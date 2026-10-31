Ministrul Energiei anunță noi scheme de compensare. Ce se întâmplă cu prețurile facturilor la curent și gaze

Facturile la energie electrică ar putea crește, pe fondul majorării prețurilor din ofertele furnizorilor, avertizează ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Potrivit acestuia, datele publicate pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) indică evoluții ale prețurilor cuprinse între 10% și 22%. În schimb, pentru consumatorii casnici de gaze naturale, facturile nu ar trebui să fie mai mari decât anul trecut. Ministerul Energiei pregătește și noi scheme de compensare pentru electricitate și gaze.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat, în cadrul emisiunii „În Fața Ta” de la Digi24, că ofertele actuale ale furnizorilor de energie electrică indică o creștere a prețurilor, care s-ar putea reflecta în facturile consumatorilor.

Oficialul a explicat că majorările sunt vizibile în ofertele publicate pe site-ul ANRE, însă impactul asupra fiecărui consumator depinde de furnizor și de condițiile contractuale.

„Pe partea de energie electrică există în momentul de față o creștere a prețurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE, acolo unde se pun ofertele făcute de diverși furnizori. În momentul de față aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, în multe contracte individuale încheiate între furnizori și consumatori, cu aceste oferte pe care le vedem noi, devin și prețuri în contract. Deci discutăm de o creștere a prețului la energie electrică pentru consumatori”, a declarat ministrul.

Dumitru Chisăliță a precizat că evoluțiile observate pe piață indică majorări cuprinse între 10% și 22%, fără ca acestea să se aplice în mod uniform tuturor consumatorilor.

„Sunt trei scenarii, pentru că nu toată lumea are același preț, nu toată lumea a avut același preț, ținând seama de contractul și furnizorul pe care l-a avut, dar undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE. Din păcate, piața este coordonată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. Ei dețin toate aceste elemente și noi putem să facem referiri doar la datele care există public în momentul de față”, a afirmat acesta.

Ministrul a adăugat că și consumatorii noncasnici de energie electrică sunt afectați de creșteri situate aproximativ în același interval, chiar dacă ofertele publice pot indica majorări mai reduse.

În ceea ce privește gazele naturale, ministrul Energiei susține că facturile consumatorilor casnici nu ar trebui să depășească nivelurile de anul trecut.

Explicația este legată de legislația care stabilește, până la 31 martie 2027, un preț administrativ pentru gazele naturale produse în România și vândute furnizorilor.

„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, pentru gaze naturale avem o legislație care stabilește ca până în 31 martie 2027 există un preț administrativ la care gazul natural produs în România este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că prețul final ar trebui să fie similar cu ce am avut și anul trecut. Adică, în mod normal, facturile nu ar trebui să fie mai mari, ținând seama că prețul administrativ este mai mic decât prețul plafonat pe care îl aveam anul trecut”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Situația este diferită pentru consumatorii noncasnici, în cazul cărora ministrul avertizează asupra unor creșteri semnificative ale prețurilor gazelor naturale.

Potrivit acestuia, companiile care nu au încheiat contracte la preț fix sau care au contracte legate de evoluția zilnică a pieței ar putea fi afectate de scumpiri.

„Prețul pentru ziua următoare cel puțin s-a dublat față de perioada similară a anului trecut. În același timp, asta nu înseamnă că se transmite tot acest preț în prețul final, dar probabil că discutăm de mai mult decât 20%, cât vorbeam la un moment dat”, a precizat ministrul Energiei.

Dumitru Chisăliță a anunțat că Ministerul Energiei lucrează la noi mecanisme de sprijin pentru consumatorii de energie electrică și gaze naturale.

În acest scop, au fost constituite grupuri de lucru pentru cele două sectoare, precum și pentru situația consumatorilor vulnerabili.

„În același timp, trebuie să spunem că pe gaze naturale, dar și pe energie electrică, încercăm să gândim niște scheme. Trebuie să facem acest lucru cu Consiliul Concurenței, având în vedere că acesta este cel care trebuie să ne aprobe. Eu, de la venirea mea în minister, am constituit un grup de lucru atât pe gaze, cât și pe energie electrică, cât și pe consumatorii vulnerabili. O altă situație care, practic, a rămas cumva în suspensie și încercăm în următoarele săptămâni să ieșim cu niște politici și politicile respective să le supunem validării legislative”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat că eventualele scheme trebuie să obțină avizele necesare din partea instituțiilor naționale și europene înainte de a putea fi aplicate.

Prin urmare, măsurile de compensare se află în prezent în etapa de pregătire, fără să fi fost anunțată o formă finală a acestora.

Ministrul Energiei a explicat că prețul plătit de consumatori este format din trei componente principale: costul energiei propriu-zise, tarifele reglementate și fiscalitatea.

Potrivit acestuia, în cazul energiei electrice, cele trei componente pot reprezenta, orientativ, câte aproximativ o treime din prețul final, proporțiile fiind diferite în funcție de situație.

Dumitru Chisăliță a precizat că Ministerul Energiei poate interveni în principal asupra componentei legate de costul energiei, în timp ce fiscalitatea intră în atribuțiile Ministerului Finanțelor, iar tarifele reglementate țin de ANRE.

„Ca atare, pot să vorbesc strict din partea legată de marfă, iar pe această parte, așa cum am încercat și pe gaze naturale și s-a reușit această prelungire, o să încercăm, dacă obținem avizele necesare, atât de la instituțiile României, Consiliul Concurenței, cât și la nivel european, să venim cu astfel de schemă care să vină în întâmpinarea lor”, a explicat ministrul.

Acesta a arătat că măsurile pregătite de Ministerul Energiei ar viza componenta asupra căreia instituția are atribuții, estimată de el la aproximativ 30% din prețul final.