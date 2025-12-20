Prefectura Prahova a anunțat sâmbătă că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au fost reluate, în condiții controlate, operațiunile tehnice la barajul Paltinu, ca parte a continuării intervențiilor începute anterior. În această etapă a fost repus în funcțiune și al doilea hidroagregat al hidrocentralei, după finalizarea lucrărilor de decolmatare și curățare.

Potrivit autorităților, procedura a inclus punerea în sarcină a hidroagregatului și evacuarea apei prin hidrocentrală, cu devierea fluxului prin conducta Elsid, fără ca aceasta să fie conectată la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Estimările tehnice au indicat o turbiditate foarte ridicată a apei în primele ore de funcționare, motiv pentru care evacuarea s-a desfășurat pe o perioadă mai lungă, sub monitorizare permanentă. În acest interval, furnizarea apei către populație nu a fost afectată.

Autoritățile județene precizează că nivelul apei din lacul de acumulare Paltinu se menține în limite normale, la cota 631, iar stația de tratare a apei de la Voila funcționează în parametri corespunzători. De asemenea, acestea arată că operațiunile de curățare, decolmatare și repunere în funcțiune a hidroagregatului de la hidrocentrala Paltinu au fost realizate cu respectarea etapelor stabilite în ședințele tehnice anterioare, sub monitorizarea permanentă a parametrilor de funcționare și prin cooperarea tuturor companiilor și instituțiilor implicate.

Peste 107.000 de persoane au rămas recent fără apă potabilă timp de două săptămâni, după ce turbiditatea lacului Paltinu a crescut semnificativ în urma ploilor torențiale și a lucrărilor de decolmatare a conductelor barajului. Nivelul ridicat de turbiditate a făcut imposibilă tratarea apei pentru consum. Incidentul a afectat 13 localități din județul Prahova și un oraș din județul Dâmbovița și a generat un scandal la nivel național.

În urma situației, au existat solicitări privind demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, însă aceasta a respins ideea retragerii din funcție. Ministrul a explicat că instituțiile aflate în subordinea Administrației Naționale Apele Române nu au informat nici ministerul, nici autoritățile locale cu privire la riscul întreruperii alimentării cu apă și nici despre eventualele dificultăți în gestionarea situației.