre respondenții din această categorie.

Pasagerii își doresc însă ca procedurile să poată fi realizate mai rapid, prin mijloace digitale.

Astfel, 86% dintre respondenți ar fi dispuși să transmită informațiile necesare proceselor de imigrare înainte de plecare, dacă acest lucru ar simplifica formalitățile.

De asemenea, 45% ar prefera să finalizeze procedurile de imigrare înainte de a ajunge la aeroport.

În privința vizelor, 60% dintre participanți preferă depunerea cererilor online, față de numai 25% care ar alege prezentarea personală la un consulat sau la o ambasadă.

Nick Careen a atras atenția că digitalizarea acestor proceduri necesită o colaborare mai strânsă între guverne și companiile aeriene.

„Pasagerii vor să solicite vize online și să finalizeze procedurile de imigrare înainte de a ajunge la aeroport. Vizele electronice pot oferi acest lucru, dar companiile aeriene le pot verifica eficient doar dacă guvernele utilizează standarde comune”, a declarat reprezentantul IATA.

Acesta a precizat că peste 100 de țări emit deja vize electronice, însă metodele de verificare diferă, ceea ce limitează eficiența sistemului.

Rezultatele sondajului arată că digitalizarea călătoriilor aeriene avansează, dar adoptarea noilor instrumente depinde atât de încrederea pasagerilor în protecția datelor, cât și de simplificarea procedurilor administrative.