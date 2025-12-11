Direcţia de Sănătate Publică Prahova a anunţat, joi, că ridică interdicţiile privind utilizarea apei potabile în localităţile Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi (cu excepţia spitalului) şi Băneşti. Decizia vine după evaluarea ultimelor analize efectuate în contextul crizei declanşate pe 28 noiembrie, când mai multe sisteme au fost declarate neconforme.

Potrivit instituţiei, verificările de laborator arată că probele prelevate se încadrează în valorile admise de legislaţia sanitară.

În comunicatul oficial, DSP precizează: „Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Brebu, Telega, Breaza, Floreşti, Băicoi (excepţie Spitalul Orăşenesc Băicoi), Băneşti (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)”.

Prefectura Prahova a transmis că, în cazul spitalului din Băicoi, restricţiile rămân active pentru scurt timp. O probă recoltată din reţeaua interioară a unităţii s-a dovedit neconformă, motiv pentru care DSP continuă prelevările suplimentare până la obţinerea unor rezultate sigure.

DSP subliniază că, pentru celelalte sisteme care încă nu au primit confirmarea calităţii apei, „în ceea ce priveşte restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat)”.

În paralel cu intervențiile sanitare, autoritățile anunță primele responsabilități asumate la nivel instituțional. Ministrul Buzoianu a declarat miercuri că raportul preliminar privind gestionarea crizei a fost transmis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău–Ialomiţa a fost demisă.

Totodată, conducerea judeţeană urmează să decidă mâine înlocuirea altor directori consideraţi vinovaţi de deficienţele constatate. Florin Ghiţă şi-a depus „demisia de onoare”, iar Sorin Rândaşu, reprezentant al DSU, preia temporar funcţia de director general.

Întrebată dacă ia în calcul propria demisie, ministra Mediului a transmis tranşant: „Nu îmi dau demisia. Va fi mai rău de atât. Voi continua reformele”.