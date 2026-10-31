Centrala de la Iernut ar urma să fie pusă în funcțiune în 2027. Ministerul Energiei anunță când va începe producția comercială

Centrala Termoelectrică Iernut ar urma să intre în operare comercială cel târziu la finalul primului semestru din 2027, potrivit Ministerului Energiei. Sincronizarea noii capacități de producție cu Sistemul Energetic Național (SEN) este estimată pentru primul trimestru al anului viitor. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 31 octombrie, după o vizită de lucru a ministrului Energiei, Dumitru Chisăliță, la centrala dezvoltată de Romgaz.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a efectuat sâmbătă o vizită de lucru la Centrala Termoelectrică Iernut, unde a analizat stadiul investiției și etapele necesare pentru finalizarea și punerea în funcțiune a noii capacități de producere a energiei electrice.

Proiectul este realizat de Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz și presupune construirea unei centrale cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, având o capacitate instalată de 430 MW.

În cadrul vizitei, reprezentanții Romgaz și ai echipei tehnice au prezentat evoluția lucrărilor, situația contractelor aflate în implementare și activitățile desfășurate pe șantier de compania General Electric.

Potrivit Ministerului Energiei, progresele înregistrate permit estimarea că centrala va putea începe operarea comercială până la finalul lunii iunie 2027.

„După ce au fost prezentate, în cadrul vizitei, activităţile desfăşurate de Romgaz în calitate de antreprenor general şi stadiul contractelor încheiate şi aflate în implementare, precum şi progresele realizate de compania General Electric în şantier, există premise solide pentru a afirma că, până la finalul semestrului I 2027, Centrala Termoelectrică Iernut va fi în operare comercială, în special în contextul în care în prezent şi în perioada următoare se desfăşoară activităţi necesare şi utile pregătirii testelor prealabile sincronizării centralei cu SEN, estimată să aibă loc cel mai târziu în trimestrul I 2027”, se arată în comunicatul Ministerului Energiei, transmis AGERPRES.

Sincronizarea cu Sistemul Energetic Național, estimată pentru primul trimestru din 2027

Ministerul Energiei precizează că, înainte de începerea operării comerciale, trebuie parcurse etapele de testare și sincronizare a centralei cu Sistemul Energetic Național.

Conform calendarului prezentat, sincronizarea este estimată să aibă loc cel târziu în primul trimestru al anului 2027, în timp ce operarea comercială ar urma să înceapă până la finalul primului semestru.

Finalizarea investiției este considerată importantă pentru consolidarea securității energetice a României, prin introducerea unei noi capacități de producere a energiei electrice.

Ministerul susține că proiectul va contribui și la diversificarea capacităților de producție, precum și la creșterea flexibilității Sistemului Energetic Național.

Noua Centrală Termoelectrică Iernut va avea o capacitate instalată de 430 MW și va utiliza tehnologia cu ciclu combinat cu turbine cu gaze.

Această tehnologie permite folosirea gazelor naturale pentru producerea energiei electrice, iar eficiența electrică brută anunțată pentru noua centrală este de 56,4%.

Un alt element al investiției îl reprezintă sistemul „Black Start”, care permite pornirea centralei fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă.

Această funcționalitate este importantă în situațiile în care Sistemul Energetic Național trebuie repornit după avarii majore sau întreruperi generalizate ale alimentării cu energie electrică.

Ministerul Energiei subliniază și avantajul amplasării centralei în zona centrală a României, considerând că aceasta poate contribui la susținerea alimentării cu energie electrică și la reducerea riscului de congestii în rețeaua de transport.