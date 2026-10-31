Inteligența artificială va putea face rezervări și cheltui bani în locul tău, fără să aprobi fiecare tranzacție. Cum va schimba Euro digital ecosistemul de plăți

SURSA FOTO: Imagine generată cu ajutorul AI – Agent AI care face rezervări și plăți

Inteligența artificială ar putea schimba radical modul în care oamenii fac plăți, rezervă vacanțe și cumpără produse. La evenimentul I LOVE Tech, reprezentanții Worldline au explicat cum vor funcționa tranzacțiile realizate de agenții AI, ce măsuri de securitate sunt necesare și de ce aceste sisteme vor avea nevoie de carduri virtuale și limite de cheltuieli, dar au comentat și pe marginea viitorului Euro digital.

I LOVE Tech este un eveniment gratuit dedicat evoluției inteligenței artificiale, care reunește dezvoltatori, viitori specialiști în tehnologie și pasionați din domeniu. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, la Sala Palatului, și a pus accent pe învățarea practică, dezvoltarea competențelor și conectarea participanților cu industria tehnologică.

I LOVE Tech este construit în jurul experiențelor practice, al competențelor aplicate și al interacțiunilor directe cu industria tehnologică. Evenimentul nu este doar o conferință, ci o experiență prin care participanții pot descoperi cum arată, în realitate, activitatea profesională din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei.

Printre invitații care au vorbit la eveniment s-au numărat Alex Jilavu, Team Lead, și David Dunică, Software Engineer, reprezentanți ai companiei Worldline.

Alex Jilavu a prezentat activitatea companiei Worldline, explicând rolul pe care aceasta îl are în infrastructura globală a plăților. Reprezentantul companiei a arătat că serviciile oferite acoperă întregul circuit al unei tranzacții, de la momentul în care un client apropie cardul de terminalul POS până la retragerea efectivă a banilor din cont.

Acesta a explicat că Worldline dezvoltă soluții tehnologice care permit efectuarea și securizarea plăților, atât în mediul online, cât și prin intermediul dispozitivelor mobile. Compania oferă, de asemenea, produse destinate emiterii cardurilor și administrării tranzacțiilor pe întreaga durată a existenței acestora.

„Worldline este o companie globală de tehnologie pentru plăți. Este un furnizor de servicii de plată și, practic, reprezintă infrastructura invizibilă din spatele tuturor operațiunilor legate de plăți. Din momentul în care apropii cardul de terminalul POS până în momentul în care suma este retrasă din cont, în spatele operațiunii se află o soluție precum cea oferită de Worldline sau chiar soluția noastră. Construim produse pentru emiterea cardurilor și gestionarea întregului ciclu de viață al tranzacțiilor. Securizăm plățile online, dezvoltăm soluții de plată mobilă și oferim sprijin comercianților și companiilor din întreaga lume. Suntem lider global în domeniul plăților în Europa și ocupăm locul al patrulea la nivel mondial. În ultimii ani, Worldline s-a dezvoltat semnificativ în România. Avem acum peste 500 de angajați în țară (cu peste 15.000 de angajați la nivel global – n.red.), iar în echipele noastre dedicate emiterii cardurilor am crescut de la 15 la peste 50 de persoane numai în 2026”, a spus Alex Jilavu.

La rândul său, David Dunică a explicat ce se întâmplă în spatele unui card bancar și cum sunt autorizate tranzacțiile efectuate de utilizatori. Acesta a arătat că fiecare card emis de o bancă este susținut de un sistem informatic care stabilește regulile de funcționare și verifică operațiunile financiare.

Inginerul software a oferit exemplul unei plăți obișnuite, precum achitarea unei cafele, pentru a ilustra viteza cu care funcționează aceste sisteme. Potrivit explicațiilor sale, autorizarea unei tranzacții se realizează în câteva milisecunde, fără ca utilizatorul să fie nevoit să intervină suplimentar.

„Presupun că fiecare dintre noi are cel puțin un card emis de banca sa. În spatele acelui card există un sistem care îl creează, stabilește regulile de funcționare și acceptă sau aprobă tranzacțiile în câteva milisecunde. De exemplu, atunci când ați plătit cafeaua despre care vorbeam mai devreme, un astfel de sistem a fost activat și a aprobat tranzacția aproape instantaneu. Fiecare bancă din Europa și din întreaga lume are un asemenea sistem, iar majoritatea celor europene folosesc soluțiile noastre. Până acum, am emis aproximativ 167 de milioane de carduri, procesăm 14 miliarde de tranzacții pe an și avem 70 de clienți”, a adăugat David Dunică.

David Dunică a explicat că dezvoltarea agenților de inteligență artificială schimbă modul în care companiile din industria plăților trebuie să gândească securitatea și funcționarea sistemelor informatice.

Dacă până acum software-ul era construit inclusiv pentru a identifica și bloca utilizatorii non-umani, apariția agenților AI transformă aceste sisteme într-o categorie de utilizatori care va deveni tot mai obișnuită.

Acesta a prezentat un scenariu în care o persoană îi solicită unui agent AI să organizeze o excursie la un festival, cu un buget maxim de 300 de euro. În cazul utilizării unui agent AI, o parte importantă a acestor operațiuni ar putea fi realizată automat. Agentul ar căuta pe internet ofertele disponibile, le-ar compara și ar selecta variantele care respectă bugetul stabilit de utilizator. Ulterior, ar putea efectua achizițiile, inclusiv în timpul nopții, urmând ca banca să autorizeze plățile.

Dunică a precizat că introducerea acestui model de plată presupune și rezolvarea unor provocări tehnice, deoarece sistemele trebuie adaptate pentru a permite agenților AI să efectueze tranzacții în condiții de siguranță.

„O schimbare majoră în industria noastră este că, timp de decenii, am construit software care să identifice și să blocheze utilizatorii non-umani. Acum, astfel de utilizatori devin o prezență obișnuită: agenții de inteligență artificială. Să vedem cum funcționează plățile realizate de agenți AI. Să presupunem că îi ceri unui agent: „Rezervă-mi o excursie la un festival, cu un buget de maximum 300 de euro”. În prezent, trebuie să intri pe un site, să găsești un bilet disponibil la festivalul dorit și să aprobi plata în aplicația bancară. Apoi, banca emitentă autorizează tranzacția și primești biletul. După aceea, trebuie să repeți procesul pentru cazare și, ulterior, pentru transport. După cum puteți vedea, toate aceste operațiuni necesită destul de mult timp. Cu un agent de inteligență artificială, îi poți spune pur și simplu: „Rezervă-mi o excursie la un festival, cu un buget de maximum 300 de euro”. Agentul va căuta pe internet cele mai bune prețuri, etapă pe care o numim negociere. Când găsește oferta potrivită, va efectua achiziția. Întregul proces se poate desfășura chiar și în toiul nopții, după care banca trebuie să autorizeze plata. Introducerea acestui nou tip de plăți ne pune în fața unor provocări tehnice interesante”, a explicat David Dunică.

Alex Jilavu a detaliat câteva dintre măsurile tehnice necesare pentru ca agenții de inteligență artificială să poată efectua plăți în numele utilizatorilor. Una dintre acestea vizează utilizarea unor instrumente de plată distincte de cardurile fizice ale persoanelor, astfel încât agenții să nu aibă acces direct la aceleași acreditări bancare folosite de titularii conturilor.

Reprezentantul Worldline a explicat că fiecare agent AI ar trebui să primească un card virtual emis special pentru acesta și pentru operațiunea pe care urmează să o realizeze. În acest fel, drepturile de plată pot fi delegate fără ca utilizatorul să fie nevoit să ofere agentului acces nelimitat la instrumentele sale financiare.

O altă problemă identificată este stabilirea unor mecanisme prin care agenții să poată autoriza tranzacții fără intervenția permanentă a utilizatorului. Soluția prezentată presupune introducerea unor limite de cheltuieli și a unor perioade de valabilitate pentru autorizații.

Acesta a mai arătat că sistemele trebuie să poată diferenția agenții de inteligență artificială de încredere de actorii rău intenționați.

„În ceea ce privește acreditările agenților, nu îi vom permite unui agent AI să utilizeze același card fizic pe care îl folosește o persoană. Este nevoie de un card virtual, emis special pentru acel agent și pentru acțiunea respectivă. Apoi, avem provocările legate de criptografie și securitate. Cum îi delegi inteligenței artificiale dreptul de a autoriza plăți fără să fii nevoit să te trezești pentru a aproba fiecare tranzacție? Soluția constă în introducerea unor limite și mecanisme de protecție inteligente. De exemplu, îi poți spune agentului că are voie să cheltuiască maximum 300 de euro într-un interval de 24 de ore și că autorizația este valabilă tot 24 de ore. O altă provocare, întâlnită și în cazul plăților obișnuite, este diferențierea dintre actorii rău intenționați și agenții de încredere. Și aceasta este o problemă importantă pe care Worldline încearcă să o rezolve prin soluțiile sale de plată destinate agenților AI”, a spus și Alex Jilavu.

În cadrul sesiunii de întrebări, reprezentanții Worldline au fost întrebați cum va perturba viitorul Euro digital ecosistemul de plăți.

„Aș vrea să răspund eu la această întrebare, deoarece am și experiență în industria blockchain. Înainte de a mă alătura Worldline, am lucrat la sisteme de plată bazate pe blockchain, iar Euro digital reprezintă, în opinia mea, o nouă etapă a acestei evoluții. Euro digital se bazează pe mecanisme de protecție și garanții criptografice diferite, care, în anumite privințe, ar putea fi superioare celor folosite în prezent în alte sectoare bancare. Dar este, pur și simplu, o evoluție tehnologică. Worldline face parte din această inițiativă de dezvoltare. Ideea Euro digital este de a oferi o modalitate mai rapidă și mai bună de a efectua plăți și tranzacții, prin utilizarea unei noi tehnologii”, a explicat Alex Jilavu.

O altă întrebare a vizat utilizarea Claude și Copilot pentru dezvoltarea aplicațiilor bancare. Este aceasta o idee bună, din perspectiva GDPR, sau ar fi mai indicat să fie folosit un model local specializat pentru acest scop?