Un card bancar găsit pe domeniul public a stat la baza unei anchete penale după ce o femeie din Aiud a decis să îl folosească în loc să îl predea autorităților sau proprietarului. Potrivit polițiștilor, femeia ar fi profitat de faptul că pe card era notat codul PIN și a mers la un bancomat pentru a retrage bani.

Ancheta a fost declanșată după ce proprietarul cardului a constatat retragerile neautorizate și a sesizat autoritățile. Investigațiile au fost efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud, care au stabilit circumstanțele în care cardul a fost utilizat.

„Din cercetări a reieşit că, în cursul zilei de 8 decembrie 2025, femeia ar fi găsit, pe raza municipiului Aiud, un card bancar pe care nu l-ar fi predat autorităţilor, ar fi profitat de faptul că era notat codul PIN pe acesta şi ar fi efectuat retrageri de numerar, în valoare totală de 3.600 de lei”, se menționează în comunicat, transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.

În urma probelor strânse în dosar, femeia, în vârstă de 42 de ani, a fost reținută miercuri de către polițiști. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal care vizează mai multe infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare.

Autoritățile analizează cazul sub mai multe aspecte juridice, deoarece folosirea unui card bancar găsit implică încălcarea mai multor prevederi legale. Ancheta vizează infracțiuni precum efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic și însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

Utilizarea unui card bancar fără acordul proprietarului este considerată o infracțiune gravă, deoarece implică accesarea neautorizată a unui sistem informatic, respectiv rețeaua bancară. În astfel de situații, chiar și simpla introducere a cardului într-un bancomat și efectuarea unei tranzacții pot constitui elemente ale infracțiunii.

În paralel cu investigațiile penale, autoritățile subliniază că orice bun găsit, inclusiv un card bancar sau un portofel, trebuie predat autorităților sau proprietarului în cel mai scurt timp. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni legale.

Polițiștii atrag atenția că astfel de situații apar frecvent atunci când persoanele care găsesc bunuri pierdute aleg să le păstreze sau să le folosească în interes personal, fără să țină cont de consecințele legale.

Legislația din România stabilește reguli clare în cazul bunurilor pierdute sau găsite. Potrivit Codului Civil, orice persoană care descoperă un bun pierdut are obligația de a încerca să îl returneze proprietarului sau să îl predea autorităților competente.

Articolul 942 din Codul Civil prevede că persoana care găsește un bun trebuie să îl predea în termen de maximum zece zile proprietarului sau autorităților. Dacă obiectul este descoperit într-un spațiu privat, acesta trebuie predat administratorului acelui loc.

În situația în care această obligație nu este respectată, intervine răspunderea penală. Articolul 243 din Codul Penal stabilește că însușirea bunului găsit reprezintă o infracțiune, iar fapta poate fi sancționată cu amendă penală sau cu închisoare de până la trei luni.

Specialiștii în drept recomandă ca orice bun găsit, inclusiv un card bancar sau sume de bani, să fie predat imediat la cea mai apropiată secție de poliție. Procedura presupune înregistrarea bunului și demararea demersurilor pentru identificarea proprietarului.

Dacă după o perioadă de șase luni bunul nu este revendicat, persoana care l-a găsit poate intra legal în posesia acestuia. Experții recomandă ca, în momentul predării bunului, să fie solicitată o dovadă scrisă, document care poate fi util în cazul unor eventuale litigii sau neînțelegeri ulterioare.