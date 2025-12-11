Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat, joi, aprobarea unei noi serii de dosare depuse de persoane fizice în Programul „Rabla”, listă care cuprinde 418 ecotichete, în valoare totală de 4,52 milioane de lei.

Instituţia a transmis că aceste dosare au fost validate în urma şedinţei Comitetului de Avizare din 11 decembrie 2025, iar lista actualizată a fost publicată pe site-ul AFM.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 11 decembrie 2025, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 418 ecotichete în valoare de 4.520.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice”, au transmis reprezentanții Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Potrivit instituţiei, după publicarea listei, statutul solicitantului va fi modificat în aplicaţie la „beneficiar aprobat pentru finanţare”, ceea ce le va permite celor validaţi să continue procedurile pentru casarea şi radierea autovehiculelor vechi.

AFM a mai precizat că, de la începutul sesiunii Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, numărul total de ecotichete aprobate a ajuns la 12.557, în valoare cumulată de 156,9 milioane de lei.

Autoritatea a reamintit că persoanele fizice aprobate trebuie, în termen de 60 de zile de la obţinerea statutului de beneficiar, să distrugă şi să radieze maşina uzată, să încarce documentele necesare în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii.

„În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare”, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat”, au mai precizat reprezentanții AFM în comunicatul transmis joi, 11 decembrie 2025.

Lista completă a dosarelor aprobate este disponibilă pe afm.ro, în secţiunea dedicată Programului Rabla Auto persoane fizice.

Sesiunea de înscriere în programul destinat reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin promovarea vehiculelor nepoluante se va încheia pe 31 decembrie 2025, la ora 23:59.

Autoritatea reamintește că există posibilitatea de închidere anticipată dacă bugetul alocat va fi epuizat.