Guvernul a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru a asigura continuarea proiectelor de infrastructură iniţial finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care riscau să nu respecte jaloanele şi termenele convenite cu Comisia Europeană.

Noile reglementări, elaborate împreună cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Finanţelor, prevăd preluarea acestor investiţii în finanţarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, garantând astfel că lucrările nu vor fi întrerupte şi că proiectele esenţiale pentru infrastructura de apă, canalizare şi gestionarea deşeurilor vor continua în beneficiul comunităţilor locale.

Conform sursei citate, noile măsuri permit finanţarea proiectelor cu un progres fizic de până la 30% care nu mai pot fi susţinute prin alocările PNRR, asigurând astfel o soluţie rapidă şi eficientă pentru prevenirea blocajelor şi protejarea investiţiilor deja realizate.

Administrația Fondului pentru Mediu va asigura finanțarea proiectelor preluate, în limita unui buget estimat la 4,34 miliarde lei, astfel încât peste 500 de investiții să poată continua fără întreruperi. De asemenea, AFM va finaliza sesiunea de proiecte depuse în 2024 pentru modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, oferind claritate și siguranță beneficiarilor locali.

„Continuarea acestor investiţii este absolut necesară pentru multe comunităţi. Prin Fondul pentru Mediu asigurăm finanţarea unor proiecte care, altfel, riscau să fie pierdute. Vorbim despre sisteme de apă şi canalizare, centre de colectare cu aport voluntar, insule ecologice digitalizate sau soluţii pentru deşeurile agricole. Este un demers de stabilizare a proiectelor locale şi de protejare a investiţiilor din bani europeni şi naţionali”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Reprezentanții MMAP explică că aplicarea acestor măsuri permite ajustarea bugetului AFM și al Fondului pentru Mediu, semnarea actelor adiționale necesare pentru modificarea surselor de finanțare și continuarea programelor deja contractate. Astfel, tranziția de la finanțările PNRR către mecanismele naționale se realizează într-un mod controlat, prevenind pierderea investițiilor strategice, degradarea lucrărilor sau riscul unor penalități pentru România.