ANM a emis cod portocaliu și cod galben de ploi și ninsori. Se depune strat de zăpadă de până la 30 cm. Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 31 octombrie, avertizări cod galben și cod portocaliu de precipitații abundente, valabile în mai multe regiuni ale țării. În zonele montane sunt prognozate ninsori și depunerea unui strat de zăpadă de până la 30 de centimetri, în timp ce vântul va atinge la rafală 80 km/h pe creste. Meteorologii au emis și o prognoză specială pentru București, unde vremea va fi închisă și ploioasă până luni.

Potrivit ANM, avertizarea cod portocaliu va intra în vigoare duminică, 1 noiembrie, la ora 10:00, și va fi valabilă până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00.

În acest interval, în zonele submontane și montane situate la altitudini sub 1.700 de metri din județele Mehedinți și Gorj, sunt prognozate ploi importante cantitativ.

Cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 50–70 l/mp.

În paralel, meteorologii au emis și avertizări cod galben pentru mai multe județe, unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ și ninsori la altitudini mari.

Prima avertizare cod galben este valabilă de sâmbătă, 31 octombrie, ora 10:00, până duminică, 1 noiembrie, ora 10:00.

În zonele montane și submontane ale județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, cantitățile de apă vor ajunge la 25–40 l/mp, iar izolat vor depăși 45–50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de 15–30 de centimetri.

O a doua avertizare cod galben va fi valabilă de duminică, 1 noiembrie, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie, ora 10:00.

Aceasta vizează județele Dolj, Olt și Vâlcea, zonele joase din Mehedinți și Gorj, precum și zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara.

În aceste regiuni, cantitățile de apă vor fi de 25–35 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va continua să ningă, iar stratul de zăpadă depus va fi de 15–30 de centimetri.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă în intervalul 31 octombrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00.

În Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei vor fi ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 10–25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 10–30 de centimetri.

Duminică și în noaptea de duminică spre luni, vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul țării, cu viteze de 40–50 km/h.

Pe crestele montane, rafalele vor atinge 60–80 km/h și vor viscoli ninsoarea.

Meteorologii precizează că ploile vor continua în regiunile sudice și sud-vestice până la mijlocul săptămânii viitoare.

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială valabilă între 31 octombrie, ora 10:00, și 2 noiembrie, ora 10:00.

De sâmbătă până duminică dimineață, vremea va fi închisă și va ploua, fiind estimate cantități de apă de 10–15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade Celsius, sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Minima va fi cuprinsă între 8 și 9 grade.

De duminică dimineață până luni, la ora 10:00, vremea se va menține închisă. Va ploua mai ales spre seară și în timpul nopții, când se vor acumula 5–10 l/mp.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40–45 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 13–14 grade, iar cea minimă va fi de 6–7 grade.

Pentru București este în vigoare o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, nu o avertizare cod galben sau portocaliu.

ANM precizează că mesajele meteorologice vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor.