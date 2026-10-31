Salariul minim, insuficient pentru un trai decent în România. Câți bani ar trebui să câștige lunar un angajat

Un angajat din România ar avea nevoie de un salariu net de 5.542 de lei pentru a contribui la asigurarea unui trai minim decent într-o familie cu doi adulți salariați și doi copii, potrivit unui studiu realizat de Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România. Suma este de peste două ori mai mare decât salariul minim net actual, estimat la 2.699 de lei. Autorii analizei avertizează că apropierea dintre cele două valori se produce foarte lent.

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România au calculat valoarea salariului necesar pentru un trai minim decent în 2026, pornind de la cheltuielile unei familii formate din doi adulți și doi copii.

Potrivit studiului publicat marți, 27 octombrie, coșul minim de consum al unei astfel de familii este de 11.668 de lei lunar.

Calculul salariului decent pornește de la ipoteza că ambii adulți lucrează și că familia beneficiază de alocațiile de stat pentru cei doi copii. Astfel, veniturile provenite din două salarii și două alocații ar trebui să acopere cheltuielile estimate.

În aceste condiții, salariul necesar pentru fiecare adult este de 5.542 de lei net, echivalentul unui salariu brut de 9.473 de lei.

Față de anul 2025, când salariul minim decent era estimat la 5.393 de lei net, valoarea a crescut cu 2,8%.

Autorii studiului explică faptul că majorarea este ușor mai ridicată decât creșterea coșului de consum, în condițiile în care valoarea alocațiilor pentru copii a rămas neschimbată.

Potrivit analizei, salariul minim net din România este de 2.699 de lei în 2026, reprezentând doar 48,7% din salariul estimat pentru asigurarea unui trai decent în scenariul familial analizat.

Diferența dintre cele două valori este de 2.843 de lei pe lună pentru fiecare adult.

În cazul unei familii în care ambii părinți sunt remunerați cu salariul minim, veniturile salariale cumulate ajung la 5.398 de lei net lunar, fără includerea alocațiilor pentru copii.

Studiul evidențiază că, deși salariul minim a crescut în ultimii ani, apropierea de nivelul considerat necesar unui trai decent a fost lentă.

În 2018, salariul minim net acoperea 35,2% din salariul calculat pentru un trai decent. Proporția a ajuns la 47,9% în 2024, 47,7% în 2025 și 48,7% în 2026.

Autorii analizei consideră că stagnarea relativă din ultimii trei ani poate indica o plafonare a ritmului de recuperare a diferenței.

Situația este diferită în cazul salariului mediu net, care acoperă aproape integral valoarea estimată pentru un trai decent.

Pentru 2026, autorii studiului estimează un salariu mediu net de 5.450 de lei, cu 3,5% mai mare față de valoarea utilizată pentru anul precedent.

Această sumă reprezintă 98,3% din salariul minim decent, estimat la 5.542 de lei. Diferența este de 92 de lei lunar.

Estimarea salariului mediu net pentru 2026 a fost realizată folosind creșterea de 3,5% publicată de Institutul Național de Statistică pentru luna iunie.

Potrivit raportului, salariul mediu net a atins sau a depășit nivelul considerat decent în anii 2021 și 2024, însă inflația ridicată din alte perioade a redus puterea de cumpărare.

Autorii analizei atrag atenția că actualul mecanism de stabilire a salariului minim nu ar permite recuperarea rapidă a diferenței dintre salariul minim și venitul considerat necesar pentru un trai decent.

Începând cu anul 2025, salariul minim este calculat printr-o formulă care ia în considerare inflația prognozată și evoluția productivității muncii, urmărind încadrarea salariului minim brut între 47% și 52% din salariul mediu brut.

Potrivit estimărilor prezentate în studiu, chiar și într-un scenariu optimist, care presupune o creștere medie anuală de 3% a productivității muncii timp de 25 de ani, salariul minim nu ar ajunge la nivelul considerat decent mai devreme de 2050.

Într-un scenariu considerat mai realist de autorii raportului, această apropiere ar putea avea loc abia în 2075, ținând cont de eventualele perioade de încetinire economică și recesiune.

Aceste date reprezintă proiecții ale autorilor studiului, nu un calendar oficial al majorărilor salariale.

Fundația Friedrich Ebert România și Syndex România susțin că este necesară aplicarea prevederilor Legii nr. 174/2020 privind coșul minim de consum lunar și elaborarea unei strategii de creștere a salariului minim până la nivelul necesar pentru asigurarea unui trai decent.