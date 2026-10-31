Transpeco Logistics & Distribution participă la INDAGRA 2026. Compania prezintă soluții pentru transportul carburanților

Transpeco Logistics & Distribution S.A., companie specializată în transportul ADR de produse petroliere, participă la INDAGRA 2026, eveniment organizat în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie, la ROMEXPO, în București. Compania este prezentă cu un stand și o autocisternă din flota proprie, în cadrul unui târg dedicat profesioniștilor din agricultură și industriile conexe.

Transpeco Logistics & Distribution S.A. este prezentă la ediția din acest an a târgului INDAGRA, unde vizitatorii pot vedea o autocisternă utilizată de companie pentru transportul produselor petroliere.

Participarea are ca temă transportul și distribuția carburanților, precum și standardele de siguranță aplicate în cadrul acestor operațiuni. La standul companiei sunt prezentate echipamentele și tehnologiile utilizate în activitatea de transport.

Evenimentul, organizat de ROMEXPO între 28 octombrie și 1 noiembrie, reunește reprezentanți ai sectoarelor agricol, horticol, viticol și zootehnic, alături de furnizori de echipamente, tehnologii și servicii.

Aprovizionarea cu carburanți, un subiect important pentru fermieri

Transportul produselor petroliere are legătură directă cu activitatea fermelor, în condițiile în care lucrările agricole depind de alimentarea utilajelor.

Pregătirea terenului, semănatul și recoltarea necesită o aprovizionare constantă cu carburanți. În perioadele în care condițiile meteorologice limitează timpul disponibil pentru lucrările agricole, întârzierile în livrare pot afecta programul fermierilor.

În acest context, participarea Transpeco la INDAGRA oferă posibilitatea unor discuții cu fermierii, cooperativele agricole și distribuitorii despre necesarul sezonier de transport și planificarea livrărilor.

Compania activează în domeniul transportului și distribuției produselor petroliere și colaborează cu operatori din industria petrolieră.

Ediția din acest an a târgului INDAGRA include și întâlniri între reprezentanții companiilor, fermieri, investitori și instituții.

Pe agenda evenimentului se află conferințe dedicate digitalizării, finanțării, sustenabilității și antreprenoriatului agricol.

Printre evenimentele organizate se numără „Romanian Agri-Food Summit” și „Agripreneurs Summit 2026”.

Aceste întâlniri oferă participanților posibilitatea de a discuta despre activitatea din sectorul agricol, inclusiv despre transportul și distribuția produselor necesare fermelor.

Prin participarea la INDAGRA 2026, Transpeco Logistics & Distribution S.A. își prezintă activitatea în domeniul transportului specializat și urmărește dezvoltarea colaborărilor cu operatorii din agricultură.

Discuțiile cu participanții vizează planificarea aprovizionării, adaptarea serviciilor logistice la necesitățile fiecărei activități și respectarea termenelor de livrare.

Prezența companiei la eveniment pune în atenție rolul transportului de carburanți în desfășurarea lucrărilor agricole și în asigurarea continuității aprovizionării fermelor.