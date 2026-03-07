Din cuprinsul articolului Ministrul Alexandru Nazare a făcut accident

Ministrul Alexandru Nazare, aflat la volan, nu ar fi acordat prioritate unui alt autovehicul care efectua servicii de ridesharing. Două persoane din acea mașină ar fi suferit răni ușoare în urma impactului.

Potrivit informațiilor disponibile, accidentul în care a fost implicat ministrul Alexandru Nazare nu pare să fie grav. Autovehiculul condus de acesta se afla pe o stradă din Sectorul 1, iar se pare că nu ar fi acordat prioritate unei mașini care efectua transport de persoane în regim de ride-sharing.

În acea mașină se aflau doi pasageri, care au fost transportați la spital după ce au acuzat dureri în urma impactului. Sursele indică faptul că rănile suferite nu sunt grave.

Polițiștii se află la fața locului pentru efectuarea cercetărilor, iar cel mai probabil va fi deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conform procedurilor legale, având în vedere că victimele au necesitat îngrijiri medicale.