Bani în plus pentru sănătate în 2026. Alexandru Nazare anunță investiții de 7,7 miliarde de lei

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul de investiții asigurat Ministerului Sănătății în 2026 se ridică la 7,7 miliarde de lei, bani proveniți din PNRR, fonduri de coeziune și bugetul de stat. Oficialul a precizat că, pe parcursul anului, Ministerul Sănătății a beneficiat de aproximativ 1,5 miliarde de lei în plus pentru continuarea proiectelor de investiții.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, într-o postare pe Facebook, că investițiile în infrastructura medicală trebuie continuate, chiar și în contextul dificultăților cu care se confruntă finanțele publice. Oficialul a făcut aceste declarații după ce a participat, în această săptămână, la inaugurarea noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei din cadrul Institutului „Marius Nasta”.

Noua unitate medicală, realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de la bugetul de stat, dispune de 115 paturi, dintre care 19 destinate terapiei intensive, trei săli de operație, laboratoare și echipamente medicale moderne.

Potrivit ministrului, proiectul a întâmpinat dificultăți care au necesitat actualizarea indicatorilor investiției pentru continuarea finanțării. Nazare a precizat că a susținut această soluție în Guvern, în luna iunie.

„Această inaugurare are și o semnificație importantă din perspectiva Ministerului Finanțelor. Este încă o dovadă că modul în care construim și gestionăm bugetul poate face diferența între o investiție blocată și una dusă la bun sfârșit”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că bugetul pentru anul 2026 a fost construit astfel încât investițiile finanțate prin PNRR să reprezinte o prioritate. În acest sens, au fost prevăzute resursele necesare și a fost introdus un mecanism suplimentar de flexibilitate pentru proiectele europene.

Prin intermediul acestui mecanism, Ministerului Sănătății i-au fost alocate aproximativ 1,5 miliarde de lei suplimentar pe parcursul anului, pentru continuarea investițiilor.

„Acest lucru ne-a permis să menținem finanțarea șantierelor într-o perioadă complicată, fără să transferăm incertitudinea asupra proiectelor și companiilor care le realizează”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a arătat că bugetul total de investiții asigurat Ministerului Sănătății pentru 2026, din PNRR, fonduri de coeziune și bugetul de stat, este de 7,7 miliarde de lei. Din această sumă, 3,5 miliarde de lei reprezintă bugetul aferent politicii de coeziune, iar 2,5 miliarde de lei au fost deja plătite.

Ministrul a precizat că Programul Sănătate și componenta dedicată sănătății din PNRR reunesc resurse de peste 5 miliarde de euro. Potrivit acestuia, obiectivul este ca finanțările europene să se concretizeze în spitale finalizate, echipamente funcționale și servicii medicale mai bune pentru pacienți.

Nazare a subliniat că disciplina bugetară trebuie menținută, însă acest lucru nu ar trebui să conducă la oprirea investițiilor esențiale.

„Ne aflăm într-un context dificil pentru finanțele publice, în care avem obligația să păstrăm disciplina bugetară. Dar consolidarea fiscală nu trebuie să însemne oprirea investițiilor esențiale. Dimpotrivă, trebuie să ne oblige să folosim mai bine fiecare resursă disponibilă și să prioritizăm proiectele cu impact real în viața oamenilor.”

În încheiere, ministrul Finanțelor a transmis că rezultatele investițiilor publice trebuie evaluate în funcție de beneficiile concrete pe care acestea le aduc populației.