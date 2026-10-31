Producția de motorină ar putea depăși cererea în 2027. Când estimează IEA că se vor reface rezervele mondiale?

Prețurile petrolului și motorinei au crescut puternic, iar rezervele mondiale au ajuns la niveluri îngrijorătoare. Deși producția ar putea recupera teren în 2027, revenirea nu va fi rapidă. Agenția Internațională pentru Energie (International Energy Agency – IEA) avertizează că deficitul de combustibili ar putea continua și anul următor.

Petrolul și combustibilii s-au scumpit puternic pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia. Criza de aprovizionare ar putea continua și în 2027, avertizează Agenția Internațională pentru Energie (International Energy Agency – IEA), care nu exclude noi creșteri de prețuri, în special în cazul motorinei.

Piața mondială a petrolului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Atacurile asupra instalațiilor energetice și navelor comerciale, costurile tot mai mari ale transportului maritim și reducerea producției unor rafinării au provocat scumpiri și au accelerat diminuarea rezervelor internaționale de combustibili.

În raportul publicat în octombrie, IEA avertizează că problemele de aprovizionare nu vor dispărea prea curând, chiar dacă producția mondială de petrol ar urma să crească în 2027. În special, deficitul de motorină ar putea persista o bună parte din anul viitor.

Potrivit estimărilor organizației, cantitatea de petrol disponibilă zilnic pe piața mondială în 2026 este cu 5,8 milioane de barili mai mică decât în 2025. Pentru 2027, livrările ar urma să crească cu 7,7 milioane de barili pe zi. Totuși, noi atacuri asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului Persic ar putea întârzia revenirea la o situație normală.

Reluarea atacurilor asupra instalațiilor petroliere și a navelor comerciale din Orientul Mijlociu a contribuit semnificativ la creșterea cotațiilor internaționale. Pe 11 septembrie, conducta Est-Vest din Arabia Saudită a fost bombardată. Infrastructura permite transportul petrolului către Marea Roșie, evitând tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

În septembrie, cotațiile petrolului Brent, unul dintre principalele repere ale pieței internaționale, au crescut cu 13% față de începutul lunii, ajungând la aproximativ 107 dolari pe baril, potrivit datelor IEA.

Scumpirile au fost și mai accentuate în cazul petrolului comercializat pentru livrare imediată. Un sortiment de referință din Marea Nordului a ajuns la aproximativ 134 de dolari pe baril, cu 43% peste nivelul de la începutul lunii septembrie. Alte sortimente din aceeași regiune au atins chiar și 160 de dolari pe baril.

În paralel, transportul petrolului pe mare s-a scumpit considerabil, afectând în special rafinăriile din Europa și Asia, care trebuie să suporte costuri mai mari atât pentru achiziția materiei prime, cât și pentru livrarea acesteia.

Producția mondială de petrol a crescut totuși cu 2,5 milioane de barili pe zi în septembrie, comparativ cu august, ajungând la 102,3 milioane de barili pe zi. Cea mai mare contribuție a venit din partea producătorilor din zona Golfului, în special a Arabiei Saudite. Exporturile de petrol brut din regiune au crescut cu 4,4 milioane de barili pe zi, până la 13,9 milioane, depășind trei sferturi din nivelul înregistrat înaintea conflictului.

Recuperarea nu a fost însă la fel de rapidă în cazul produselor petroliere rafinate. Exporturile acestora din Orientul Mijlociu au ajuns în septembrie la numai 1,9 milioane de barili pe zi, comparativ cu 4,7 milioane înainte de izbucnirea conflictului.

Diferența arată că reluarea extracției și a exporturilor de petrol brut nu este suficientă pentru normalizarea aprovizionării. În plus, atacurile asupra navelor comerciale îngreunează transportul combustibililor către piețele internaționale.

Problemele de aprovizionare sunt amplificate de situația din Rusia, unde atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice au provocat avarii importante rafinăriilor. Reducerea capacităților de procesare a afectat producția și exporturile de combustibili.

Consecințele s-au resimțit inclusiv pe piața internă rusă. În timpul verii, mai multe regiuni s-au confruntat cu lipsa carburanților, iar autoritățile au introdus restricții privind vânzările. Pentru a asigura aprovizionarea populației și a sectorului agricol, Moscova a interzis în iulie exporturile de motorină.

Ulterior, autoritățile au început să relaxeze restricțiile, însă IEA avertizează că această măsură nu poate compensa pierderile provocate de avarierea rafinăriilor.

În septembrie, exporturile nete cumulate de motorină și combustibili similari din Rusia și Orientul Mijlociu au ajuns la aproximativ 820.000 de barili pe zi. Volumul a fost cu 1,3 milioane de barili pe zi mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de peste 60%.

SUA și China au încercat să acopere deficitul prin majorarea exporturilor. Cele două țări au livrat cu 610.000 de barili pe zi mai mult decât în septembrie 2025, însă suplimentarea nu a fost suficientă pentru a compensa pierderile din Rusia și Orientul Mijlociu.

La nivel mondial, exporturile de motorină și combustibili similari au fost cu aproape 700.000 de barili pe zi mai mici decât în septembrie anul trecut.

Motorina se numără printre produsele petroliere cele mai afectate de criza actuală. În septembrie, prețurile angro au ajuns la aproximativ 220 de dolari pe baril în Europa și Statele Unite, în timp ce în Singapore au depășit 200 de dolari.

Deși cotațiile au scăzut ulterior, nivelurile internaționale rămân aproape duble față de cele înregistrate înaintea războiului.

Scumpirile au determinat și reducerea consumului mondial. Cererea de motorină și combustibili similari a scăzut cu 1,1 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 28,5 milioane de barili pe zi. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în China și Europa.

Tendința a continuat și în trimestrul al treilea, când consumul mondial s-a diminuat cu 750.000 de barili pe zi față de perioada similară din 2025.

Datele IEA arată însă că sectorul transporturilor a redus consumul într-un ritm mult mai lent decât alte domenii. În țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), consumul de motorină destinat transporturilor a scăzut cu numai 2% în perioada martie-iulie 2026, comparativ cu intervalul similar din 2025. În schimb, consumul altor combustibili similari, utilizați inclusiv pentru încălzire, s-a redus cu 8%.

Această diferență explică impactul important al scumpirii motorinei asupra costului vieții. Transportul mărfurilor presupune cheltuieli mai mari cu combustibilul, iar o parte dintre aceste costuri suplimentare ajung să fie transferate în prețurile alimentelor și ale altor produse.

Prețurile record ale motorinei au deja consecințe economice ample, crescând costul bunurilor și afectând veniturile reale, activitatea economică și inflația, avertizează IEA.

Pe lângă dificultățile de producție și transport, piața internațională se confruntă și cu diminuarea rezervelor de petrol și combustibili.

La sfârșitul lunii septembrie, stocurile mondiale monitorizate de IEA erau cu 509 milioane de barili mai mici decât la sfârșitul lunii februarie, înaintea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Numai în septembrie, rezervele s-au redus cu 10 milioane de barili, iar stocurile de petrol păstrate pe uscat au ajuns la cel mai scăzut nivel din 2016.

Situația este similară și în cazul motorinei. În iulie, stocurile de motorină și combustibili similari din țările OCDE însumau 565 de milioane de barili, cu 5% sub nivelul anterior conflictului. Acesta a fost cel mai redus volum înregistrat din noiembrie 2023.

Diminuarea rezervelor reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare, în condițiile în care se apropie sezonul rece. Cererea de combustibili pentru încălzire crește în această perioadă, în timp ce unele rafinării își întrerup temporar activitatea pentru lucrări de întreținere.

În aceste condiții, chiar dacă producția mondială de petrol ar urma să crească în 2027, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că revenirea pieței nu va fi imediată. Problemele de aprovizionare, în special cele legate de motorină, ar putea continua și anul viitor, menținând presiunea asupra prețurilor și costurilor suportate de consumatori.

Potrivit IEA, producția rafinăriilor ar urma să crească în ultimele luni ale acestui an și pe parcursul anului 2027. La nivel mondial, cantitatea de petrol prelucrată în rafinării este estimată să crească anul viitor cu 2,8 milioane de barili pe zi.

În cazul motorinei, analiștii pieței petroliere estimează că producția va depăși cererea în primul trimestru din 2027, ceea ce ar permite refacerea parțială a stocurilor. Această evoluție nu va compensa însă deficitul acumulat în 2026. IEA apreciază că rezervele pierdute, dincolo de fluctuațiile sezoniere obișnuite, ar putea începe să fie recuperate abia în a doua jumătate a anului viitor.

Evoluția pieței depinde în special de reluarea exporturilor de combustibili din Orientul Mijlociu. Dacă livrările nu revin la niveluri normale, echilibrarea cererii și ofertei ar putea necesita o nouă reducere a consumului, cu efecte importante asupra economiei.

Pe măsură ce rezervele rămase în sistem continuă să scadă, în absența unei soluționări a conflictelor din Orientul Mijlociu, piețele petroliere ar putea trece prin noi turbulențe în lunile următoare, înainte de apariția unui eventual surplus în 2027, avertizează IEA.

Pentru a limita problemele de aprovizionare, liderii G7 au anunțat, la începutul lunii octombrie, că vor accelera punerea pe piață a petrolului și a produselor petroliere din rezervele strategice de urgență. Motorina va beneficia de prioritate în cadrul acestei măsuri.

Decizia face parte din planul convenit în martie, când cele 32 de state membre ale IEA au hotărât să elibereze 400 de milioane de barili de petrol și produse petroliere din rezervele de urgență. Măsura urmărește să compenseze reducerea livrărilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Până la jumătatea lunii octombrie, aproximativ 330 de milioane de barili fuseseră deja puși la dispoziția pieței. Din cantitatea rămasă de 70 de milioane de barili, care urmează să fie livrată, peste 20 de milioane reprezintă motorină.