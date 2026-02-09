Declarații emoționante despre lupta cu cancerul au fost făcute recent de Monica Pop, unul dintre cei mai cunoscuți medici oftalmologi din România, într-un context personal și medical extrem de sensibil. Medicul a ales să vorbească public despre boala cu care se confruntă de mai bine de un deceniu, oferind detalii concrete despre starea sa de sănătate și parcursul terapeutic.

Cunoscută pentru activitatea sa profesională și pentru prezența constantă în spațiul public, Monica Pop a explicat că lupta cu boala a început în urmă cu aproximativ 12 ani, când a fost diagnosticată cu cancer de colon. De atunci, viața sa a fost marcată de tratamente oncologice complexe, perioade dificile de recuperare și multiple intervenții chirurgicale.

Medicul a precizat că, în prezent, starea sa generală este stabilă, însă boala de fond rămâne una serioasă și necesită monitorizare constantă. Tratamentul este urmat de mulți ani, iar investigațiile medicale periodice sunt esențiale pentru a decide pașii următori.

„Eu mă simt bine, totul în regulă. Am o boală mai severă de fond, dar fac tratament de mulți ani. Am șase intervenții chirurgicale și probabil că va mai urma una, nu știu deocamdată, să vedem cum ies investigațiile”, a declarat Monica Pop, conform spynews.ro.

În cadrul intervențiilor sale publice, medicul a subliniat importanța unei perspective corecte asupra bolilor oncologice, explicând că un diagnostic de cancer nu trebuie perceput automat ca o condamnare. Experiența personală a determinat-o să transmită un mesaj ferm și lipsit de echivoc către publicul larg.

Monica Pop a explicat că, deși vorbim despre o boală gravă, medicina modernă oferă soluții reale, iar tratamentele pot fi eficiente dacă sunt aplicate corect și la timp. Accesul la investigații, monitorizarea atentă și respectarea indicațiilor medicale pot schimba semnificativ prognosticul.

„În primul rând, trebuie să știe toată lumea că boala aceasta nu înseamnă condamnare la moarte, deloc! E o boală gravă, categoric, dar tratabilă și uneori vindecabilă”, a mai declarat Monica Pop.

Medicul a insistat asupra faptului că informarea corectă și prezentarea timpurie la medic sunt esențiale, mai ales în cazul apariției unor simptome care pot părea minore, dar care ascund afecțiuni serioase.

Într-un mesaj amplu adresat publicului, Monica Pop a atras atenția asupra unei greșeli frecvente pe care mulți pacienți o fac, inclusiv ea, și anume amânarea controalelor medicale. Experiența sa personală a devenit un exemplu clar al riscurilor generate de lipsa unui diagnostic precoce.

Medicul a explicat că depistarea tardivă a bolii a dus la un parcurs terapeutic mult mai dificil, cu intervenții chirurgicale repetate și tratamente agresive. Tocmai din acest motiv, mesajul său este unul direct și lipsit de ambiguități.

„Mergeți la timp la medic dacă și când apar simptome de orice fel, pentru că afecțiunea să fie depistată la timp (ceea ce eu nu am făcut corect, iar acum „plătesc” din greu). Faceți tot ce spune medicul oncolog: analize, investigații, tratamente, operații, tot ce este necesar și indicat”, explica Monica Pop prin intermediul unei postări de pe rețelele de socializare.

Această recomandare vine din experiența directă a unui pacient care a parcurs toate etapele tratamentului oncologic și care cunoaște atât impactul medical, cât și pe cel emoțional al unei astfel de boli.

Pe lângă aspectele strict medicale, Monica Pop a vorbit și despre importanța sprijinului emoțional în lupta cu boala. Medicul a mărturisit că, pe parcursul anilor, nu s-a simțit singură și a beneficiat constant de susținerea celor apropiați.

Familia, prietenii și colegii au avut un rol important în menținerea echilibrului emoțional, mai ales în perioadele dificile marcate de intervenții chirurgicale și tratamente solicitante. Acest sprijin a contribuit semnificativ la capacitatea de a merge mai departe și de a respecta cu strictețe indicațiile medicale.

Monica Pop a transmis că solidaritatea și empatia celor din jur pot face o diferență majoră pentru pacienții oncologici, ajutându-i să își păstreze încrederea și motivația pe termen lung.