Cele mai vizitate 20 de muzee din lume în 2025! 5 muzee din Europa intră în TOP 20

Un muzeu din Beijing, China, a atras 19 milioane de vizitatori într-un singur an, depășind instituții celebre din Europa, precum Luvru și British Museum. Asia ocupă peste 10 dintre pozițiile din clasamentul mondial din 2025, în timp ce Europa reușește să intre în top cu doar cinci muzee.

China domină clasamentul celor mai vizitate muzee din lume în 2025, cu 12 instituții în primele 20 de poziții. Muzeul Palatului din Beijing ocupă primul loc, cu 19 milioane de vizitatori, în timp ce Europa este reprezentată de cinci muzee, printre care Luvru, Versailles și British Museum.

Potrivit clasamentului realizat de Themed Entertainment Association (TEA), muzeele din China au atras cel mai mare număr de vizitatori, ocupând 12 dintre cele 20 de poziții. Performanța este explicată prin numărul ridicat de vizitatori locali și prin accesul gratuit oferit de majoritatea instituțiilor muzeale. Conform datelor TEA, 91% dintre cele 7.188 de muzee înregistrate în China nu percep taxă de intrare.

Pe primul loc se află Muzeul Palatului din Beijing, cu 19 milioane de vizitatori. Acesta este urmat de Palatul de Vară, tot din capitala Chinei, care a atras 17,38 milioane de persoane. Podiumul este completat de Muzeul sitului mausoleului împăratului Qin Shihuang din Xi’an, cu aproape 11 milioane de vizitatori.

Primul muzeu din afara Chinei este Luvru din Paris, care ocupă locul al patrulea, cu 9,04 milioane de vizitatori. Pe poziția a cincea se află Palatul de la Versailles, cu 8,4 milioane de persoane.

În clasamentul mondial mai apar Muzeul districtului Nanshan din Shenzhen, cu 7,45 milioane de vizitatori, și Muzeul de Istorie Naturală din Londra, cu 7,11 milioane. Muzeele Vaticanului ocupă locul al optulea, cu 6,93 milioane de vizitatori.

Celelalte țări reprezentate în topul mondial sunt Coreea de Sud, cu două instituții, SUA și Vaticanul, fiecare cu câte una. Printre muzeele sud-coreene se numără Palatul Gyeongbokgung și Muzeul Național al Coreei, ambele din Seul. Muzeul Metropolitan de Artă din New York este singurul reprezentant al SUA.

În clasamentul european, Luvru ocupă prima poziție, urmat de Palatul de la Versailles. Ambele instituții se află în Franța și au înregistrat împreună peste 17 milioane de vizitatori în 2025.

Pe locul al treilea în Europa se află Muzeul de Istorie Naturală din Londra, urmat de Muzeele Vaticanului și British Museum, tot din capitala britanică. Astfel, cinci muzee europene au reușit să intre în primele 20 de poziții ale clasamentului mondial.

Lista europeană include și instituții importante din Rusia, Turcia, Italia, Austria, Spania, Polonia și Germania. Printre acestea se numără Muzeul Rus de Stat și Muzeul Ermitaj de Stat din Sankt Petersburg, Palatul Topkapı din Istanbul, Parcul Arheologic Pompei, Palatul Schönbrunn din Viena și Muzeul Național Prado din Madrid.

Potrivit raportului, numărul vizitatorilor muzeelor din Europa continentală s-a menținut la niveluri ridicate și relativ stabile, în condițiile în care majoritatea instituțiilor importante și-au încheiat procesul de revenire după pandemia de COVID-19.

În Regatul Unit, mai multe muzee au înregistrat creșteri importante ale numărului de vizitatori, pe fondul deschiderii unor noi expoziții și spații. Printre exemplele menționate se numără Sainsbury Wing de la National Gallery și expoziția „Our Story with David Attenborough”, organizată de Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Clasamentul arată diferențe importante între regiunile lumii, China având cea mai puternică prezență în topul global, în timp ce Europa continuă să atragă milioane de vizitatori prin instituții muzeale cu tradiție și colecții de patrimoniu.