Ambasadorul Poloniei în România și-a anunțat demisia. Criza politică de la Varșovia ajunge la București

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat demisia pe fondul crizei politice și instituționale din țara sa. Diplomatul invocă o presupusă tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional de la Varșovia. Decizia vine după ce și ambasadorul polonez în China a renunțat la funcție, în contextul conflictului dintre președintele Karol Nawrocki și guvernul condus de Donald Tusk.

Paweł Soloch, ambasadorul Poloniei la București din august 2023, a anunțat că renunță la funcție, invocând situația politică din țara sa, potrivit Mediafax.

Diplomatul și-a început mandatul înainte ca Donald Tusk să preia conducerea Guvernului Poloniei. Acesta susține că nu își mai poate continua activitatea în contextul evenimentelor de la Tribunalul Constituțional.

„În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a transmis Paweł Soloch.

Ambasadorul a precizat că i-a informat despre decizia sa pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și pe ministrul de Externe, Radosław Sikorski.

Demisia sa nu este singura înregistrată în corpul diplomatic polonez. Anterior, ambasadorul Poloniei în China, Jakub Kumoch, a anunțat că renunță la funcție, invocând aceeași criză instituțională.

Criza politică din Polonia s-a accentuat vineri, după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.

Sute de manifestanți, în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului instituției din Varșovia pentru a protesta față de măsurile luate.

Unii protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire, fiind înregistrate confruntări cu poliția.

Pe fondul tensiunilor, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal și a revenit vineri seară la Varșovia.

Disputa privind Tribunalul Constituțional se desfășoară între actualul guvern de centru, condus de Donald Tusk, și opoziția conservatoare PiS, susținută de președintele Karol Nawrocki.

Reprezentanții opoziției acuză executivul de la Varșovia că încearcă să preia ilegal controlul asupra Tribunalului Constituțional.

De cealaltă parte, premierul Donald Tusk susține că măsurile adoptate urmăresc restabilirea statului de drept.

Conflictul a apărut pe fondul disputelor privind judecătorii numiți în perioada fostei guvernări PiS și a continuat după revenirea lui Donald Tusk la conducerea executivului, în 2023.

În acest context, demisiile anunțate de ambasadorii Poloniei în România și China reprezintă noi consecințe ale crizei instituționale de la Varșovia.