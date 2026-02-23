Retragerea de bani de la bancomat pare un lucru obișnuit și simplu. Totuși, uneori pot apărea situații neplăcute. De exemplu, unii clienți uită bancnotele în fanta bancomatului, iar următoarea persoană de la rând le poate observa. Pentru unii poate fi tentant să le ia, dar legal este riscant.

În Germania, păstrarea banilor găsiți la bancomat poate avea consecințe serioase. Chiar dacă tot mai mulți oameni folosesc plata cu telefonul sau cu cardul, numerarul rămâne important pentru mulți. Studiile arată că mulți clienți retrag bani de la bancomat de până la patru ori pe lună.

De regulă, dacă bancnotele nu sunt ridicate în aproximativ 30 de secunde, bancomatul le retrage înapoi automat. Însă, dacă următorul client ajunge la aparat înainte ca sistemul să recupereze banii și îi păstrează, aceasta poate fi considerată delapidare.

Conform Articolului 246 din Codul Penal al Germaniei, însușirea unui bun găsit este pedepsită, iar suma găsită contează pentru gravitatea faptei.

Conform reglementărilor legale, persoanele care păstrează pentru sine o sumă mai mare de 10 euro găsită, fără să o declare, riscă să primească o amendă sau, în cazuri mai grave, chiar pedeapsa cu închisoarea, scrie ziarulromanesc.de.

În schimb, pentru sume mai mici de 10 euro nu există obligația de a raporta descoperirea banilor, astfel încât cei care găsesc sume mici pot decide singuri dacă îi păstrează sau nu.

Atunci când suma găsită depășește 10 euro, persoana care a descoperit banii trebuie să îi predea imediat. Dacă bancomatul se află într-o sucursală vizibilă a băncii, banii trebuie duși direct la ghișeu, unde vor fi preluați de personalul bancar. În schimb, dacă aparatul nu aparține unei sucursale vizibile, suma trebuie predată la poliție pentru a fi gestionată conform legii.

Există și situații în care proprietarul banilor nu se mai prezintă să îi recupereze. În astfel de cazuri, după o perioadă de șase luni, suma poate reveni persoanei care a raportat descoperirea în mod corect, astfel fiind respectată legea și protejat cel care a acționat responsabil.

Mai mult, legislația prevede și posibilitatea acordării unei recompense pentru persoanele care predau banii găsiți. Dacă suma este descoperită în incinta unei bănci, dreptul la recompensă apare doar pentru sume mai mari de 50 de euro.

În plus, cuantumul recompensei poate fi redus, deoarece banca este considerată oficial co-descoperitor al bunului și, prin urmare, are un rol în gestionarea banilor găsiți.