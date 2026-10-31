A0 Nord, aproape de finalizare. Constructorul montează parapetele de protecție pe Lotul 3 Afumați – Pantelimon

Lucrările la Autostrada Bucureștiului A0 Nord se apropie de finalizare, constructorul chinez CCECC montând în prezent parapetele de protecție pe Lotul 3 Afumați – Pantelimon. Deși stadiul fizic a ajuns la 98,35%, circulația pe aproape 13 kilometri, până la conexiunea cu A2, este așteptată abia până la sfârșitul anului.

Lucrările de finalizare a Lotului 3 Afumați – Pantelimon, de pe Autostrada Bucureștiului A0 Nord, continuă cu montarea parapetelor de protecție, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Intervențiile se desfășoară în mai multe zone ale șantierului, unde echipele constructorului instalează parapetele de protecție, elemente importante pentru siguranța participanților la trafic. Potrivit CNAIR, lucrările au ca obiectiv pregătirea sectorului de autostradă pentru deschiderea circulației.

În octombrie 2026, stadiul fizic al lucrărilor pe Lotul 3 al A0 Nord, construit de antreprenorul chinez CCECC, ajunsese la aproximativ 98,35%, potrivit informațiilor prezentate de Agerpres.

Sectorul Afumați – Pantelimon are o lungime de 8,6 kilometri și asigură legătura între DN2, în zona Afumați, și DN3, în zona Cernica – Pantelimon. Valoarea contractului de execuție se ridică la aproximativ 398 de milioane de lei, fără TVA.

Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, anunțase săptămâna trecută că circulația pe ambele sectoare ale Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța, urma să fie deschisă începând cu 26 octombrie. Conducerea CNAIR a precizat însă că mai sunt lucrări de executat.

Deschiderea circulației nu a avut loc luni, așa cum fusese anunțat inițial. Ulterior, Consiliul Județean Ilfov a transmis că cele două tronsoane, Afumați – Pantelimon și Pantelimon – Cernica (A2), urmează să fie date în trafic până la sfârșitul anului.

Potrivit instituției, deschiderea celor două sectoare va permite circulația pe aproape 13 kilometri de autostradă și ar urma să contribuie la fluidizarea traficului în regiunea București – Ilfov.