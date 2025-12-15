Rabla 2025. Perioada de înscriere începe marți, la ora 10:00, și se va încheia pe 31 decembrie, la ora 23:59, sau mai devreme, în cazul epuizării fondurilor disponibile.

„Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează: 22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică; 14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi”, transmite AFM.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea: 18.500 lei pentru achiziția unui autovehicul nou complet electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen; 15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 12.000 lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; și 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu propulsie termică (inclusiv motorizare GPL/GNC) sau o motocicletă.

La finalizarea înscrierii în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de zece zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat și să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare. Totodată, în aceeași perioadă de maximum zece zile, solicitanții trebuie să aleagă un producător validat prin intermediul aplicației.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că lansarea unei noi ediții a programului „Rabla” pentru anul viitor nu este încă garantată, deoarece bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu a fost definitivat, iar prioritare rămân proiectele transferate din PNRR și cele aflate deja în derulare.

Potrivit ministrului, o decizie clară privind viitorul programului va putea fi luată abia peste aproximativ o lună, după stabilirea bugetului.

Buzoianu a precizat că, înainte de a aloca fonduri pentru programe noi, AFM trebuie să asigure finanțarea proiectelor preluate din PNRR, care au rămas fără sprijin european.

Este vorba despre investiții semnificative în infrastructura de apă și canalizare, centre de colectare prin aport voluntar, precum și în fabrici de reciclare și management al deșeurilor.

„Toate aceste proiecte trebuie să fie finalizate sau să primească o parte importantă din fonduri anul viitor”, a precizat ministrul.

Lansarea unor noi ediții ale programelor AFM, inclusiv „Rabla”, va fi posibilă doar după ce Ministerul Finanțelor și Guvernul vor aproba majorarea bugetului instituției.