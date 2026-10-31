Locurile de muncă care se schimbă din cauza inteligenței artificiale. Ce competențe trebuie să învețe angajații pentru a rămâne competitivi

Inteligența artificială schimbă modul în care companiile își organizează activitatea și competențele pe care le caută la angajare. Domenii precum contabilitatea, serviciile administrative, marketingul, programarea și analiza financiară sunt tot mai influențate de instrumentele AI. Potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial, aproximativ 39% dintre competențele utilizate de angajați ar putea fi transformate sau depășite până în 2030. Specialiștii atrag însă atenția că adaptarea nu presupune obligatoriu schimbarea profesiei, ci dobândirea unor abilități noi, care să completeze experiența profesională.

Transformările tehnologice modifică cerințele angajatorilor, iar utilizarea inteligenței artificiale devine tot mai importantă inclusiv în profesii care nu au legătură directă cu domeniul IT.

Potrivit raportului Future of Jobs 2025, realizat de Forumul Economic Mondial (WEF), aproximativ 39% dintre competențele existente pe piața muncii ar putea suferi modificări sau ar putea deveni depășite în perioada 2025–2030.

Schimbările sunt generate nu doar de inteligența artificială, ci și de alte evoluții tehnologice, economice și demografice.

Același raport estimează că transformările structurale ale economiei ar putea determina apariția a aproximativ 170 de milioane de locuri de muncă la nivel global până în 2030, în timp ce alte 92 de milioane ar putea fi eliminate sau înlocuite.

Rezultatul estimat este un câștig net de 78 de milioane de locuri de muncă. Aceste cifre reprezintă proiecții globale și nu se referă exclusiv la efectele inteligenței artificiale.

În paralel, un studiu publicat în august 2026 de Organizația Internațională a Muncii (OIM) evidențiază creșterea importanței competențelor digitale, cognitive și sociale, într-un context în care AI modifică activitățile efectuate de angajați.

Printre ocupațiile expuse transformărilor determinate de inteligența artificială se numără cele în care o parte importantă a activității presupune prelucrarea informațiilor și efectuarea unor operațiuni repetitive.

Potrivit cercetărilor Organizației Internaționale a Muncii, ocupațiile administrative continuă să prezinte unul dintre cele mai ridicate niveluri de expunere la inteligența artificială generativă.

Sunt vizate, printre altele, activitățile de introducere a datelor, redactarea documentelor standardizate, organizarea informațiilor și anumite operațiuni de evidență contabilă.

În contabilitate, instrumentele digitale pot ajuta la clasificarea documentelor, verificarea unor înregistrări și pregătirea rapoartelor financiare.

Acest lucru nu înseamnă că profesia de contabil dispare. Interpretarea legislației fiscale, verificarea rezultatelor și asumarea responsabilității pentru informațiile raportate continuă să necesite intervenție umană.

Și în domeniul bancar sau financiar, analiza unor volume mari de date și pregătirea rapoartelor pot fi sprijinite de sisteme automate.

OIM menționează între profesiile a căror expunere la AI a crescut și analiștii financiari sau consultanții de investiții, pe măsură ce tehnologia devine capabilă să realizeze sarcini digitale mai complexe.

Schimbări importante apar și în activitățile care presupun realizarea de conținut digital, comunicare și dezvoltarea de aplicații informatice.

Instrumentele de inteligență artificială pot genera variante de texte publicitare, pot propune structuri pentru campanii de marketing și pot ajuta la analiza comportamentului consumatorilor.

În industria media, AI poate fi utilizată pentru transcrieri, traduceri, rezumarea unor documente sau organizarea informațiilor.

Cu toate acestea, verificarea faptelor, identificarea surselor credibile, intervievarea persoanelor implicate și asumarea responsabilității editoriale rămân activități esențiale pentru realizarea materialelor jurnalistice.

În programare, sistemele AI pot sprijini redactarea codului, identificarea erorilor și documentarea aplicațiilor.

Organizația Internațională a Muncii arată că expunerea la AI a crescut inclusiv în profesii tehnice precum dezvoltarea de aplicații și realizarea produselor web.

Prin urmare, nu numai angajații care efectuează activități repetitive trebuie să își adapteze competențele, ci și specialiștii din domenii în care tehnologia este deja utilizată intensiv.

Pe măsură ce inteligența artificială este introdusă în procesele de lucru, angajatorii caută tot mai frecvent persoane care pot utiliza instrumentele digitale, dar care au și capacitatea de a interpreta rezultatele.

Raportul LinkedIn Skills on the Rise 2026 arată că cererea de competențe legate de AI se extinde dincolo de programare, către utilizarea strategică a tehnologiei în activitatea companiilor.

Printre abilitățile care pot deveni utile în tot mai multe profesii se numără:

Utilizarea instrumentelor AI: formularea unor instrucțiuni clare, verificarea răspunsurilor generate și integrarea tehnologiei în activitatea zilnică.

formularea unor instrucțiuni clare, verificarea răspunsurilor generate și integrarea tehnologiei în activitatea zilnică. Analiza datelor: lucrul cu tabele, rapoarte și indicatori, dar și interpretarea corectă a informațiilor.

lucrul cu tabele, rapoarte și indicatori, dar și interpretarea corectă a informațiilor. Gândirea critică: identificarea erorilor, compararea surselor și evaluarea rezultatelor oferite de sistemele automate.

identificarea erorilor, compararea surselor și evaluarea rezultatelor oferite de sistemele automate. Securitatea digitală: protejarea informațiilor confidențiale și înțelegerea riscurilor asociate utilizării tehnologiei.

protejarea informațiilor confidențiale și înțelegerea riscurilor asociate utilizării tehnologiei. Comunicarea și colaborarea: capacitatea de a explica informații, de a lucra în echipă și de a gestiona relațiile profesionale.

capacitatea de a explica informații, de a lucra în echipă și de a gestiona relațiile profesionale. Adaptabilitatea: disponibilitatea de a învăța proceduri și instrumente noi pe măsură ce cerințele profesionale se modifică.

Potrivit Forumului Economic Mondial, competențele asociate inteligenței artificiale, analizei volumelor mari de date și securității cibernetice se numără printre cele pentru care angajatorii anticipează cele mai importante creșteri ale cererii până în 2030.

În același timp, gândirea analitică, flexibilitatea, creativitatea și capacitatea de colaborare rămân importante pentru numeroase profesii.

Una dintre schimbările evidențiate de studiile recente este extinderea utilizării AI către profesii care nu presupun dezvoltarea de software.

Un angajat din departamentul de resurse umane poate folosi asemenea instrumente pentru organizarea informațiilor sau redactarea unor documente preliminare.

În vânzări, AI poate ajuta la centralizarea datelor despre clienți și la pregătirea unor analize comerciale.

Un specialist în marketing poate utiliza tehnologia pentru compararea rezultatelor campaniilor, în timp ce un angajat dintr-un departament administrativ poate automatiza anumite operațiuni repetitive.

În toate aceste situații, tehnologia trebuie folosită ținând cont de confidențialitatea datelor și de necesitatea verificării informațiilor.

Datele LinkedIn publicate în 2026 arată că angajatorii acordă o importanță tot mai mare competențelor efective ale candidaților, nu doar diplomelor sau denumirii posturilor ocupate anterior.

Prin urmare, învățarea utilizării unor instrumente AI poate reprezenta o completare a calificării existente, fără ca angajatul să fie obligat să se reprofileze într-un domeniu tehnic.

Organizația Internațională a Muncii estimează că aproximativ unul din patru lucrători la nivel global activează într-o ocupație care prezintă un anumit grad de expunere la inteligența artificială generativă.

Totuși, doar 3,3% din ocuparea globală se află în categoria cu cel mai ridicat nivel de expunere, conform cercetării publicate în 2025.

Specialiștii subliniază că expunerea unei profesii la AI nu înseamnă automat eliminarea locului de muncă.

Majoritatea ocupațiilor includ activități care necesită în continuare judecată umană, responsabilitate profesională sau interacțiune directă cu alte persoane.

În unele domenii, AI ar putea reduce timpul necesar efectuării sarcinilor repetitive, în timp ce angajații s-ar putea concentra mai mult pe analiză, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor complexe.

În alte situații, automatizarea ar putea reduce necesarul de personal pentru anumite activități sau ar putea determina reorganizarea posturilor.

Pentru angajați, principala provocare va fi actualizarea periodică a competențelor și înțelegerea modului în care tehnologia poate fi utilizată în propria profesie.

Astfel, capacitatea de a combina experiența profesională cu instrumentele digitale și cu abilitățile care necesită intervenție umană ar putea deveni un avantaj important pe piața muncii în următorii ani.