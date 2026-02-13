Prefectul județului Gorj s-a întâlnit vineri cu cei 13 angajați ai structurilor miniere din subordinea Complexul Energetic Oltenia, aflați în protest extrem prin greva foamei. Discuțiile s-au concentrat pe solicitarea salariaților de sprijin guvernamental, prin aprobarea unui Memorandum care să excepteze societatea de aplicarea anumitor prevederi din Legea nr. 296/2023, astfel încât toți angajații să poată beneficia de tichete de masă.

”Prefectul judeţului Gorj a avut astăzi o întâlnire cu cei 13 salariaţi ai structurilor miniere din subordinea Complexului Energetic Oltenia, care se află într-un protest extrem «greva foamei. Discuţiile au vizat sprijinul pe care salariaţii îl solicită la nivel guvernamental prin aprobarea unui Memorandum privind exceptarea societăţii de la aplicarea prevederilor art. XL şi art. XLI din Legea nr. 296/2023, în vederea acordării de tichete de masă pentru toţi salariaţii Complexului Energetic Oltenia”, au transmis, vineri, oficialii Prefecturii Gorj.

Reprezentanții Prefecturii Gorj au transmis că angajații au avertizat că, în absența unei decizii favorabile privind solicitările lor, protestul ar putea continua și chiar să se extindă către alte structuri ale Complexul Energetic Oltenia. Continuarea grevei ar putea afecta în mod deosebit rezervele deja reduse de cărbune, esențiale pentru funcționarea termocentralelor Rovinari și Turceni, componente cheie ale sistemului energetic național.

”Revendicările au fost transmise cu celeritate, Secretariatului General al Guvernului, spre informare şi măsuri în consecinţă conform prevederilor legale”, au precizat reprezentanţii Pefecturii Gorj.

Complexul Energetic Oltenia a anunțat printr-un comunicat de presă că, având în vedere rolul strategic al societății în asigurarea securității energetice naționale și necesitatea menținerii unui climat social stabil pentru angajați, a fost elaborat un Memorandum care prevede exceptarea companiei de aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI din Legea nr. 296/2023, pentru a permite acordarea de tichete de masă tuturor salariaților.

”Memorandumul a fost transmis de către Ministerul Energiei Ministerului Finanţelor, pentru avizare. După parcurgerea circuitului de avizare, documentul urmează să fie înaintat spre analiză şi aprobare în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare. Societatea va continua să acţioneze responsabil pentru protejarea drepturilor angajaţilor şi pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. Complexul Energetic Oltenia îşi reafirmă angajamentul de a menţine un climat de muncă stabil şi favorabil salariaţilor, bazat pe dialog, într-un cadru legal şi instituţional”, au transmis reprezentanţii companiei.

Angajații Complexul Energetic Oltenia au organizat mai multe proteste pe parcursul acestei săptămâni.