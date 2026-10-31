Halloween 2026. Ce petreceri și activități sunt organizate pe 31 octombrie în București și în marile orașe?

De la petreceri în castele medievale și festivaluri inspirate din legendele românești până la concerte, Halloweenul aduce pe 31 octombrie 2026 evenimente pentru toate gusturile. Bucureștiul și marile orașe pregătesc o noapte plină de costume neobișnuite, decorațiuni spectaculoase și surprize.

Românii care vor să sărbătorească Halloweenul pe 31 octombrie 2026 au la dispoziție festivaluri în aer liber, petreceri tematice, concerte și experiențe horror.

Bucureștiul, Brașovul, Cluj-Napoca, Timișoara și Iașiul se numără printre orașele cu evenimente dedicate, în timp ce Castelul Bran rămâne unul dintre punctele de atracție pentru turiști.

În București, oferta de Halloween include festivaluri în aer liber, petreceri în cluburi și activități pentru familii. West Side Hallo Fest, organizat pe digul Lacului Morii, ajunge la cea de-a patra ediție. Evenimentul din 31 octombrie are tema „Origini”, inspirată din folclorul românesc, cu personaje precum ielele și balaurii. Programul cuprinde ateliere creative, decoruri de mari dimensiuni, zone cu mâncare și băuturi, precum și concerte susținute de Lupii lui Calancea, Antonio Pican și RVRSE. Accesul în festival sâmbătă se face pe bază de bilet.

Tot în Capitală, Parcul IOR din cartierul Titan propune activități pentru copii și familii, cu zone decorate tematic, trasee cu dovleci sculptați și ateliere. Cei care preferă experiențele de groază pot alege camere de tip escape room, în care participanții trebuie să rezolve indicii în decoruri inspirate din filme horror, precum „Saw” sau „The Conjuring”.

Petrecerile de Halloween ocupă, de asemenea, un loc important în programul bucureștean. Quantic Club găzduiește evenimentul „Carnalval SPP”, dedicat iubitorilor de muzică rock și alternativă, cu costume excentrice și concursuri tematice. La Berăria H este programată „The Biggest Halloween Party”, cu seturi de DJ și concursuri, în timp ce Apollo111 organizează „Gayloween: Jungle Fever”. Alte petreceri sunt anunțate la Princess Club și în localurile din Centrul Vechi, unde unele evenimente presupun respectarea unui cod vestimentar.

Cinematografele și teatrele independente completează oferta din București prin proiecții de filme horror, maratoane cinematografice și spectacole cu elemente misterioase sau accente de umor negru.

Castelul Bran rămâne una dintre principalele destinații pentru cei care vor să petreacă Halloweenul într-un decor asociat cu legendele despre vampiri și atmosfera gotică. Pentru 31 octombrie sunt prevăzute tururi nocturne prin pasajele întunecate ale castelului, urmate de o petrecere organizată în cortul amplasat în Parcul Regal.

În Brașov, puburile și cluburile din Centrul Vechi, inclusiv cele din zona Pieței Sfatului și de pe strada Republicii, pregătesc seri tematice cu muzică live, cocktailuri speciale și concursuri de costume. Poiana Brașov completează oferta prin evenimente dedicate celor care aleg să petreacă sfârșitul de săptămână în stațiune.

La Sighișoara, cetatea medievală oferă un cadru potrivit pentru petreceri tematice și tururi ghidate prin locuri istorice asociate cu Vlad Țepeș. Astfel de activități se adresează în special turiștilor interesați de istoria și legendele Transilvaniei.

În Cluj-Napoca, programul din 31 octombrie este concentrat în cluburi și spații alternative. Form Space, Flying Circus și Euphoria Music Hall se numără printre locurile asociate cu petreceri și concerte tematice. Costumele de Halloween pot aduce reduceri la intrare sau alte beneficii, în funcție de regulile fiecărui organizator.

Pe lângă evenimentele de noapte, orașul oferă și activități creative, precum ateliere de sculptat dovleci și proiecții de filme clasice de groază, organizate în spații culturale și de divertisment.

În Timișoara, petrecerile tematice sunt concentrate în zona Pieței Unirii și în Complexul Studențesc. Spații precum Faber, Fratelli și D’arc sunt asociate cu evenimente dedicate nopții de Halloween. În timpul zilei, centrele comerciale organizează activități destinate copiilor și familiilor.

La Iași, cluburile din zona studențească, inclusiv Tiki Village și Underground, pregătesc seri tematice cu DJ locali și momente artistice. Evenimentele se adresează în special publicului tânăr, interesat de petreceri costumate și muzică.

La Constanța, localurile din Portul Tomis și din zona peninsulară se pregătesc pentru sărbătoare cu meniuri de sezon și petreceri tematice. Oferta se adresează atât locuitorilor orașului, cât și turiștilor care vor să marcheze Halloweenul într-un cadru diferit.