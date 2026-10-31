Câți bani alocă firmele pentru cadourile de Crăciun în 2026. Bugetele pentru angajați și parteneri

Din cuprinsul articolului Cât alocă firmele pentru cadourile de Crăciun ale angajaților

Companiile din România se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă din 2026, însă evită să majoreze bugetele pentru cadourile oferite angajaților și partenerilor de afaceri. În medie, firmele alocă 150 de lei pentru fiecare angajat și între 250 și 500 de lei pentru un partener de business. În funcție de dimensiunea companiei și de numărul beneficiarilor, cheltuielile totale pot ajunge la 22.000 de lei, potrivit unei analize realizate de Atelier Cortez.

Angajatorii din România continuă să ofere cadouri de Crăciun, însă bugetele pentru sezonul sărbătorilor de iarnă rămân la niveluri apropiate de cele înregistrate în 2024 și 2025.

Potrivit unei analize realizate de producătorul român de cadouri corporate Atelier Cortez, bugetul mediu pentru un cadou destinat unui angajat este de 150 de lei. În cazul partenerilor de afaceri, companiile alocă sume cuprinse între 250 și 500 de lei.

Deși cheltuielile pentru fiecare cadou nu au crescut semnificativ, compania estimează o majorare cu aproximativ 20% a cererii în 2026, pe baza comenzilor și solicitărilor primite în lunile septembrie și octombrie.

Potrivit datelor furnizorului, peste 70% dintre comenzile sale corporate sunt destinate angajaților, restul fiind pregătite pentru clienți și parteneri comerciali.

„Nu vedem o cursă a companiilor pentru cadouri mai scumpe. Vedem o preocupare pentru cadouri mai bine gândite. Clienții vor ca fiecare leu investit să fie justificat prin calitate, prezentare, personalizare și servicii. Dacă în trecut discuția începea frecvent de la produs și preț, astăzi discutăm mult mai mult despre cine primește cadoul, ce mesaj trebuie să transmită și cum ajunge acesta la destinatar”, explică Dragoș Ungureanu, fondator al Atelier Cortez.

Cadourile de Crăciun pot costa o companie până la 22.000 de lei

Pentru a estima cheltuielile suportate de angajatori, Atelier Cortez a realizat o simulare pentru companii cu 20, 50 și 80 de angajați, care pregătesc cadouri și pentru 10 sau 20 de parteneri de afaceri.

În cazul unei firme cu 20 de angajați și 10 parteneri comerciali, bugetul total estimat este cuprins între 5.500 și 8.000 de lei. Dacă numărul partenerilor crește la 20, cheltuielile ajung între 8.000 și 13.000 de lei.

Pentru o companie cu 50 de salariați, costurile sunt estimate la 10.000–12.500 de lei dacă sunt incluși 10 parteneri de afaceri. În situația în care firma oferă cadouri pentru 20 de parteneri, bugetul urcă la 12.500–17.500 de lei.

Cele mai mari sume din simulare apar în cazul companiilor cu 80 de angajați. Acestea pot cheltui între 14.500 și 17.000 de lei pentru cadourile salariaților și ale unui număr de 10 parteneri. Dacă sunt incluși 20 de parteneri, bugetul estimat crește la 17.000–22.000 de lei.

Calculele sunt orientative și nu includ eventualele cheltuieli suplimentare pentru transport sau reducerile comerciale negociate de companii.

„Nu cred că soluția este să cumperi cea mai scumpă cutie pentru toată lumea. Cred în alegerea inteligentă a cadoului. Un cadou de 150 de lei, foarte bine gândit, poate transmite mai mult decât unul de 500 de lei ales fără atenție. Când cunoști destinatarul și îți cunoști brandul, bugetul devine un instrument, nu singurul criteriu de decizie”, susține Dragoș Ungureanu.

Companiile preferă cadourile personalizate în locul coșurilor tradiționale

Analiza indică și o schimbare a preferințelor firmelor în ceea ce privește produsele oferite cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Potrivit Atelier Cortez, coșurile cadou tradiționale pierd teren în fața pachetelor personalizate, adaptate destinatarilor și identității companiilor.

Aproximativ 60% dintre comenzile corporate înregistrate de furnizor includ personalizare avansată, de la alegerea produselor și a culorilor până la ambalaje și mesaje individuale.

Totodată, firmele încearcă să plaseze comenzile mai devreme, pentru a beneficia de prețuri mai avantajoase și pentru a evita aglomerarea specifică perioadei dinaintea Crăciunului.

„Personalizarea premium înseamnă coerență, nu aglomerarea produsului cu sigle. Cel care primește cadoul trebuie să simtă că a fost ales cu grijă, nu că a primit un material promoțional. Diferența dintre un obiect publicitar și un cadou de business autentic este atenția acordată destinatarului”, explică Dragoș Ungureanu, fondator Atelier Cortez.

Tot mai multe firme renunță la distribuirea personală a cadourilor

O altă tendință identificată în analiză este externalizarea pregătirii și distribuirii cadourilor de Crăciun.

Aproximativ 40% dintre comenzile corporate ale Atelier Cortez presupun expedierea directă către destinatari, fără ca produsele să mai fie transportate inițial la sediul companiei care le oferă.

În aceste situații, firmele transmit furnizorului lista beneficiarilor, iar acesta se ocupă de ambalare, etichetare și expediere. Procedura reduce timpul alocat de departamentele de resurse umane, marketing sau achiziții pentru distribuirea coletelor.

„Am ajuns într-un punct în care multe companii nu mai vor nici măcar să primească fizic toate cadourile la sediu. Ne transmit lista destinatarilor și ne încredințează întregul proces. Noi producem, personalizăm, ambalăm, generăm AWB-urile și expediem fiecare colet. Ei nu mai trebuie să organizeze depozitarea, împărțirea și distribuția. În schimb, primesc mulțumirile celor care au primit cadourile. Practic, noi gestionăm cadourile, iar ei se concentrează pe relații”, afirmă fondatorul Atelier Cortez.

Analiza mai arată că interesul pentru cadourile corporate provine atât din partea întreprinderilor mici și mijlocii, cât și a companiilor mari, din domenii precum IT, industria farmaceutică, industria auto, banking, retail, construcții și energie.

Datele reflectă comenzile și observațiile comerciale ale Atelier Cortez, nu un studiu reprezentativ pentru totalitatea angajatorilor din România.