Bogdan Ivan anunță că autoritățile române au făcut pași concreți pentru a răspunde nemulțumirilor angajaților din sectorul energetic, după protestele minerilor și salariaților din Complexul Energetic Oltenia.

În ședința de Guvern de astăzi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații companiei pe tot parcursul anului 2026, inclusiv pentru luna ianuarie. Demersul său a fost prezentat în primă lectură și urmează să fie supus aprobării în ședința de marți.

Ministrul a subliniat că inițiativa a fost inițiată, promovată și transmisă la avizare, considerând-o un pas necesar și firesc, având în vedere contribuția Complexului Energetic Oltenia la susținerea Sistemului Energetic Național în cele mai geroase zile ale iernii.

Bogdan Ivan a evidențiat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, importanța transparenței pentru angajați, arătând că persoanele care lucrează în cariere și termocentrale în condiții dificile merită respect, predictibilitate și stabilitate.

Potrivit ministrului, după aprobarea Memorandumului, sumele aferente tichetelor de masă vor fi încărcate imediat pe cardurile angajaților.

„Astăzi am propus, în ședința de Guvern, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexului Energetic Oltenia. Am inițiat acest demers, l-am promovat, l-am transmis la avizare și am susținut oportunitatea includerii lui pe agenda Guvernului. Din punctul meu de vedere, este un pas necesar și firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a susține Sistemul Energetic Național. În ședința de astăzi, Memorandumul a fost prezentat în primă lectură și va fi supus aprobării în ședința de marți. Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe exact ce se întâmplă. Vorbim despre oameni care lucrează în cariere și termocentrale, în condiții grele, oameni care merită respect, predictibilitate și stabilitate. Memorandumul prevede acordarea tichetelor de masă pentru tot personalul CEO pe parcursul anului 2026, inclusiv pentru luna ianuarie. Imediat după aprobarea lui, marți, sumele vor fi încărcate pe cardurile de tichete”, a scris ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pe pagina sa de socializare.

Protestele de astăzi de la Palatul Victoria au fost motivate de lipsa voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru angajații care desfășoară activități periculoase.

În plus, s-a reclamat absența protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de angajați cu contracte pe perioadă determinată din cadrul Complexului Energetic Oltenia, conform CNS Cartel Alfa.

Sindicaliștii au cerut Guvernului măsuri urgente și dialog instituțional real pentru protecția angajaților din sector.

Printre revendicările principale se numără acordarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță pentru cei care lucrează în condiții grele, protecția socială pentru angajații cu contracte pe perioadă determinată, modificarea legislației privind decarbonarea și acordarea venitului de completare pentru salariații disponibilizați timp de până la 48 de luni, revenirea la condițiile de pensionare anterioare datei de 1 septembrie 2024, formalizarea situației minelor care nu pot fi închise tehnic la termenele stabilite, eliminarea dezechilibrului între energia în bandă și energia sporadică și stoparea concurenței inechitabile care afectează companii strategice din sector.

Revendicările vizează angajați din Complexul Energetic Valea Jiului, Societatea Nuclearelectrica – CNE Cernavodă, Hidroelectrica S.A., Hidroserv S.A. și Compania Națională a Uraniului S.A.