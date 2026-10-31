Extensiile de gene pot afecta sănătatea ochilor! Ce riscuri apar și cum pot fi prevenite

Extensiile de gene sunt fire artificiale lipite de genele naturale pentru a le oferi mai mult volum și lungime. Deși rezultatul poate fi plăcut din punct de vedere estetic, zona ochilor rămâne extrem de sensibilă. Adezivii chimici, tehnica incorectă sau igiena deficitară pot duce la iritații, infecții și afecțiuni ale pleoapelor. Pentru persoanele care aleg să poarte extensii, este importantă cunoașterea riscurilor și a măsurilor prin care sănătatea oculară poate fi protejată.

Cele mai multe reacții apar din cauza adezivului utilizat pentru fixarea extensiilor. Acesta conține frecvent cianoacrilat, o substanță care se întărește rapid, dar care poate elibera vapori iritanți în timpul aplicării. Unele formule pot conține și alergeni sau urme de formaldehidă, iar la persoanele sensibile aceste substanțe pot declanșa dermatită de contact sau conjunctivită chimică.

Riscul de complicații este influențat și de tehnica de aplicare. Atunci când extensiile sunt lipite prea aproape de piele, pot apărea microleziuni la nivelul foliculilor sau al conjunctivei, membrana subțire care acoperă partea albă a ochiului. O extensie aplicată incorect poate, de asemenea, să zgârie corneea, structura transparentă din partea anterioară a ochiului. În astfel de situații pot apărea durere, senzație de corp străin sau vedere încețoșată.

Igiena are, la rândul său, un rol important. Instrumentele nesterilizate și mâinile insuficient igienizate cresc riscul de infecții bacteriene. Contaminarea cu bacterii precum Staphylococcus poate favoriza apariția unui orjelet sau a blefaritei.

Problemele pot fi favorizate și de adezivii care conțin substanțe iritante sau alergene, de aplicarea extensiilor prea aproape de piele ori de suprafața oculară, de utilizarea unor instrumente insuficient igienizate, precum și de alegerea unor extensii prea lungi sau prea grele pentru genele naturale. Un alt factor de risc îl reprezintă aplicarea unui număr excesiv de extensii.

Extensiile foarte grele sau aplicate în exces exercită o presiune constantă asupra genelor naturale. În timp, acest lucru poate favoriza slăbirea și căderea lor prematură.

Unele probleme depășesc iritația temporară și necesită o evaluare mai atentă, mai ales atunci când simptomele persistă, se agravează sau reapar după fiecare aplicare.

Blefarita este inflamația marginilor pleoapelor, iar extensiile pot favoriza acumularea bacteriilor și blocarea glandelor Meibomius, responsabile pentru componenta uleioasă a filmului lacrimal. Printre manifestări se numără apariția crustelor la baza genelor, mâncărimea, senzația de arsură, roșeața marginilor pleoapelor și un disconfort mai accentuat dimineața.

Igiena zilnică a pleoapelor poate contribui la reducerea riscului. Zona trebuie curățată delicat cu produse dedicate, iar acumularea excesivă de machiaj sau a altor produse la baza genelor trebuie evitată. Dacă simptomele persistă, medicul poate recomanda tratamentul local adecvat.

Conjunctivita apărută după aplicarea extensiilor poate avea cauze chimice, alergice sau bacteriene. Ochiul poate deveni intens roșu, pot apărea secreții, lăcrimare și sensibilitate la lumină. Tratamentul depinde de cauza exactă a problemei.

În anumite situații, medicul poate indica tratament local cu picături sau unguente antibiotice ori antiinflamatoare, însă acestea trebuie utilizate doar după evaluarea medicală. Folosirea unor astfel de produse fără recomandare poate masca simptomele și poate agrava infecția.

Pentru infecțiile localizate la nivelul pleoapelor, medicul poate indica un unguent antibiotic, precum unguente oftalmice cu kanamicină, în funcție de diagnosticul stabilit. Schema de tratament recomandată trebuie respectată strict.

Orjeletul este o infecție acută a foliculului unei gene sau a unei glande sebacee. De regulă, acesta se manifestă printr-o umflătură roșie și dureroasă, care poate conține puroi. Riscul poate crește atunci când extensiile sunt aplicate pe gene deja slăbite sau când igiena zonei este deficitară.

Compresele calde aplicate de câteva ori pe zi pot ajuta la ameliorarea disconfortului. În perioada respectivă trebuie evitat machiajul până la vindecare și nu este recomandată spargerea sau stoarcerea formațiunii. Dacă inflamația nu se reduce în 3-5 zile, se extinde sau devine mai dureroasă, este necesar un consult medical.

Greutatea excesivă a extensiilor și îndepărtarea lor incorectă pot afecta genele naturale și foliculii acestora. În timp, genele pot deveni mai rare, mai subțiri sau se pot rupe mai ușor.

Pentru reducerea riscului, extensiile trebuie adaptate grosimii genelor naturale, iar seturile excesiv de grele trebuie evitate. Extensiile nu trebuie smulse atunci când încep să se desprindă. De asemenea, sunt recomandate pauze regulate între aplicări, iar orice senzație de tensiune sau disconfort la nivelul pleoapelor trebuie discutată cu tehnicianul.

Regenerarea genelor poate dura câteva luni. Uneori, creșterea lor poate să nu mai fie la fel de uniformă, mai ales atunci când foliculii au fost afectați în mod repetat, potrivit Dr. MAX.