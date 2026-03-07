Donarea de sânge este susținută de stat printr-un pachet de beneficii menite să încurajeze participarea populației la acest proces medical vital. În România, procentul donatorilor rămâne scăzut, doar aproximativ 1,7% dintre cetățeni alegând să doneze sânge, mult sub media europeană.

Pentru a stimula participarea, legislația prevede acordarea unor beneficii financiare și administrative după fiecare donare. Conform Hotărârii de Guvern nr. 1364/2006, orice persoană care donează sânge primește un card valoric în valoare de 280 de lei. Acest card este oferit după fiecare procedură de donare și poate fi utilizat pentru cumpărături.

Pe lângă stimulentul financiar, donatorii beneficiază și de o zi liberă de la locul de muncă sau de la școală. În plus, pentru ziua donării se acordă și reducere la transportul public, facilitând deplasarea către centrele de transfuzie.

Medicii atrag atenția că, dincolo de avantajele materiale, donarea regulată de sânge poate avea efecte benefice asupra sănătății. Specialiștii explică faptul că procesul poate contribui la accelerarea metabolismului, iar în unele cazuri poate favoriza inclusiv scăderea în greutate.

Procesul prin care o persoană poate dona sânge este bine stabilit și presupune mai multe etape medicale și administrative. Aceste verificări sunt necesare pentru siguranța donatorului, dar și pentru calitatea sângelui colectat.

Primul pas este prezentarea la centrul de transfuzie cu actul de identitate. Donatorul trebuie să completeze un formular de autoexcludere, document în care sunt declarate sincer eventualele probleme de sănătate sau situații care pot împiedica donarea.

Urmează controlul biologic predonare, etapă în care sunt verificate mai multe valori medicale. Personalul medical determină grupa sanguină, nivelul hemoglobinei și, în anumite situații, glicemia. Aceste analize rapide sunt necesare pentru a stabili dacă persoana este aptă pentru donare.

După această etapă are loc consultația medicală propriu-zisă. Medicul analizează răspunsurile din chestionar, verifică rezultatele analizelor și efectuează un examen clinic general. Sunt măsurate tensiunea arterială, pulsul și greutatea corporală. În urma evaluării, donatorul poate fi acceptat pentru donare, amânat temporar sau respins definitiv.

Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, se trece la donarea efectivă de sânge în sala de recoltare. După finalizarea procedurii, donatorul primește beneficiile prevăzute de lege: cardul valoric, adeverința pentru ziua liberă și documentele necesare pentru reducerea la transport.

Nu orice persoană poate dona sânge, deoarece există criterii medicale stricte stabilite pentru protejarea donatorilor și a pacienților care vor primi transfuzia. Pentru a fi eligibil, un donator trebuie să aibă între 18 și 60 de ani și o greutate de cel puțin 50 de kilograme.

De asemenea, pulsul trebuie să fie regulat, între 60 și 100 de bătăi pe minut, iar tensiunea arterială sistolică trebuie să se încadreze între 100 și 180 mmHg. Donatorul nu trebuie să fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni.

Există și condiții speciale pentru femei. Acestea nu pot dona sânge dacă sunt însărcinate, în perioada de lăuzie sau în timpul menstruației și nici în primele cinci zile după terminarea acesteia. În plus, consumul de alcool este interzis cu cel puțin 72 de ore înainte de donare.

Lista afecțiunilor care interzic definitiv donarea de sânge este una extinsă. Persoanele care au sau au avut hepatită, tuberculoză, sifilis, malarie, epilepsie, boli psihice sau cancer nu pot deveni donatori.

De asemenea, sunt excluși cei diagnosticați cu diabet zaharat, boli cardiace sau afecțiuni dermatologice severe, precum psoriazis sau vitiligo. Miopia severă, peste minus șase dioptrii, reprezintă un alt criteriu de excludere.

Există și situații în care donarea este doar amânată temporar. Acestea includ infecțiile acute, anemia, intervențiile chirurgicale recente, tatuajele sau contactul apropiat cu persoane infectate cu hepatită sau HIV. Vaccinările recente, sarcina, alăptarea, tratamentele dentare sau consumul de medicamente pot duce, de asemenea, la amânarea procedurii.

Consumul de alcool în ultimele 48 de ore sau administrarea anumitor medicamente reprezintă alte motive pentru care o persoană poate fi temporar respinsă de la donarea de sânge. Aceste reguli sunt aplicate strict pentru a menține siguranța sistemului transfuzional și pentru a proteja sănătatea tuturor celor implicați.