Diana Buzoianu respinge ideea demisiei, argumentând că nu ar renunța la reformele începute doar pentru că mai mulți parlamentari, inclusiv Daniel Zamfir, îi cer constant plecarea din funcție.

Ea recunoaște că oricine poate greși, dar insistă că în acest caz nu există nicio eroare imputabilă ministerului. În opinia ei, responsabilitatea ar fi fost exclusiv una locală, iar lucrările care au dus la sistarea apei trebuiau gestionate integral de autoritățile din teritoriu.

„Eu să renunţ la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament sau pentru că domnul Zamfir, care îmi cere în fiecare săptămână demisia, mi-a mai cerut-o şi săptămâna aceasta? Nu! Dacă există vină – şi cu siguranţă nimeni nu este perfect, eu nu sunt perfectă, om face şi greşeli – dar asta în acest caz nu există nicio urmă de greşeală de la nivelul Ministerului Mediului şi motivul pentru care nu există este pentru că, în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local”, a spus Diana Buzoianu, joi seară, la Digi 24.

Ea susține că reformele începute în ultimele luni nu pot compensa peste trei decenii de delăsare administrativă și birocratică.

„Suntem aici, dar suntem aici tocmai pentru că aceste instituţii nu au funcţionat ani de zile. Sunt prima care vine şi spune: această companie este o sinecură, trebuie să fie desfiinţată. Am fost prima care a venit şi a spus de o grămadă de probleme care au fost ascunse sub preş în ultimii mulţi zeci de ani de zile. Deci realitatea este că această corupţie, care a existat şi există în continuare în instituţiile de mediu, va bubui în multe puncte de vedere (…) Noi trebuie să înţelegem că reformele pe care le-am început şi o parte semnificativă dintre ele au fost începute nu vor putea să acopere 35 de ani de delăsare. Deci noi va trebui uşor să rezolvăm lucrurile. Dacă aş fi parlamentar în opoziţie, m-aş asigura că strig cât de tare pot să se facă dreptate cu autorităţile care trebuie să răspundă real. Nu se găsească ţapii ispăşitori, pentru că oamenii nu au nevoie de poveşti frumoase. Oamenii au nevoie de reforme reale care să fie implementate, dar care durează. Nu poţi să ştergi, repet, în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare. Dar ajunge să ne uităm la câte lucruri am scos la iveală în aceste luni, să ne dăm seama că reformele sunt începute”, a mai spus Buzoianu.

Mai mult, ea identifică drept instituție responsabilă pentru criza apei din Prahova societatea Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, despre care afirmă că ar fi fost înființată cu scopul de a crea posturi pentru apropiați ai politicienilor.