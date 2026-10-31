Alocațiile pentru copii ar putea rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv. Ce spune ministrul Muncii?

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu exclude înghețarea alocațiilor pentru copii pentru al treilea an consecutiv, în lipsa unei decizii guvernamentale. Sâmbătă seara, la TV, oficialul a explicat de ce consideră necesară redirecționarea sprijinului financiar către copiii cu dizabilități și familiile vulnerabile, în locul unei majorări generale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, nu exclude posibilitatea ca alocațiile pentru copii să rămână la nivelul actual, însă precizează că nu a fost luată nicio decizie în acest sens. Oficialul consideră că sprijinul financiar acordat de stat ar trebui orientat cu prioritate către copiii și familiile aflate în situații sociale dificile.

Întrebat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, dacă alocațiile vor fi majorate sau vor rămâne înghețate pentru al treilea an consecutiv, Florin Manole a precizat că subiectul nu a fost încă discutat cu premierul și cu ministrul Finanțelor.

Oficialul a explicat că o majorare generală de 20 sau 30 de lei nu ar avea același impact asupra tuturor familiilor. În opinia sa, statul ar trebui să identifice mecanisme prin care să acorde un sprijin mai consistent copiilor cu nevoi speciale și familiilor vulnerabile.

Florin Manole a arătat că familiile au situații financiare și nevoi diferite, iar o creștere de 20 sau 30 de lei ar avea un impact nesemnificativ pentru cele cu venituri ridicate, în timp ce pentru alte familii suma ar fi insuficientă.

„Copiii României sunt un grup divers și cu nevoi diferite. Copilul meu și alte câteva zeci de mii de familii care câștigă bine în țara asta n-ar simți nicio diferență dacă alocația crește cu 20 sau cu 30 de lei. Pentru alții, o asemenea creștere ar fi mult prea puțin”, a explicat Manole.

Florin Manole a dat exemplul copiilor cu dizabilități, al căror beneficiu specific a fost majorat cu 110 lei la începutul anului, în locul unei creșteri generale de 20 de lei a alocației. Ministrul Muncii a explicat că această măsură a permis acordarea unui sprijin financiar mai consistent unei categorii de copii cu nevoi speciale.

Oficialul a precizat că alocația și beneficiul acordat copiilor cu dizabilități reprezintă drepturi distincte, însă a susținut că ajutoarele direcționate pot avea un impact mai mare asupra familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare.

Ministrul Muncii a evitat să se pronunțe asupra unei eventuale înghețări sau majorări a alocațiilor, în condițiile în care subiectul nu a fost încă discutat oficial la nivelul Guvernului.