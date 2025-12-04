Minuta din 22.10.2025 și adresa nr. 18262/29.10.2025, la care fac referire reprezentanții conducerii Ministerului Mediului, prin care Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. a luat la cunoștință de situația golirii de fund a Barajului Paltinu, au rol doar de informare.

Documentul care reglementează managementul apei în situații de criză este Conventia de exploatare nr. 10772/2017, capitolul II.3., care precizează responsabilitatea S.G.A. Prahova, să elaboreze Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare. Acesta este aprobat de A.N. ”Apele Române” S.A., instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului.

Reluăm mai jos, ad litteram, responsabilitățile care revin Apelor Române, conform Convenției de exploatare mai sus citate:

Compartimentul G.R.A. din cadrul S.G.A. Prahova urmărește sistematic debitele afluente și volumele în acumulare și în cazul în care acestea ajung în faza de atenție, informează conducerea S.G.A. Prahova și Administrației Bazinale de Apă Buzău – Ialomița. Aceștia, în urma unei analize a situației create dispun instituirea situației de restricții (propriu-zisă) și comunică Dispeceratului S.G.A. Prahova punerea în aplicare a ”Planului de restricții și folosire a apei în perioadele deficitare”.

În condiții de ape mici sau deficitare, exploatarea acumulării Paltinu se face în conformitate cu prevederile Planului de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, funcționarea centralei C.H.E Paltinu, și, implicit, Amenajarea Paltinu/Doftana1/Doftana fiind subordonată asigurării debitelor de apă ale celorlalte folosințe cu prioritate pentru alimentări cu apă ale populației.

Debitele necesare asigurării folosințelor se asigură în principal prin uzinare, numărul orelor de funcționare fiind stabilite de către dispeceratul S.G.A. Prahova și comunicate către S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș – D.H.E. Curtea de Argeș, S.C. E.S.Z. Prahova și respectiv S.C. ELSID S.A./Electrocarbon S.A. zilnic, astfel încât să fie eliberate numai debitele necesare conform Planului de restricții.

În concluzie, Convenția citată explică clar că S.G.A. Prahova, cu aprobarea A.N. ”Apele Române” S.A. este responsabilă de managementul situațiilor de criză, S.G.A. Prahova fiind în măsură să pregătească Planul de restricții și folosire a apei în perioade deficitare.

Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova lucrează neîntrerupt și se implică cu responsabilitate 24 din 24 de ore. Regretăm profund faptul că populația suferă din cauza sincopelor administrative ale Ministerului Mediului. Rămânem angajați și determinați să continuăm tratarea apei pentru folosul comunităților și al agenților economici.

Societatea EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA furnizează apă potabilă pentru 84% din populația județului Prahova și apă industrială pentru multiple companii din zonă. Societatea colaborează cu Administrația Națională „Apele Române”, ca autoritate centrală și acționar unic, precum și cu parteneri instituționali și economici din domeniul apei.