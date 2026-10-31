Pensiile vor fi indexate în 2027. Majorarea ar putea ajunge la 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, conform formulei prevăzute de lege. Majorarea estimată este de 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei. Propunerea va fi înaintată premierului și ministrului Finanțelor, după actualizarea calculelor în funcție de indicatorii economici.

Pensiile vor fi indexate în 2027, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole, care susține aplicarea formulei prevăzute de legislația în vigoare. O estimare preliminară indică o majorare de aproximativ 7,3%, cu un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei, însă valoarea finală urmează să fie stabilită în funcție de indicatorii economici. În ceea ce privește salariul minim, o eventuală creștere va fi discutată în noiembrie, în cadrul consultărilor dintre Guvern, sindicate și patronate.

Ministrul Muncii a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că va înainta premierului și ministrului Finanțelor propunerea de indexare a pensiilor, în conformitate cu formula legală. Florin Manole a precizat că Ministerul Muncii a realizat, împreună cu Casa Națională de Pensii Publice, mai multe calcule preliminare, însă acestea nu reprezintă o estimare finală.

Potrivit ministrului, ultima simulare neoficială indica o creștere de aproximativ 7,3% a pensiilor, ceea ce ar presupune un efort bugetar de circa 9,6 miliarde de lei. Cifrele vor fi însă actualizate în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici relevanți.

Florin Manole a respins posibilitatea înghețării pensiilor în 2027 și a precizat că, până în prezent, nu au fost analizate scenarii privind acordarea majorării în două sau trei tranșe ori combinarea indexării cu alte forme de sprijin financiar. Ministrul a explicat că singura variantă pe care o susține în acest moment este aplicarea formulei prevăzute de lege.

Oficialul a precizat că nu dorește să creeze așteptări nejustificate în rândul pensionarilor, dar nici să renunțe la drepturile acestora. El a arătat că responsabilitatea Ministerului Muncii este să susțină respectarea legislației și să promoveze majorarea rezultată din calculul legal, fără negocieri pentru diminuarea acesteia.

Ministrul a mai explicat că scenariile vehiculate în spațiul public privind împărțirea indexării în mai multe etape nu au făcut obiectul unor discuții cu premierul, ministrul Finanțelor sau liderul PSD, Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește sprijinul financiar acordat pensionarilor în luna decembrie, Manole a precizat că ajutoarele vor fi virate odată cu pensia. Sumele reprezintă jumătate din ajutoarele stabilite la începutul anului și vor fi acordate în funcție de veniturile lunare ale beneficiarilor.

Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar persoanele cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

„Niciunul dintre scenariile pe care le-am avut văzut vehiculate public şi avem o sursă, aparţine presei, nu a făcut obiectul vreunei discuţii pe care să o am cu premierul, cu ministrul de finanţe sau cu Sorin Grindeanu. Sunt diverse speculaţii, sunt diverse scenarii, dar în acest grup restrâns, ca să zic aşa, discuţia este simplificată în felul următor. Trebuie să avem această mică rectificare, ca să zic aşa. Voi veni cu propunerea legală, nu vreau să zic în jur de 7%, mai mult sau mai puţin. Ce cifră finală va rezulta din formulă, pe aceea o voi înainta şi premierului şi Ministrului de Finanţe. Avem o preşedintă la Casa Naţională de Pensii foarte profesionistă şi care se uită în fiecare lună la evoluţia indicatorilor macroeconomici relevanţi, astfel decât să avem o estimare. Nu ascund că ultima estimare pe care am avut-o, neoficial şi cu siguranţa nefinală, era de undeva la 7,3% şi 9,6 miliarde impactul, dar, şi vreau să subliez asta, indiferent care vor fi cifrele, o preocupare comună şi a Ministrului Muncii şi a Ministrului de Finanţe şi a premierului este de a respecta legea. Eu nu vreau să vând iluzii, dar nici nu vreau să cedez din drepturile pensionarilor. Nu sunt în măsură să fac asta, mandatul meu este să respect legea, nu să negociez în jos. Pensiile se vor indexa, se vor majora anul viitor. Nu am avut nicio discuţie şi nu am nicio simulare despre două tranşe sau trei tranşe sau un mix de one-off cu… Deocamdată avem un singur scenariu, acela al respectării legii, vom promova scenariul ăsta şi vom vedea care vor fi opiniile celorlalţi. Dar sigur că nu putem să fim pasivi. Adică nu să fim doar un trimiţător de plic cu o formulă şi cu un calcul. E rolul Ministrului Muncii, indiferent cine ar fi şi de la ce partis, să militeze pentru respectarea drepturilor pensionarilor în cazul ăsta şi a altor categorii care sunt în aria Ministerului Muncii”, a menţionat Manole.

În ceea ce privește salariul minim, Manole a precizat că decizia privind o eventuală majorare va fi luată în cadrul Consiliului Național Tripartit, la care participă reprezentanții Guvernului, sindicatelor și patronatelor. Consultările sunt programate pentru luna noiembrie.

Potrivit lui, salariul minim ar putea crește de la 1 ianuarie 2027, însă programul de guvernare prevede indexarea acestuia într-un interval de 12 luni. În spațiul public a fost vehiculată și o posibilă majorare cu 600 de lei brut, însă Manole nu a confirmat această variantă.

Referitor la legea salarizării unitare, ministrul a anunțat că negocierile vor fi reluate la începutul anului viitor, după centralizarea datelor privind nivelul salariilor din instituțiile publice. Acesta a precizat că noua lege nu ar trebui să determine scăderi salariale pentru angajați, în special pentru cei din domenii esențiale, precum Sănătatea și Educația.

Manole a explicat că obiectivul noii legi este corectarea inechităților existente în sistemul public de salarizare.