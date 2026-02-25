Studiile recente sugerează că grupa sanguină poate influența riscul de cancer, dar efectele sunt moderate și nu oferă certitudini. Cercetătorii explorează modul în care antigenii sanguini interacționează cu genetica, imunitatea și factorii de mediu pentru a înțelege mai bine predispozițiile individuale.

Persoanele cu grupa sanguină A prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta cancer gastric și cancer pancreatic. O meta-analiză publicată în Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (2014) indică o creștere a riscului de până la 20% comparativ cu alte grupe sanguine.

Această predispoziție poate fi legată de modularea răspunsului imun și de interacțiunea cu bacterii precum Helicobacter pylori.

Cercetările sugerează că persoanele cu grupa AB pot avea un risc mai mare de cancer hepatic. Un studiu chinezesc din 2017 a arătat că antigenele sanguine pot influența procesele inflamatorii și proliferarea celulară, factori esențiali în dezvoltarea tumorilor hepatice.

Persoanele cu grupa O par să fie mai protejate împotriva cancerelor digestive, inclusiv a cancerului gastric. Antigenele ABO se regăsesc și pe alte celule, nu doar pe globulele roșii, modulând inflamația și răspunsul imun. Interacțiunea cu bacterii precum Helicobacter pylori poate fi diferită la grupa O, ceea ce explică în parte această protecție.

Totuși, grupa O nu conferă imunitate. Factorii de stil de viață precum fumatul, consumul de alcool, alimentația dezechilibrată și sedentarismul au un impact mult mai mare asupra riscului de cancer. De exemplu, fumatul poate crește riscul de cancer pulmonar de 10-15 ori.

O publicație din 2021 în Scientific Reports a analizat modul în care antigenele ABO influențează evoluția tumorilor. Cercetătorii Inserm continuă să studieze legătura dintre genetică, imunitate și factorii sangvini. Rezultatele actuale sunt promițătoare, dar mai multe studii sunt necesare înainte de a fi aplicabile în practica clinică.

Deși grupa sanguină poate influența riscul de cancer, factorii de stil de viață rămân esențiali pentru prevenție:

Menținerea unei alimentatii echilibrate

Practicarea regulată a exercițiilor fizice

Evitarea fumatului și consumului excesiv de alcool

Monitorizarea sănătății prin screening periodic

Cunoașterea grupei sanguine poate oferi informații suplimentare, dar prevenția cancerului depinde în mare măsură de alegeri sănătoase de viață și de factori de mediu.