Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (ESZ Prahova) a emis o serie de clarificări privind creșterea prețului apei și presupusa influență asupra tarifelor finale practicate de operatorul regional Hidro Prahova S.A.

Prin Decizia ANRSC nr. 154/02.12.2025, tariful pentru apa livrată de ESZ Prahova a fost stabilit pentru 2026 la 2,35 lei/mc, fără TVA, în creștere de la nivelul actual de 2,14 lei/mc.

Această ajustare este determinată exclusiv de indicele prețurilor de consum, fără includerea unor costuri suplimentare sau investiții noi.

În perioada 2023–2025, tariful a crescut gradual de la 1,93 lei/mc la 2,14 lei/mc, ceea ce reprezintă o majorare totală de aproximativ 10,9%.

Hidro Prahova aplică, în prezent, un tarif de 9,66 lei/mc pentru apa potabilă furnizată populației, fără TVA. Comparativ, apa livrată de ESZ Prahova costă doar 2,14 lei/mc, ceea ce indică o diferență de peste 7,5 lei/mc.

ESZ Prahova subliniază că această diferență nu poate fi justificată prin creșterea tarifelor proprii, acestea fiind reglementate și transparente.

ESZ Prahova se ocupă de captarea, tratarea, clorinarea și transportul apei, respectând toate standardele de calitate pentru consumul uman. Operatorul regional Hidro Prahova realizează doar operațiuni minime de tratare, având rolul principal de distribuție către consumatori. Prin urmare, tariful de producție aplicat de ESZ Prahova nu influențează semnificativ prețul final suportat de populație.

Afirmațiile conform cărora tarifele ESZ Prahova ar limita investițiile în rețelele de distribuție sunt nefondate. Tarifele practicate de ESZ Prahova se situează printre cele mai mici din România, fiind aprobate de ANRSC.

”Apa livrată de ESZ Prahova este captată, tratată si clorinată, înmagazinată și transportată pe aducțiuni și respectă toți parametrii de calitate impuși de legislația în vigoare cu privire la apa destinată consumului uman. Astfel, toate costurile de tratare, respectiv, soluții și materiale tehnologice pentru tratarea apei, costul apei brute plătit către Apele Romane, energie electrică și altele sunt exclusiv în sarcina societății noastre. Pentru apa livrată de ESZ Prahova, Hidro Prahova realizează operațiuni minime de tratare a apei și are exclusiv rol de distribuție. Prin urmare, diferența foarte mare dintre tariful de producție și tariful final nu are legătură cu activitatea ESZ Prahova”, se arată în comunicat.

Implementarea proiectelor de modernizare și reducerea pierderilor rămâne responsabilitatea exclusivă a Hidro Prahova S.A., iar structura tarifară finală depinde de deciziile manageriale ale acestui operator, nu de costurile de producție ale ESZ Prahova.