Abonamentele care îți golesc contul în tăcere. Cum poți economisi sute de lei în doar 30 de minute

O zi ploioasă petrecută acasă poate fi momentul potrivit pentru verificarea abonamentelor digitale. Netflix, Spotify, Disney+ și alte servicii online retrag lunar bani din conturile utilizatorilor, iar sumele pot deveni considerabile atunci când sunt adunate. În România, numai trei abonamente populare pot costa aproximativ 120 de lei lunar, echivalentul a peste 1.400 de lei într-un an. Problema apare atunci când continuăm să plătim inclusiv pentru platforme pe care nu le mai folosim.

Plățile recurente au devenit o parte obișnuită a cheltuielilor personale. De la filme și muzică până la stocarea fotografiilor, aplicații de fitness sau servicii de livrare, numeroase platforme funcționează pe baza unor abonamente care se reînnoiesc automat.

Fiecare plată poate părea neînsemnată, însă costurile se acumulează. Mai mult, utilizatorii nu sunt întotdeauna conștienți de numărul serviciilor pentru care plătesc.

Un exemplu îl reprezintă abonamentele activate pentru o perioadă gratuită de probă. Dacă utilizatorul uită să le anuleze înainte de expirarea acesteia, platforma poate începe să retragă automat contravaloarea serviciului.

Fenomenul a fost analizat inclusiv în cercetări de economie comportamentală publicate de National Bureau of Economic Research (NBER), care evidențiază rolul neatenției consumatorilor în menținerea abonamentelor cu reînnoire automată.

Astfel, o cheltuială pe care utilizatorul nu o mai consideră necesară poate continua să apară în extrasul bancar luni întregi.

Prețurile abonamentelor digitale arată cât de repede se pot acumula cheltuielile lunare.

În România, abonamentul Netflix Standard costă 10,99 euro pe lună, în timp ce varianta Premium ajunge la 13,99 euro.

Spotify Premium Individual costă 26 de lei lunar, iar Disney+ Standard are un tarif de 34,99 lei pe lună. Varianta Disney+ Premium costă 59,99 lei lunar.

Dacă o persoană plătește simultan Netflix Standard, Spotify Premium Individual și Disney+ Standard, cheltuiala lunară este de 60,99 lei, la care se adaugă cei 10,99 euro pentru Netflix.

La un curs orientativ de 5,40 lei pentru un euro, totalul ajunge la aproximativ 120 de lei pe lună, adică aproape 1.445 de lei într-un an. Suma exactă în lei depinde de cursul aplicat plății Netflix.

Calculul presupune plata tarifelor lunare standard, timp de 12 luni, fără reduceri promoționale și fără modificări de preț.

Dacă utilizatorul nu mai urmărește conținut pe una dintre platforme, anularea abonamentului respectiv poate însemna o economie de câteva sute de lei anual.

Diferența dintre cheltuielile estimate și cele reale poate fi semnificativă.

O cercetare realizată de C+R Research în Statele Unite a arătat că participanții estimau inițial că plătesc, în medie, aproximativ 86 de dolari lunar pentru abonamente. După identificarea tuturor serviciilor, costul mediu ajungea la aproximativ 219 dolari pe lună.

Cifrele provin dintr-un studiu american și nu reflectă automat comportamentul consumatorilor din România. Totuși, diferența evidențiază dificultatea de a ține evidența tuturor plăților automate.

În practică, un utilizator poate verifica frecvent costul abonamentului la filme, dar poate uita de serviciile pentru stocarea fotografiilor, aplicațiile instalate pe telefon sau abonamentele activate pentru anumite proiecte.

O metodă de reducere a cheltuielilor este folosirea alternativă a platformelor de streaming.

De exemplu, o persoană poate păstra Netflix într-o lună, iar în luna următoare poate renunța temporar la acesta și activa Disney+, în funcție de filmele și serialele pe care dorește să le urmărească.

În acest fel, nu mai este necesară plata simultană a tuturor serviciilor, cu condiția ca abonamentele să poată fi anulate și reactivate în condiții convenabile.

Primul pas este deschiderea aplicației bancare și verificarea tranzacțiilor din ultimele două sau trei luni. Trebuie urmărite în special plățile care se repetă la intervale regulate, inclusiv cele către platforme sau magazine de aplicații.

Este utilă și consultarea tranzacțiilor din ultimele 12 luni, pentru identificarea abonamentelor cu facturare anuală.

Următoarea verificare poate fi făcută direct pe telefon. Utilizatorii iPhone pot consulta abonamentele gestionate prin Apple în secțiunea „Subscriptions” din setările contului, iar utilizatorii Android pot accesa „Payments & subscriptions” în Google Play.

Abonamentele încheiate direct pe site-urile furnizorilor trebuie verificate separat, deoarece nu toate apar în aceste secțiuni.

Pentru fiecare serviciu identificat, utilizatorul poate verifica data ultimei utilizări, costul lunar sau anual și condițiile de anulare.

O regulă practică este reevaluarea aplicațiilor care nu au fost folosite în ultimele 30 de zile. Dacă serviciul nu mai este necesar, anularea poate preveni noi plăți automate.

Înainte de confirmare, trebuie verificat dacă există o perioadă contractuală minimă, eventuale penalități sau riscul pierderii unor date stocate.

Chiar și eliminarea unui singur abonament de 26 de lei pe lună, precum Spotify Premium Individual, poate însemna o economie de 312 lei într-un an, dacă alternativa gratuită este suficientă pentru utilizator.

În cazul unui abonament Disney+ Standard de 34,99 lei lunar, anularea pentru 12 luni ar însemna evitarea unor cheltuieli de 419,88 lei.

Prin urmare, verificarea periodică a abonamentelor nu presupune renunțarea la toate serviciile digitale, ci alegerea celor care sunt folosite și justifică banii plătiți.