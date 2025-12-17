O cercetare științifică realizată de cei de la „University of Maryland” demonstrează legătura dintre grupa sanguină a unei persoane și riscul de accident vascular cerebral. Cercetătorii au analizat date provenite din 48 de studii genetice, care au inclus aproximativ 17.000 de pacienți ce au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane sănătoase, cu vârste cuprinse între 18 ani și 59 de ani, relatează Science Alert.

Se pare că persoanele cu anumite variații ale grupei sanguine A au o probabilitate mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de a împlini 60 de ani.

„Această descoperire importantă și surprinzătoare completează cunoștințele noastre actuale despre factorii de risc nemodificabili pentru accident vascular cerebral, inclusiv grupa sanguină a unei persoane”, a declarat, la momentul publicării cercetării științifice, medicul și cercetătorul Mark Gladwin de la „University of Maryland”.

„Numărul persoanelor care suferă un AVC la vârste tinere este în creștere. Aceste evenimente sunt adesea fatale, iar supraviețuitorii pot rămâne cu dizabilități pentru zeci de ani. Cu toate acestea, există puține cercetări despre cauzele AVC-urilor timpurii”, a adăugat Steven Kittner, autor principal și neurolog vascular la „University of Maryland”.

Cercetătorii au observat că persoanele ale căror gene codificau o variantă a grupei sanguine A prezentau un risc cu 16% mai mare de a suferi un AVC înainte de a împlini 60 de ani, comparativ cu oamenii care au alte grupe sanguine. La polul opus, cei cu o genă pentru grupa sanguină O1 prezentau un risc mai mic cu 12% de a suferi un AVC timpuriu.

Totuși, cercetătorii susțin că riscul suplimentar observat la grupa sanguină A este mic și nu justifică teste medicale suplimentare sau măsuri speciale de monitorizare.

„Încă nu știm de ce grupa A ar conferi un risc mai ridicat (de AVC timpuriu). Probabil are legătură cu factorii implicați în coagularea sângelui, cum ar fi trombocitele, celulele care căptușesc vasele sanguine și alte proteine circulante”, a punctat Kittner.

Se pare că secvențele genetice care determină grupele sanguine A și B au fost legate de un risc ușor crescut de tromboză venoasă (formarea cheagurilor în vene).

Cercetătorii susțin, însă, că sunt necesare studii suplimentare, pe grupuri diverse, pentru a înțelege pe deplin importanța acestor rezultate. Chiar dacă rezultatele pot părea alarmante, ei spun că grupa sanguină este doar un factor mic de risc, iar stilul de viață, tensiunea arterială și alimentația rămân principalii factori care influențează cu adevărat riscul de AVC.

Un alt rezultat important al studiului științific vine din compararea persoanelor care au suferit deja un AVC timpuriu. Analiza a inclus aproximativ 9.300 de pacienți de peste 60 de ani care au avut un AVC și 25.000 de persoane sănătoase din aceeași categorie de vârstă.

Cercetătorii au descoperit că riscul crescut asociat cu grupa sanguină A nu mai era semnificativ în cazul AVC-urilor care apar după vârsta de 60 de ani. Acest lucru sugerează că mecanismele care declanșează un AVC timpuriu pot fi diferite de cele implicate în AVC-urile apărute la vârste înaintate.

Se pare că persoanele cu grupa sanguină B aveau un risc cu aproximativ 11% mai mare de a suferi un AVC, indiferent de vârstă.