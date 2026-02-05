Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, pe Facebook, că măsura referitoare la concediile medicale și la neplata primei zile de concediu trebuie nuanțată și aplicată corect, fără a fi generalizată în mod nedrept. Oficialul a precizat că încă de la începutul anului a susținut necesitatea unor ajustări care să țină cont de situațiile reale ale pacienților.

Potrivit ministrului, a avut loc o întâlnire cu asociațiile de pacienți, în cadrul căreia au fost analizate criteriile tehnice și situațiile în care sprijinul medical este esențial. El a menționat că există categorii clare de pacienți — precum cei oncologici, cei cu boli rare sau pacienții cronici — care depind în mod real de concediile medicale și pentru care nu ar trebui să existe interpretări sau suspiciuni.

Alexandru Rogobete a anunțat că în măsura privind concediile medicale vor fi introduse excepții explicite acolo unde situațiile sunt evidente, iar aceste corecții vor fi realizate direct de Ministerul Sănătății, astfel încât pacienții care au nevoie de concedii medicale să fie protejați.

Ministrul a subliniat că rolul său este de a apăra pacienții, personalul medical și buna funcționare a sistemului sanitar. El a arătat că, deși impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public, acesta nu va fi pus niciodată mai presus de sănătatea oamenilor.

În acest context, ministrul a anunțat că a fost finalizată o ordonanță de urgență care intră în procedura de transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție. Documentul ar urma să corecteze excesele din trecut și să elimine situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi putut fi afectați de lipsa unor reglementări clare.

Alexandru Rogobete a concluzionat că reforma în sistemul medical presupune ordine, corectitudine și protecție reală pentru cei care depind de serviciile de sănătate și că aceste principii stau la baza măsurilor anunțate.

„Am spus încă de la începutul acestui an că măsura privind concediile medicale și neplata primei zile de concediu medical trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă. Am avut o întâlnire consistentă cu asociațiile de pacienți, în care am analizat toate nuanțele și criteriile tehnice. Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii care depind real de acest sprijin medical. Ca să fiu foarte clar: în această măsură vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente. Aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați. Rolul meu, ca ministru al sănătății, este să apăr pacienții, personalul medical și funcționarea corectă a sistemului. Impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public. Dar nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor. Tocmai de aceea, am finalizat o ordonanță de urgență care intră în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție. Aceasta corectează excesele din trecut și elimină situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare. Reforma înseamnă ordine, corectitudine și protecție reală pentru cei care au nevoie de sistemul medical. Și exact asta facem”, este mesajul ministrului Sănătății.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit pe 2 februarie despre regula prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită, măsură care a intrat în vigoare la 1 februarie. El a spus că decizia ar putea fi modificată, astfel încât anumite categorii de pacienți, cum sunt bolnavii de cancer sau cei cu boli grave, să fie exceptate.

Ministrul a explicat că măsura a fost luată pentru a reduce abuzurile din sistemul concediilor medicale. Deși a recunoscut că este o decizie dură, a spus că a fost considerată necesară. După controale mai stricte făcute anul trecut, statul ar fi economisit aproximativ 120 de milioane de lei pe lună, bani care au fost redirecționați către medicamente compensate și alte servicii medicale.

El a arătat că problema nu ține doar de câteva cazuri, ci de foarte multe zile de concediu medical acordate inclusiv în preajma sărbătorilor sau a „punților” dintre zile libere. Aceste situații au generat costuri mari pentru sistemul de sănătate. Ministrul a spus că, în unele cazuri, statul ajungea să plătească concedii nejustificate în loc să folosească banii pentru pacienții care au nevoie de tratament.

Potrivit lui Rogobete, concediile medicale nejustificate ar fi ajuns să coste aproximativ 1,5 miliarde de lei pe an. El a mai spus că astfel de concedii apăreau frecvent înaintea unor zile libere importante, când unii angajați se îmbolnăveau brusc.

Ministrul a recunoscut că este greu ca măsura să nu afecteze pe nimeni, însă autoritățile analizează introducerea unor excepții pentru pacienții cronici și pentru cei cu boli grave, unde este clar că concediul medical este necesar. El a adăugat că decizia ar urma să fie nuanțată tocmai pentru a proteja aceste categorii.

Rogobete a mai zis că România nu este singura țară care aplică astfel de reguli, menționând că și în alte state europene, precum Spania sau Belgia, primele zile de concediu medical nu sunt plătite sau sunt plătite doar parțial.

În aceeași intervenție, ministrul a vorbit și despre sănătatea mintală și rețelele sociale. El a spus că nu susține interzicerea platformelor sociale în școli, dar consideră că ar trebui controlat mai atent conținutul. În opinia sa, problemele de sănătate mintală sunt o chestiune de sănătate publică.

De asemenea, ministrul a atras atenția asupra dezinformării din mediul online, inclusiv în domeniul medical. El a spus că pe rețelele sociale circulă frecvent informații false despre tratamente sau despre modul în care funcționează medicina, iar acest lucru poate induce oamenii în eroare.